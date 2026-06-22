Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi maahanmuuton ja kotoutumisen sekä matkailun ja tapahtumien kehitysohjelmat
22.6.2026 18:06:58 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui maanantai-iltana vuoden 2026 viidenteen kokoukseensa. Kokouksessa elinkeinojaosto käsitteli maahanmuuton ja kotoutumisen kehitysohjelmaa ja matkailun ja tapahtumien kehitysohjelmaa.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi Helsingin matkailun ja tapahtumien kehitysohjelman vuosille 2026–2029. Ohjelma on osa kaupunkistrategian toteutusta.
Strategiakauden aikana Helsinki tavoittelee matkailun ja tapahtumien kehittämisessä ja edistämisessä kannattavuutta, kasvua ja kilpailukykyä kaupungin vahvuuksia korostaen, huomioiden sosiaalinen hyväksyttävyys ja ympäristöllinen kestävyys.
Ohjelman kolme päätavoitetta ovat ympärivuotisen matkailun ja tapahtumallisuuden kasvun vauhdittaminen ja vierailijoiden viipymän pidentäminen, Helsingin kansainvälisen houkuttelevuuden kasvattaminen onnellisen Helsingin teemoilla sekä sen varmistaminen, että kaupunki on kasvua tukeva ja toimivampi matkailu- ja tapahtumakaupunki.
Samaan aikaan haetaan aktiivisesti keinoja, joilla matkailu ja tapahtumat voivat kasvattaa Helsinkiä uudistavia vaikutuksia osana uudistavan matkailun ja liiketoiminnan toimenpiteitä.
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi Maahanmuuton ja kotoutumisen kehitysohjelman vuosille 2026–2029. Ohjelma perustuu Helsingin kaupunkistrategiaan sekä tarkentaa Helsingin kaupungin kasvun, osaamisen ja elinvoiman tavoitteita.
Helsingin tavoitteena on houkutella kansainvälisiä osaajia, varmistaa sujuva asettautuminen ja vahvistaa sitä, että osaajat perheineen kokevat Helsingin kodikseen.
Ohjelman yhdeksän tavoitetta koskevat muun muassa Helsingin tunnettuuden ja houkuttelevuuden kasvattamista, kansainvälisten osaajien rekrytoinnin tukemista, perheiden arjen sujuvuuden varmistamista ennakoivasti sekä kielen oppimista ja työllistymistä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa osallisuuden kokemusta ja parantaa puolisoiden työllistymistä osaamistaan vastaaviin tehtäviin. Toimenpiteissä painotetaan muun muassa houkuttelua työnantajien tarpeisiin, maahantulon ennakkovaiheen parantamista, kieliopintoihin kannustamista sekä Helsingin avoimuuden ja monimuotoisuuden edistämistä.
Elinkeinojaosto kokoontuu seuraavan kerran 24. elokuuta
Maanantain kokouksen jälkeen elinkeinojaosto kokoontuu vuonna 2026 vielä neljä kertaa. Seuraava kokous järjestetään maanantaina 24. elokuuta. Vuoden kaikki kokousajat löytyvät elinkeinojaoston sivuilta.
Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston asiakirjat -sivulla.
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Yhteyshenkilöt
Lauri Kervinen
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 31070677
lauri.kervinen@hel.fi
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