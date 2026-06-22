Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi asunnottomuusohjelman

22.6.2026 17:26:01 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

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Kaupunginhallitus hyväksyi kevätkauden viimeisessä kokouksessaan 22. kesäkuuta asunnottomuusohjelman vuosille 2026–2029.

Helsingin kaupungintalo.
Helsingin kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 22. kesäkuuta. Sakari Röyskö

Asunnottomuusohjelma on osa strategiakauden kokonaisuutta ja liittyy Helsingin aiemmin linjaamiin segregaation ehkäisemisen tavoitteisiin.

Asunnottomuusohjelman tavoitteena on, että asunnottomien määrä vähenee vuosittain ja asunnottomuus on poistettu vuoteen 2030 mennessä. Kokonaan ilman asuntoa olevia on todennäköisesti myös jatkossa, sillä Helsinkiin muuttaa asunnottomia muualta Suomesta ja osa helsinkiläisistä joutuu tukitoimista huolimatta asunnottomiksi. Tavoitteena on kuitenkin pitää erilaisten tukikeinojen avulla häätöjen määrä pienenä ja löytää asunnottomaksi joutuneille mahdollisimman nopeasti heille sopivat asumismuodot. Edellä mainitut seikat huomioiden enintään 200 pysyvää asuntoa vailla olevaa helsinkiläistä asunnotonta kerrallaan on realistinen tavoitetaso, kun puhutaan asunnottomuuden poistamisesta Helsingissä.

Kaupunginhallitus käsitteli myös periaatteita datakeskusten sijoittumiselle Helsinkiin. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjojen sivulla. Kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran 10. elokuuta.

Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 192 90 03
ilona.turtola@hel.fi

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