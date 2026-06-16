Veneilyn viikkokatsaus 26/2026: 3D-luokan MM-osakilpailussa suomalaisille viides sija
22.6.2026 15:29:15 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Offshore 3D-luokan ensimmäinen MM-osakilpailu kisattiin Italiassa
Juhannuksena kilpailtiin offshore 3D-luokan ensimmäinen MM-osakilpailu Italiassa Rodi Garganicossa. Suomalaisosallistujat Marcus Johnsson ja Jussi Myllymäki sijoittuivat molemmissa osakisoissa ja lopputuloksissa viidennelle sijalle. Myllymäen mukaan kilpailu sujui omalta venekunnalta odotusten mukaan, joskin parannettavaa ja kehitysideoita jäi seuraavia kisoja silmällä pitäen. Kausi jatkuu heinäkuun lopulla Norjassa Arendalissa ja heti perään elokuun alussa Öregrundissa Ruotsissa.
Tällä viikolla:
Louhet saapuvat Helsinkiin – maksuttomia elokuvia ja risteilyitä koko perheelle
Yli 60 Louhi-kaunotarta kilpailee heinäkuussa luokan Euroopan mestaruudesta Helsingin merellisessä sydämessä. Vanhan kauppahallin edustalla sijaitseva kisakylä tarjoilee elokuvia ja muuta maksutonta ohjelmaa läpi kisaviikon 28.6.-3.7. Kilpailua isännöi Nyländska Jaktklubben (NJK). Mukana on purjehtijoita 20 eri maasta.
Lue koko uutinen täältä. Tapahtuman sivut löytyvät täältä.
Formula 2 -veneiden MM-sarja jatkuu
Formula 2-veneiden MM -sarja jatkuu Brindisissä Italissa. Suomalaisosallistujat Jarno Vilmunen ja Roope Virtanen aloittavat matkansa kohti etelä-Italiaa heti alkuviikosta. Matkaa Helsingistä Brindisiin kertyy reittivalinnasta riippumatta yli kolme tuhatta kilometriä. Molempien edustajiemme matka päättyi keskeytykseen ensimmäisessä MM-osakilpailussa Klaipedassa, mutta hyvänä päivänä molemmilla on mahdollisuudet palkintopallille. Päivitämme Roopen ja Jarnon kuulumisia kilpailuista Facebookissa.
Lightning-luokan nuorten MM-kilpailut Tuusulanjärvellä
Tuusulanjärven Purjehtijat (TP) järjestää 22.–26. kesäkuuta 2026 Lightning-luokan nuorten maailmanmestaruusregatan yhteistyössä International Lightning Class Associationin ja Suomen Lightningliiton kanssa.
Regatassa on mukana 16 kolmen hengen venekuntaa, yhteensä kahdeksasta eri maasta. Kilpailuun voivat osallistua purjehtijat, jotka ovat syntyneet vuonna 2006 tai myöhemmin.
Tarkemmat tiedot kisasta sekä tulokset löydät täältä.
Muut kilpailut
27.6. Kilpaveneiden kilpailukausi jatkuu kotimaassa Porvoossa, Kabböle Motorbåtsklubbenin järjestämällä GT10, GT15 ja GT30-luokkien seuraavalla SM-osakilpailulla, Kewatec Tolkis Boatracella.
27.-28.6. Vesijetit SM3, Kuopio
Lisätietoa kotimaan kilpaveneilytapahtumista löytyy tapahtumakalenterista.
Muuta:
Äänestä Vuoden 2027 vierasvenesatamaa!
Äänestyksessä veneilijät pääsevät arvioimaan satamia helppokäyttöisessä Nautics Sailmate -sovelluksessa. Vuoden vierasvenesatama palkitaan erikseen sekä rannikkoalueelta että Järvi-Suomesta. Äänestyksessä huomioidaan 1.6.–30.9.2026 annetut arviot ja palautteet.
Tee arviosi kesän veneretkillä heti vierailun yhteydessä! Osallistujien kesken arvotaan lippuja Vene 27 Båt -messuille. Lue lisää ja lataa sovellus.
Haluatko mukaan Veneilyn viikkokatsaukseen?
Viikkokatsaus tarjoaa tiiviin katsauksen alkavan viikon tapahtumiin, nostaa esiin tunnelmia kentältä sekä kokoaa yhteen edellisviikon kilpailujen ja tapahtumien tuloksia.
Täytä tiedotuslomake tai lähetä lyhyt uutinen (kuvineen ja mahdollisine linkkeineen) sähköpostitse osoitteeseen mari.lohisalo@spv.fi maanantaisin klo 12 mennessä.
Viikkokatsaus julkaistaan maanantaisin SPV:n verkkosivuilla uutisena, ja sen voi myös tilata omaan sähköpostiin uutiskirjeenä. Katsauksen avulla pysyt kyydissä veneilykesän tärkeimmistä hetkistä – olit sitten kilpailija, seuratoimija tai lajista kiinnostunut harrastaja.
Yhteyshenkilöt
Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@spv.fi
Linkit
Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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Tapio Nirkko SPV:n valmennuspäälliköksi16.6.2026 14:16:49 EEST | Tiedote
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n uudeksi valmennuspäälliköksi on nimitetty ammattivalmentaja, LitM Tapio Nirkko. Nirkko on työskennellyt SPV:ssä vuodesta 2020 ja vastannut mm. nuorten valmennuksesta, reilun kilpailun ohjelmista sekä valmennusosaamisen ja -koulutuksen kehittämisestä. Hän on ollut neljä kertaa mukana olympialaisissa, joista kolme kertaa purjehtijana (Peking, Lontoo ja Rio de Janeiro) ja kerran valmentajana osana Ruotsin olympiajoukkuetta (Tokio). – Otan uuden tehtävän vastaan mahtavana haasteena. Kansainvälisen huippupurjehduksen vaatimustaso on minulle tuttu eri rooleista ja uskon, että pääsen hyödyntämään tätä osaamista uudessa työssäni. Olympiadi on jo miltei puolessa välissä ja jo puolen vuoden päästä jaetaan ensimmäisiä maapaikkoja vuoden 2028 olympialaisiin. Tavoite on jatkaa ja kehittää edelleen kärkipurjehtijoiden ja heidän valmentajiensa hyviä prosesseja ja samalla rakentaa laadukasta valmentautumisen ympäristöä kärjen taakse nuoremmille talenteille, Nirkko kert
Veneilyn viikkokatsaus 25/2026: Avomeripurjehdusta ja rataveneiden SM-sarjaa, purjehduksen Grand Slam jatkuu juhannuksena15.6.2026 16:50:09 EEST | Tiedote
Veneilyn viikkokatsaus kokoaa yhteen edellisen ja alkaneen viikon kilpailut sekä muut ajankohtaiset veneilytapahtumat. Avomeripurjehduksen Baltic Offshore Week päätökseen eilen, mukana kolme suomalaista venekuntaa Itämeren avomeripurjeduksen Suomen- ja Viron mestaruudet ratkottiin Baltic Offshore Week:llä (BOW), joka purjehdittiin tänä vuonna Tallinnan haastavissa ja vaihtelevissa olosuhteissa. Viron Amserv Toyota ST purjehti mestariksi, Juhani Railon kipparoima LOW parhaana suomalaistiiminä neljänneksi. Lue uutinen täältä. Rataveneiden SM-sarja startattiin Vaasassa Suomen ratamoottoriveneilyn SM-kausi käynnistyi 13. kesäkuuta Vaasan sisäsatamassa. Kilpailuviikonlopun ohjelmassa oli luokkien GT10, GT15 ja GT30 SM-osakilpailu. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Vaasassa kisailtiin ainoastaan lauantaina, sunnuntaiksi ennustetun myrskyn vuoksi. Lauantai tarjosi kilpailijoille ja katsojille lähes täydelliset olosuhteet. Aurinkoinen sää houkutti runsaasti moottoriveneilyn ystäviä katsom
