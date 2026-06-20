Turkuun 100 000 euron potti Keno-pelistä
22.6.2026 15:27:46 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Keno-onni oli kohdallaan sunnuntaina Turussa. Onnekas nettipelaaja voitti 100 000 euron potin.
Kenon sunnuntain päiväarvonta toi 100 000 euron voiton turkulaiselle nettipelaajalle.
Kymppitason voitto tuli 50 sentin panoksella, kun pelaajan kymppikenon kaikki 10 numeroa osuivat oikein. Kymppitason Kenon täysosuman kerroin on 200 000 ja 50 sentin panoksella, voitoksi tuli tasan 100 000 euroa.
Nettipelaajana voittaja saa voittorahat suoraan pankkitililleen.
Veikkauksen Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.
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