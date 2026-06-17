Kymmenelle tilalle luovutetaan Farmarissa 26.6.2026 sukutilakunniakirja

Farmari Maatalousnäyttelyssä Kalajoella 25.-27.6.2026 luovutetaan Farmari-juhlassa kymmenelle tilalle sukutilakunniakirja. Farmari-juhla pidetään Hiekkasärkkä-areenan Farmari-lavalla perjantaina 26.6.2026 kello 11.15–12.30. Tilaisuus on kaikille avoin. Sukutilakunniakirjan myöntää ProAgria Keskusten Liitto ja sen luovuttavat ProAgria Keskusten Liiton hallituksen puheenjohtaja Juhani Torkko ja ProAgria Keski-Pohjanmaan johtaja Ritva-Liisa Nisula.

Sukutilakunniakirjan saavat 26.6.2026:

Huuskolan tila, Sami ja Leena Huuskonen, Vesanto

Mäen tila, Harri ja Maarit Mäki-Asiala, Toholampi

Mäkelän tila, Jukka ja Taina Mäkelä, Lappajärvi

Huttu-Hiltusen tila, Antti ja Tuula Huttu-Hiltunen, Ylikiiminki

Perttilän tila, Timo ja Tiina Mäki-Petäjä, Kaustinen

Pietin tila, Mika ja Leena Hanni, Kannus

Ylöstalon tila, Juha ja Marianne Vainio, Salo

Vedenojan tila, Veijo ja Riitta Vedenoja, Kalajoki

Soljanlahden tila, Aleksi ja Kerttu Kallio, Parkano

Lapinlahden tila, Kaarlo Saarento, Kuopio

Lisäksi samassa tilaisuudessa luovutetaan:

sukutilaviiri Huttu-Hiltusen tila, Antti ja Tuula Huttu-Hiltunen, Ylikiiminki

sukutilaviiri Muuraiskankaan tila, Teemu ja Maija Muuraiskangas, Kälviä

pienoissukutilaviiri ja sukupolvien ketju -taulu, Mäkelän tila, Jukka ja Taina Mäkelä, Lappajärvi

pienoissukutilaviiri Ylöstalon tila, Juha ja Marianne Vainio, Salo

Vanhin sukutilakunniakirjan saavista tiloista on Huuskolan tila Vesannon kunnan Horontaipaleen kylässä ja tila on ollut saman suvun hallussa vuodesta 1561. Sami ja Leena Huuskonen ovat 16. isäntäpari tilalla.

– Olemme onnellisia, että saamme olla yksi lenkki tässä pitkässä ketjussa. Tilalla asuvat vielä Samin vanhemmat ja he auttavat tilan töissä. Vaikka tulevaisuus näyttää haastavalta maatalousalalla, koemme kunnia-asiana jatkaa tilan pitämistä ja koetamme mahdollisuuksien mukaan myös kehittää toimintaa. Tilan päätuotantosuunta on nykyään viljan viljely. Viljat toimitetaan lähialueen tilalle, koemme tärkeäksi paikallisuuden ja yhteistyön muiden maatilojen kanssa. Olemme ylpeitä siitä, että saamme olla mukana turvaamassa kotimaista huoltovarmuutta ja puhtaan ruoan tuotantoa Suomessa, kertovat Huuskoset.

Arvostettu tunnustus

Sukutilakunniakirjan saa tila, joka on ollut saman suvun hallussa vähintään 200 vuotta. Sukutilakunniakirja on julkinen tunnustus samaa tilaa hallinneille suvuille pitkäjänteisestä työstä ja myös osaamisesta pitää tila elinkelpoisena siirtymään aina seuraavalle sukupolvelle. Sukutilakunniakirjat ovatkin yleensä tilojen seinillä parhaalla paikalla.

– Helppoa sukutiloilla ei varmasti ole koskaan ollut ja erilaiset ajanhaasteet niin kuin nytkin, tuovat varjoja tilojen jatkuvuudelle. Toisaalta näillä ihmisillä on aina ollut vahva usko maahan ja omaan osaamiseensa tehdä muutoksia ja ratkaista asioita. Omien juurien tunteminen ja sieltä kumpuava vahvuus antaa monelle yrittäjälle tukea katsoa rohkeasti tulevaisuuteen, tiivistää yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Anttila ProAgria Keskusten Liitosta.

Mikä on sukutilakunniakirja ja paljonko niitä on myönnetty?

Ensimmäiset ProAgria Keskusten Liiton myöntämät sukutilakunniakirjat jaettiin Raumalla 31.7.1931. Sukutilakunniakirjan voi saada jokainen toimiva maa- tai metsätila, joka on ollut nykyisen omistajasukunsa hallussa yhtäjaksoisesti vähintään 200 vuotta. Sukutilakunniakirjan myöntämistä edeltää Kansallisarkistossa teetetty tutkimus tilan omistusvaiheista.

Vanhimpien sukutilojen historia on yli 487 vuotta vanha. Ruotsin kuninkaan määräyksestä maakirjojen pito alkoi vuonna 1539. Tämä on tehnyt mahdolliseksi selvittää tilojen historiaa aina 1540-luvulle saakka. Sukutilakunniakirjoja on jaettu yli 7 874 tilalle. Sukutilakunniakirja uusitaan aina sukupolven vaihtuessa. Sukutilakunniakirjan ohella myönnetään sukutilaviirejä. Kupariseen viirilehteen on lävistetty vuosiluku, joka kertoo, mistä lähtien tila on ollut saman suvun hallussa. Lehdessä voi lisäksi olla Karjalan vaakuna siirtokarjalaisilla viljelijöillä tai haukka kaikilla niillä tiloilla, jotka ovat olleet saman suvun hallussa ensimmäisistä maakirjoista saakka.

Lisätietoja

Sukutilatunnukset: koulutuskoordinaattori Eila Peitsi, puhelin 040 356 734, eila.peitsi@proagria.fi

Farmarin ohjelma ja -juhla: yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Anttila puhelin 040 560 8551, suvi.anttila@proagria.fi ja

johtaja Ritva-Liisa Nisula, puhelin 040 584 9550, ritva-liisa.nisula@proagria.fi