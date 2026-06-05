Pentti Arajärven kuvia ja tunnelmia Helsingin kaduilta julkaistaan 1.7.

Rosebudin kauppojen lavaohjelmaa 5.6.2026 14:23:28 EEST | Tiedote

Ma 8.6. klo 17 Rosebud Sivullinen, Kluuvi (Aleksanterinkatu 9) Pirjo Toivanen: Valoa Italiasta, Stresa Elämä Italiassa, Dolce Vita, viehätti eurooppalaisia Grand tour -matkailijoita jo 1600-luvulla. Rautatieyhteys Alppien yli helpotti matkustamista 1850-luvulta lähtien. Moni suomalainen taiteilija vietti uransa alussa kuukausia Italiassa 1900-luvun vaihteessa. Heitä kiinnosti erityisesti Firenzen varhaisrenessanssin freskotaide. Italian oleskelunsa aikana huoli läheisten ja Suomen kansan tilanteesta Venäjän sorron alla tiivisti taiteilijoiden keskinäistä yhteydenpitoa ja vahvisti ystävyyssuhteita. Talven valo Firenzessä on aina kiehtonut kuvataitelijoita. Aamuaurinko värittää taivaan oranssiin ennen sinistä heleyttä, joka iltapäivällä pehmenee monikerroksiseksi samettisuudeksi. Pirjo ja Reijo Toivanen tekivät ensimmäisen matkansa Alppien yli Ligurianmeren tuntumaan vuonna 1989. Se matka synnytti innostuksen tutkia Italiaa, sen kulttuuria ja historiaa. Vuodesta 2008 pariskunta on asunut