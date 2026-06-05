Pentti Arajärven kuvia ja tunnelmia Helsingin kaduilta julkaistaan 1.7.
23.6.2026 09:20:00 EEST | Rosebud Oy | Tiedote
Professori Pentti Arajärvi käveli kaikki Helsingin kadut päästä päähän kuvaten näkemäänsä ja kirjaten lyhyet muistot ja tunnelmat 173 kohteesta ympäri pääkaupunkimme.
"Näe Stadi — Kuvia ja tunnelmia Helsingin kaduilta" julkaistaan keskiviikkona 1.7. klo 16:30 Rosebud uudessa Sivullinen -kirjakaupassa Helsingin Kluuvissa (Aleksi 9).
Arajärveä haastattelee toinen kaupunkikävelevä professori Teivo Teivainen.
Arajärvi, Pentti
Näe Stadi – Kuvia ja tunnelmia Helsingin kaduilta
9789524200554, Rosebud, 2026
Yhteyshenkilöt
Hannu PaloviitaToimitusjohtajaPuh:040 5055334hannu.paloviita@rosebud.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rosebud Oy
Rosebudin kauppojen lavaohjelmaa5.6.2026 14:23:28 EEST | Tiedote
Ma 8.6. klo 17 Rosebud Sivullinen, Kluuvi (Aleksanterinkatu 9) Pirjo Toivanen: Valoa Italiasta, Stresa Elämä Italiassa, Dolce Vita, viehätti eurooppalaisia Grand tour -matkailijoita jo 1600-luvulla. Rautatieyhteys Alppien yli helpotti matkustamista 1850-luvulta lähtien. Moni suomalainen taiteilija vietti uransa alussa kuukausia Italiassa 1900-luvun vaihteessa. Heitä kiinnosti erityisesti Firenzen varhaisrenessanssin freskotaide. Italian oleskelunsa aikana huoli läheisten ja Suomen kansan tilanteesta Venäjän sorron alla tiivisti taiteilijoiden keskinäistä yhteydenpitoa ja vahvisti ystävyyssuhteita. Talven valo Firenzessä on aina kiehtonut kuvataitelijoita. Aamuaurinko värittää taivaan oranssiin ennen sinistä heleyttä, joka iltapäivällä pehmenee monikerroksiseksi samettisuudeksi. Pirjo ja Reijo Toivanen tekivät ensimmäisen matkansa Alppien yli Ligurianmeren tuntumaan vuonna 1989. Se matka synnytti innostuksen tutkia Italiaa, sen kulttuuria ja historiaa. Vuodesta 2008 pariskunta on asunut
Rosebudin kauppojen tulevaa lavaohjelmaa29.5.2026 15:00:00 EEST | Tiedote
Ma 1.6. klo 17 Rosebud Postitalo Laura Pollari: Oikeasti aikuinen (Bazar) Oikeasti aikuinen on tarina tytöstä, joka toivoi olevansa siedetty, koska rakkaus oli liikaa pyydetty. Teos näkymättömästä kaltoinkohtelusta, unelmien voimasta ja kynsilakkapullossa piilevistä mullistavista mahdollisuuksista olla jonain päivänä oikeasti oma itsensä. Ruut Parikka haastattelee. Ti 2.6. klo 17 Rosebud Postitalo Anssi Bwalya, Julia Sangervo, Marjukka Ajakainen (toim.): Psykologian vallan kumous (Vastapaino) Selfhelpin tarjoaminen ratkaisuksi yhteiskunnallisiin ongelmiin herättää kritiikkiä yhä useammalta suunnalta. Psykologiankin piirissä turhaudutaan yhteiskunnan yksilöpsykologisoitumiseen ja oman alan toimintaympäristöön. "Psykologian vallan kumouksen" kirjoittajia yhdistää huoli psykologian julkisuuskuvan yksipuolisuudesta, medikaalisuudesta ja yksilökeskeisyydestä. Psykologia on pitkään ollut ja on edelleen myös paljon muuta. "Psykologian vallan kumous" pyrkii tuomaan holistisempia ja yhteisökesk
Maailman kirjat 202612.5.2026 15:11:43 EEST | Tiedote
Maailma kylässä -festivaalin kirjallisuusohjelma Rosebud Postitalolla
Puhos – itähelsinkiläisestä ostarista kulttuurien keitaaksi4.5.2026 14:11:10 EEST | Tiedote
Joonas Kervisen kirjoittama ja Sami Mannerheimon valokuvaama visuaalinen teos "Puhos – itähelsinkiläisestä ostarista kulttuurien keitaaksi" on lukuisine haastatteluineen kiehtova retki legendaarisen Itä-Helsingin ostoskeskuksen nykytilaan ja sen ihmisiin. Puhos-kirjan ja siihen liittyvän hankkeen julkistamistilaisuus ja näyttelyn avajaiset Kulttuurikeskus Stoa Helsingin Itäkeskuksessa perjantaina 8.5. klo 18 alkaen.
Rosebud Postitalon ohjelmaa toukokuussa30.4.2026 14:41:23 EEST | Tiedote
Ke 6.5. klo 17 Juha Jyrkäs: Rauni (Salakirjat) Länsisuomalainen vaiettu kansanrunous kokee uuden tulemisensa - eeppisen runouden helmet, nyt ensi kertaa samoissa kansissa! Suomalaisesta kansanperinteestä puhuttaessa keskeisimpänä nousevat esille Kalevala ja itäsuomalais-karjalainen runous. Vaan moniko on tietoinen siitä, että ensimmäiset nelipolvitrokeiset eli kalevalamittaiset runot kerättiinkin Länsi-Suomesta? Kirjailija, muusikko ja kansanrunotutkija Juha Jyrkäs on perehtynyt syvällisesti länsisuomalaiseen kansanperinteeseen, joka on paljon luultua rikkaampaa. Ison tutkimis-, keräys- ja toimitustyön tuloksena on valmistunut Rauni - länsisuomalainen eepos - joka paaluttaa kertaheitolla lännen runot itärunojen rinnalle. Se on koottu yhteen alkuperäisistä länsisuomalaisista kansanrunoista. Kehyskertomuksessa Rauni-neito ja Vauhtus-noita kohtaavat Hämeen härkätiellä. Sen seurauksena lukijalle avautuvat tarinat, joissa esiintyy maagisia eläimiä, vaimonsa polttava Klaus Kurki, oudon paime
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme