Oma Häme kehittää suun terveydenhuollon palveluja – tavoitteena entistä sujuvampi hammashoito

Oma Häme kehittää suun terveydenhuollon palvelujaan, jotta ne vastaavat paremmin asukkaiden tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Aluevaltuusto linjasi keväällä 2024 palveluverkkopäätöksessään, että suun terveydenhuollon palveluja voidaan vuoteen 2030 mennessä koota kolmeen palvelukeskukseen. Tavoitteena on turvata laadukkaat ja sujuvat palvelut koko hyvinvointialueella sekä vahvistaa ammattilaisten yhteistyötä.

Palveluverkkopäätöksen mukaiset muutokset etenevät vaiheittain. Ensimmäiset muutokset kohdistuvat Hämeenlinnan seudulle vuoden 2026 aikana, minkä jälkeen muutoksia suunnitellaan Forssan seudulle vuonna 2027. Riihimäen seudun mahdolliset muutokset ajoittuvat tätä myöhempään vaiheeseen.

Hämeenlinnan seudulla palveluja kootaan vaiheittain Hämeenlinnan kantakaupungin alueelle, kun Viipurintien sosiaali- ja terveyskeskukseen sekä Jukolan hammashoitolaan avautuu lisätiloja. Näihin tiloihin muuttavat vaiheittain Hätilän, Hauhon, Lammin, Parolan sekä Kalvolan hammashoitoloiden palvelut. Myös Assiin on jo maaliskuussa saatu uusia tiloja suun terveydenhuollon käyttöön. Toimintojen on suunniteltu muuttavan vähintään kahdessa vaiheessa, ensin syyskuussa ja sitten vuoden vaihteessa.

Forssan seudulla suunnitellaan palvelujen vaiheittaista siirtämistä Forssan terveysasemalle. Muutostyöt alkavat tämän vuoden lopussa, jolloin palvelujen siirtyminen alkaa vaiheittain vuoden 2027 alusta. Näiden muutosten osalta suunnittelu on vielä kesken, joten tarkempaa aikataulua vielä odotetaan.

Janakkalassa hammashoidon palvelut jatkuvat toistaiseksi nykyisissä tiloissa Turengissa. Lopen, Hausjärven ja Tervakosken palveluja tarkastellaan osana Riihimäen seudun palveluverkkosuunnittelua. Riihimäen muutokset ovat sidoksissa suunnitteilla olevaan Riihimäen uuteen sosiaali- ja terveyskeskukseen.

Liikkuvat palvelut kehittyvät ja ennaltaehkäisyä painotetaan

Samaan aikaan suun terveydenhuollon palveluja kehitetään. Oma Häme on kilpailuttanut siirrettävän hammashoitoyksikön, jossa voidaan tehdä tavanomaisia hammashoidon toimenpiteitä esimerkiksi koulujen läheisyydessä. Lisäksi liikkuvia palveluja viedään pitkäaikaiseen palveluasumiseen. Niiden asiakkaille sekä koululaisille voidaan paikan päällä antaa omahoidon ohjausta, tehdä hoidon tarpeen arviointia ja toteuttaa pieniä toimenpiteitä.

Omahoidon ohjauksessa voidaan hyödyntää myös etävastaanottoja. Niitä on jo käytössä ensimmäistä lasta odottaville perheille sekä pian tulossa 1-vuotiaiden lasten suun terveystarkastuksiin. Digitaalisia palveluja kehitetään koko ajan eteenpäin.

Palveluverkon kehittämisen tavoitteena on varmistaa, että palvelut pysyvät laadukkaina ja saatavilla myös tulevaisuudessa. Kun palveluja kootaan suurempiin kokonaisuuksiin, ammattilaisten yhteistyö vahvistuu ja erityisosaaminen on paremmin asiakkaiden käytettävissä. Samalla kalliita laiteinvestointeja voidaan hyödyntää tehokkaammin.

Suuremmat yksiköt tukevat myös palvelujen saatavuutta ja jatkuvuutta. Henkilöstön yhteistyö helpottuu, sijaistaminen ja vastaanottojen järjestäminen sujuvoituvat, ja asiakkaiden tarvitsemia käyntejä voidaan vähentää kehittämällä toimintaa kohti niin sanottua "kerralla enemmän" -mallia.

Kuten koko hyvinvointialueen olemassaolon aikana, kaikki hammashoidon palvelut ovat kaikkien alueen asukkaiden käytettävissä. Suun terveydenhuollossa ei ole erillistä hoitopaikan valintaa hyvinvointialueen sisällä, vaan hoitoon voi hakeutua esimerkiksi siihen hammashoitolaan, johon nopeimmin saa vastaanotolle ajan tai sinne, mihin on lyhin matka työpaikalta.

Entistä enemmän palveluissa painotetaan jatkossa suun ja hampaiden ongelmien ennaltaehkäisyä ja tavoitteena on esimerkiksi tuoda varhainen hoito takaisin kouluille osaksi lasten arkea. Osana muuta hoitoa asiakkaiden kanssa käydään myös huolellisesti läpi suun ja hampaiden omahoito-ohjeistukset kotiin vietäväksi. On hyvä muistaa, että hammaslääkärin tekemä suun tutkimus tai hampaan reiän paikkaaminen ei hoida hammaskariesta tai ikenien tulehdusta. Tutkimukset voivat tuoda esille suussa olevan sairauden tai hoitaa sen aiheuttamaa oiretta. Varsinainen ikenien tulehduksen tai hammaskarieksen hoitaminen tapahtuu jokaisen omassa kodissa päivittäisen hammashoidon keinoin.

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