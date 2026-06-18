Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Palveluja uudistetaan ja taloutta sopeutetaan vuosina 2027–2029
22.6.2026 15:26:04 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät‑Hämeen hyvinvointialue uudistaa palvelujaan ja hillitsee kustannusten kasvua tulevina vuosina, jotta lakisääteiset sosiaali‑ ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut voidaan turvata myös jatkossa. Tavoitteena on tehdä muutokset hallitusti niin, että arjen palvelut säilyvät toimivina ja saavutettavina.
Aluevaltuusto hyväksyi suunnitelman, jonka mukaan talouden tasapaino aiotaan saavuttaa ja aiemmat alijäämät katetaan vuoden 2029 loppuun mennessä.
Säästöt kohdistuvat kaikkiin toimialoihin
Suunnitelma sisältää laajan kokonaisuuden toimenpiteitä kaikille toimialoille. Palveluiden järjestämistapoja uudistetaan, ostopalvelujen käyttöä vähennetään ja omaa palvelutuotantoa vahvistetaan. Samalla palvelurakennetta kevennetään ja toimintaa suunnataan entistä vaikuttavampiin ratkaisuihin.
Asiakkaille muutokset voivat näkyä esimerkiksi palvelujen toteuttamistapojen uudistumisena, digitalisaation lisääntymisenä ja asioinnin sujuvoitumisena. Tavoitteena on, että palvelu vastaa paremmin tarpeeseen ja on saatavilla oikea‑aikaisesti. Suunnitelman toimenpiteet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jonka tavoitteena on pysyvästi alentaa kustannustasoa.
Henkilöstökulujen sopeutus ajoittuu suunnitelmakauden keskelle
Merkittävä osa säästöistä kohdistuu henkilöstökuluihin. Suunnitelman mukaan suurimmat muutokset ajoittuvat vuoteen 2028. Säästöjä toteutetaan vaiheittain hyödyntämällä henkilöstön luonnollista poistumaa sekä kohdennettuja henkilöstövähennyksiä. Henkilöstöön liittyvät ratkaisut valmistellaan huolellisesti ja niiden vaikutuksia arvioidaan ennakkoon. Vuonna 2029 painopiste siirtyy henkilöstömäärän vähentämisestä työn tuottavuuden parantamiseen ja rakenteellisiin uudistuksiin.
Taloudelliset tavoitteet, toiminnan uudistaminen ja seuranta ohjaavat kokonaisuutta
Suunnitelman mukaan vuoden 2027 tavoitteeksi on asetettu yhdeksän miljoonan euron ylijäämä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää lisätoimenpiteitä, joita valmistellaan osana talousarviotyötä. Vuodelle 2027 suunnitellaan noin 19,9 miljoonan euron lisäsäästöjä, joita ei ole vielä tarkemmin kohdennettu. Säästöjä haetaan pääosin henkilöstökuluista, mutta myös muita menoja tarkastellaan kriittisesti.
Talouden tasapainottaminen perustuu laajaan toiminnan uudistamiseen. Digitalisaation, automaation ja tekoälyn käyttöä lisätään, ja samalla kehitetään työprosesseja sekä yhtenäistetään tietojärjestelmiä. Tavoitteena on sujuvoittaa asiointia, vähentää päällekkäistä työtä ja kohdentaa resursseja nykyistä enemmän asiakkaiden palveluihin.
Kokonaisuuteen kuuluu myös hallinnon ja tukipalvelujen tehostaminen. Hallinnon rakenteita kevennetään, toimitilakustannuksia vähennetään ja hankintojen sekä sopimusten ohjausta tiukennetaan. Demokratiakulujen vähentämistä käsitellään yhteistyössä poliittisten päättäjien kanssa.
Toimenpiteet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jonka tavoitteena on pysyvästi alentaa kustannustasoa ja varmistaa talouden kestävyys. Toteutus etenee vaiheittain, ja yksittäiset ratkaisut täsmentyvät vuosittain talousarvion yhteydessä. Suunnitelman etenemistä seurataan säännöllisesti, ja hyvinvointialue viestii muutoksista sekä asukkaille että henkilöstölle koko prosessin ajan.
Yhteyshenkilöt
Antti NiemitalousjohtajaPuh:044 482 8071
Petri VirolainenhyvinvointialuejohtajaPuh:050 438 3662
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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