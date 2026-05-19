Raskaan liikenteen palvelut vahvistuvat Suomessa

Hämeenlinnassa toimiva RengasCenter-ketjuun kuuluva Rengas-Vekka Oy on perustettu vuonna 1980 nykyisen toimitusjohtajan Teija Vekka-Pirhosen vanhempien toimesta. Yritys tarjoaa rengaspalveluita aina kottikärryistä pyöräkuormaajiin. Palvelutarjontaan on alusta asti kuulunut päivystyspalvelu rengasongelmien yllättäessä tien päällä.

Rengas-Vekalla on kaksi toimipistettä Hämeenlinnassa, joista toinen on keskittynyt raskaan liikenteen palvelemiseen. Toimipiste sijaitsee Moreenin teollisuusalueella osana Rekka-Rastia, logistisesti keskeisellä paikalla valtateiden 10 ja 3 (E12) solmukohdassa. Yrityksen toinen toimipiste Kaurialan kaupunginosassa palvelee muita ajoneuvoja, kuten henkilöautoja ja maatalouskoneita.

Yrityksen menestyksen takana on osaava ja motivoitunut henkilökunta sekä yrityskulttuuri, jota kuvaa ajatus: ”Se tehdään, mikä pihaan saapuu.” Palvelun laadusta kertovat uskolliset ja pitkäkestoiset asiakassuhteet.



Rengas-Vekka jatkaa RengasCenter-ketjun jäsenenä, ja paikallinen asiakaslähtöinen palvelu jatkuu ennallaan toimitusjohtaja Teija Vekka-Pirhosen johdolla.



”Liittyminen osaksi Road Mobility Services -konsernia mahdollistaa paikallisen toimintamme jatkumisen tutulla tavalla. Samalla pystymme kehittämään palveluitamme edelleen, erityisesti rengasrikkopäivystyksessä. Osana suurempaa konsernia meillä on entistä paremmat resurssit palvella asiakkaitamme nopeasti ja tehokkaasti”, kertoo Rengas-Vekka Oy:n toimitusjohtaja Teija Vekka-Pirhonen.

”Olemme iloisia ja ylpeitä voidessamme toivottaa paikallisesti vahvan Rengas-Vekan osaksi Road Mobility Services -verkostoa. Yrityskauppa vahvistaa asemaamme raskaan liikenteen palveluissa logistisesti tärkeällä alueella, ja jaamme yhteisen näkemyksen palvelun laadun merkityksestä.”, kertoo Road Mobility Servicesin Group COO, Markku Reinikainen.