Olympiapurjehdus: Purjehduksen Grand Slam -sarja jatkuu juhannuksena Saksassa15.6.2026 15:28:34 EEST | Tiedote
Olympialuokkien kilpapurjehduksen Grand Slam -sarja jatkuu vuoden kolmannella osakilpailulla Saksan Kielissä. Kilpailu alkaa juhannuksena 20.6. ja suomalaisista maajoukkuepurjehtijoista mukana on ILCA 7-luokassa purjehtiva Nooa Laukkanen. Hän suuntaa Saksan vesille voitto mielessään. – Tavoitteena on voittaa ja saada hyvä nousujohteinen kehitys elokuun lopussa kisattaviin MM-kisoihin, jotka ovat tämän kauden päätavoitteeni. Kielin Grand Slamia voi seurata täällä: https://sailing.kieler-woche.de/ Suomen Purjehdus ja Veneily seuraa purjehduksen Grand Slam kiertuetta ja arvokisoja Sailing Team Finlandin Facebookissa ja Instagramissa sekä mediatiedottein kilpailujen kohokohdista. Julkaisuvapaita kuvia löytyy maajoukkueen kuvapankista. Sailing Team Finlandin kilpailukalenteri 2026 30.3.–4.4. Sailing Grand Slam – Palma 20.–25.4. Sailing Grand Slam – Hyères 12.–17.5. 49er & Nacra 17 MM-kisat – Quiberon, Ranska 17.–22.5. ILCA 6 & ILCA 7 EM-kisat – Kaštela, Kroatia 18.–23.5. iQFoil EM-kisat – P
Veneilyn viikkokatsaus 24/2026: Kotimainen kilpaveneilykausi käynnistyi Sipoossa8.6.2026 16:08:10 EEST | Tiedote
Kalkkirannan Kievari Offshore Race käynnisti kotimaisen kilpaveneilykauden Sipoon Kalkkirannassa kilpailtiin SM-osakilpailupisteistä ja Pohjoismaiden mestaruuksista. Lauantaina näyttävintä menoa tarjoiltiin offshore 3B-luokassa, johon osallistui seitsemän venekuntaa Suomesta ja Ruotsista. Suomalaiset jätettiin tässä luokassa ilman mitaleita ruotsalaisten viedessä kolmoisvoiton. Pohjoismaiden mestareina palkittiin Rasmus Hamrén ja Madeleine Samuelsson. Parhaat suomalaiset olivat neljänneksi sijoittuneet Lauri Landen ja Ilkka Landen, alle neljän sekunnin kymmenyksen erolla Janne Pirhoseen ja Lenni Strandbergiin. 3A-luokassa ylivoimaiseen voittoon ja pohjoismaiden mestareiksi ajoivat Aleksi Mäkinen ja Marko Ihalainen. Eroa hopealle sijoittuneisiin ruotsalaisiin Anton Kurteniin ja Felix Lundströmiin tuli lähes kaksi minuuttia. Kolmanneksi sijoittuivat järjestäjäseuran edustajat Benjamin ja Tom Vuorihovi. Kilpaveneilykausi jatkuu heti tällä viikolla Vaasan Sisäsatamassa, rataveneiden SM-ava
Omröstningen Årets gästhamn 2027 börjar!2.6.2026 11:43:02 EEST | Pressmeddelande
Finlands gästhamnar tävlar åter om Årets gästhamn 2027-titeln. Även i år belönas kustområdets och Insjöfinlands favoriter separat. Utmärkelsen är ett viktigt bevis på högkvalitativ service och en lyckad kundupplevelse, och den uppmuntrar hamnarna att vidareutveckla sin verksamhet och erbjuda båtägare ännu bättre tjänster och upplevelser.
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