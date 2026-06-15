Talouden käänne näkyy pankkitiskillä – yritysluottojen kysyntä vahvistunut, investointihalukkuudessa myönteisiä merkkejä
22.6.2026 15:00:34 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
- Yritykset ovat kysyneet kevään ja alkukesän aikana luottoja selvästi viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän, kertoo Finanssiala ry:n (FA) tuore Pankkibarometri.
- Pankinjohtajat odottavat mm. investointiluottojen kysynnässä kasvua, mikä kertoo yritysten halusta kartuttaa aineksia tulevaan kasvuun.
- Pankinjohtajien mukaan talouden piristyminen näkyy tällä hetkellä selkeimmin yritysrahoituksessa. Kotitalouksien lainanottohalukkuudessa odotetaan maltillisempaa kehitystä.
FA kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä. Vastaajina on muun muassa pankin- ja konttorinjohtajia, konttorien esihenkilöitä ja luottopäälliköitä. Barometrikysely lähetetään seuraaville pankeille: Nordea, OP Pohjola, Danske Bank, Aktia Pankki, Säästöpankkiryhmä, POP Pankki -ryhmä, Ålandsbanken, Oma Säästöpankki, Hypo, SEB ja S-Pankki.
Suomen talousnäkymät ovat kohentuneet viime aikoina, ja sama myönteinen vire on näkynyt myös yritysten halukkuudessa hakea rahoitusta. Finanssiala ry:n (FA) tuoreen Pankkibarometrin mukaan yritykset ovat vuoden 2026 toisen neljänneksen aikana kysyneet luottoja selvästi enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.
Pankinjohtajien odotukset myös yritysten luotonkysynnästä vuoden kolmannella neljänneksellä ovat positiiviset. Pankinjohtajilta kerätyn palautteen mukaan elpymistä on tapahtunut muun muassa asuntorakentamisen rahoituksen kysynnässä. Hyvä uutinen on se, että yritykset vaikuttavat valmistautuvan kasvuun eivätkä enää pelkästään sinnittelemiseen.
”Talouden kannalta myönteistä on, että investointeihin odotetaan kysyttävän rahoitusta aiempaa enemmän. Pankkiluottojen ohella myös suoraan markkinoilta hankittavan rahoituksen arvioidaan kasvavan. Myös mm. yrityskauppoihin odotetaan kysyttävän enemmän luottoa kuin vuotta aiemmin”, kommentoi FA:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.
Kotitalouksien lainanottohalukkuus pienempää – asuntolainojen ja remonttilainojen arvellaan vetävän
Kotitalouksien luotonkysynnän näkymät ovat yritysrahoitusta heikommat. Odotukset kotitalouksien luotonkysynnän tasosta tulevalla vuosineljänneksellä painuivat pitkän ajan keskiarvonsa alapuolelle.
Kotitalouksien odotetaan kysyvän luottoa etenkin oman kodin ostoon ja remontointiin. Sen sijaan kulutustavaroiden ostoon ja sijoitustoimintaan otettujen lainojen kysynnän ennustetaan vähenevän.
”Talouden piristyminen näkyy tällä hetkellä voimakkaimmin yritysrahoituksessa. Kotitalouksien lainankysynnän odotetaan seuraavan perässä selvästi maltillisemmassa tahdissa”, Mattila toteaa.
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Veli-Matti MattilaJohtaja, pääekonomistiPuh:+358 50 344 3437veli-matti.mattila@finanssiala.fi
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