Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi asunnottomuusohjelman
22.6.2026 17:26:01 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Kaupunginhallitus hyväksyi kevätkauden viimeisessä kokouksessaan 22. kesäkuuta asunnottomuusohjelman vuosille 2026–2029.
Asunnottomuusohjelma on osa strategiakauden kokonaisuutta ja liittyy Helsingin aiemmin linjaamiin segregaation ehkäisemisen tavoitteisiin.
Asunnottomuusohjelman tavoitteena on, että asunnottomien määrä vähenee vuosittain ja asunnottomuus on poistettu vuoteen 2030 mennessä. Kokonaan ilman asuntoa olevia on todennäköisesti myös jatkossa, sillä Helsinkiin muuttaa asunnottomia muualta Suomesta ja osa helsinkiläisistä joutuu tukitoimista huolimatta asunnottomiksi. Tavoitteena on kuitenkin pitää erilaisten tukikeinojen avulla häätöjen määrä pienenä ja löytää asunnottomaksi joutuneille mahdollisimman nopeasti heille sopivat asumismuodot. Edellä mainitut seikat huomioiden enintään 200 pysyvää asuntoa vailla olevaa helsinkiläistä asunnotonta kerrallaan on realistinen tavoitetaso, kun puhutaan asunnottomuuden poistamisesta Helsingissä.
Kaupunginhallitus käsitteli myös periaatteita datakeskusten sijoittumiselle Helsinkiin. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjojen sivulla. Kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran 10. elokuuta.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 192 90 03
ilona.turtola@hel.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi maahanmuuton ja kotoutumisen sekä matkailun ja tapahtumien kehitysohjelmat22.6.2026 18:06:58 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui maanantai-iltana vuoden 2026 viidenteen kokoukseensa. Kokouksessa elinkeinojaosto käsitteli maahanmuuton ja kotoutumisen kehitysohjelmaa ja matkailun ja tapahtumien kehitysohjelmaa.
Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomusta ja tilinpäätöstä17.6.2026 20:13:18 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli kevätkauden viimeisessä kokouksessa 17. kesäkuuta vuoden 2025 arviointi- ja tilintarkastuskertomuksia sekä tilinpäätöstä. Valtuusto hyväksyi myös Aleksanterin teatterin asemakaavan muutoksen.
Helsinki tuo meren lähemmäs arkea – uudella toimenpideohjelmalla parannetaan vesiliikennettä, rantoja ja saaristoa16.6.2026 15:42:10 EEST | Tiedote
Kaupunkisoutuveneellä saareen saunomaan, sähkökäyttöisellä vesibussilla saarelta toiselle – tulevina vuosina meri ja saaristo tulevat helsinkiläisille lähemmäksi kuin koskaan. Helsingin kaupunginhallitus on 15.6.2026 hyväksynyt Merellinen Helsinki -toimenpideohjelman vuosille 2026–2029.
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli HSL:n ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsaukset15.6.2026 19:45:25 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli kevätkauden viimeisessä kokouksessaan 15. kesäkuuta Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) ja Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsaukset. Konsernijaosto merkitsi katsaukset tiedoksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi merellisen Helsingin toimenpideohjelman15.6.2026 18:30:45 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 15. kesäkuuta kokouksessaan Merellinen Helsinki -toimenpideohjelman vuosille 2026–2029. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Helsingin asemaa vetovoimaisena merikaupunkina.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme