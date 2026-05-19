Raskaan liikenteen palvelut vahvistuvat Suomessa
23.6.2026 10:00:00 EEST | Road Mobility Services Finland Oy | Tiedote
Road Mobility Services jatkaa kasvuaan Suomessa ostamalla paikallisesti vahvan ja pitkät perinteet omaavan Rengas-Vekka Oy:n. Yrityskaupan myötä Road Mobility Services laajentaa palvelujaan Hämeenlinnaan, erityisesti raskaan liikenteen kannalta keskeiselle alueelle.
Hämeenlinnassa toimiva RengasCenter-ketjuun kuuluva Rengas-Vekka Oy on perustettu vuonna 1980 nykyisen toimitusjohtajan Teija Vekka-Pirhosen vanhempien toimesta. Yritys tarjoaa rengaspalveluita aina kottikärryistä pyöräkuormaajiin. Palvelutarjontaan on alusta asti kuulunut päivystyspalvelu rengasongelmien yllättäessä tien päällä.
Rengas-Vekalla on kaksi toimipistettä Hämeenlinnassa, joista toinen on keskittynyt raskaan liikenteen palvelemiseen. Toimipiste sijaitsee Moreenin teollisuusalueella osana Rekka-Rastia, logistisesti keskeisellä paikalla valtateiden 10 ja 3 (E12) solmukohdassa. Yrityksen toinen toimipiste Kaurialan kaupunginosassa palvelee muita ajoneuvoja, kuten henkilöautoja ja maatalouskoneita.
Yrityksen menestyksen takana on osaava ja motivoitunut henkilökunta sekä yrityskulttuuri, jota kuvaa ajatus: ”Se tehdään, mikä pihaan saapuu.” Palvelun laadusta kertovat uskolliset ja pitkäkestoiset asiakassuhteet.
Rengas-Vekka jatkaa RengasCenter-ketjun jäsenenä, ja paikallinen asiakaslähtöinen palvelu jatkuu ennallaan toimitusjohtaja Teija Vekka-Pirhosen johdolla.
”Liittyminen osaksi Road Mobility Services -konsernia mahdollistaa paikallisen toimintamme jatkumisen tutulla tavalla. Samalla pystymme kehittämään palveluitamme edelleen, erityisesti rengasrikkopäivystyksessä. Osana suurempaa konsernia meillä on entistä paremmat resurssit palvella asiakkaitamme nopeasti ja tehokkaasti”, kertoo Rengas-Vekka Oy:n toimitusjohtaja Teija Vekka-Pirhonen.
”Olemme iloisia ja ylpeitä voidessamme toivottaa paikallisesti vahvan Rengas-Vekan osaksi Road Mobility Services -verkostoa. Yrityskauppa vahvistaa asemaamme raskaan liikenteen palveluissa logistisesti tärkeällä alueella, ja jaamme yhteisen näkemyksen palvelun laadun merkityksestä.”, kertoo Road Mobility Servicesin Group COO, Markku Reinikainen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Markku ReinikainenGroup COORoad Mobility ServicesPuh:+46 72 245 35 00markku.reinikainen@rmsgroup.se
Teija Vekka-PirhonenToimitusjohtajaRengas-Vekka OyPuh:+358 40 837 5972teija.vekka@rengasvekka.fi
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Tietoa Road Mobility Servicesista
Road Mobility Services on johtava pohjoismainen rengaspalvelujen, huollon, tiepalvelun, hinauksen, perävaunuhuollon ja korjaamopalvelujen tarjoaja kevyille ja raskaille ajoneuvoille. Nopeasti kasvavan verkostomme kautta varmistamme Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa, että asiakkaamme – aina suurista logistiikkatoimijoista yksityisautoilijoihin – voivat jatkaa matkaansa mahdollisimman vähäisillä seisonta-ajoilla.
Paikallisesti nopea. Valtakunnallisesti turvallinen. Asiakaslähtöisesti palveleva.
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