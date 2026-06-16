Miapetra Kumpula-Natri Teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi

Miapetra Kumpula-Natri siirtyy Teknologiateollisuuden johtoryhmään eduskunnasta, jossa hän toimii kansanedustajana, suuren valiokunnan varapuheenjohtajana, talousvaliokunnan jäsenenä sekä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana. Hän on tehnyt maanantaina 22.6. eduskunnalle vapautuspyynnön kansanedustajan toimesta 30.9. alkaen ottaakseen toimen vastaan 1. lokakuuta, mikäli eduskunta myöntää hänelle vapautuksen.

Kumpula-Natri on toiminut kansanedustajana vuosina 2003–2014 sekä vuodesta 2024 alkaen ja Euroopan parlamentin jäsenenä vuosina 2014–2024. Koulutukseltaan hän on insinööri (BSc). Europarlamentissa Kumpula-Natri on toiminut erityisesti digitalisaatioon, tekoälyyn ja datatalouteen liittyvään sääntelyn sekä ilmasto- ja energiapolitiikan parissa.

Toimitusjohtaja Taina Susiluoto muistuttaa, että Teknologiateollisuuden jäsenyritysten valmistamista tuotteista ja palveluista 90 prosenttia menee vientiin. Yritysten kasvu syntyy kansainvälisillä markkinoilla, joiden toimintaympäristöön liittyviä päätöksiä tehdään enenevässä määrin EU:ssa.

– Tarvitsemme EU- ja kauppapolitiikassa sekä viennissä vahvaa johtotason vaikuttamisvastuuta ja teknologiapoliittista osaamista. Kumpula-Natrin osaaminen ja kokemus osuu poikkeuksellisen hyvin tähän aikaan ja tarpeeseen. Samalla hänen vahvuutensa ovat juuri niillä politiikkalohkoilla, jotka tulevat ratkaisemaan suomalaisen teknologiateollisuuden kilpailukykyä tulevina vuosina, Susiluoto toteaa.

Kumpula-Natrin mukaan päätös siirtyä poliittisen uran jälkeen Teknologiateollisuus ry:hyn tuntuu luontevalta jatkolta hänen pitkäaikaiselle työlleen. Toimialan yritykset ovat ratkaisevassa asemassa Suomen kilpailukyvyn vahvistamisessa sekä globaalissa vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä.

– On upeaa siirtyä tehtävään, jossa voin konkreettisesti edistää Suomen talouskasvua, vientiä ja teollisuuden uudistumista teemoissa, jotka ovat aina olleet minulle erittäin tärkeitä. Globaalipolitiikan muutokset ja heijastukset kauppasuhteisiin ovat myllerryksessä. On erinomaista, että Teknologiateollisuus panostaa tähän ja saan olla mukana rakentamassa suurimman vientisektorimme tulevaisuutta, Kumpula-Natri toteaa.

Lisätiedot:

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Taina Susiluoto, puh: 050 331 9832

Kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri, puh: 050 511 3004