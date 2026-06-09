Nimlas laajentaa teollisuuden kunnossapitoon ostamalla Speweld Servicen

Speweld Servicen liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa, ja yhtiöllä on noin 90 työntekijää. Yhtiön tukena toimii noin 400 alihankkijan verkosto, minkä ansiosta se pystyy toteuttamaan myös erittäin laajoja teollisuuden seisokki- ja kunnossapitohankkeita eri puolilla Suomea.

Yritysosto tukee Nimlas Suomen kasvustrategiaa ja laajentaa konsernin toimintaa uusiin teknisiin palveluihin.

– Talotekniikka on edelleen kasvumme ydin, ja jatkamme aktiivisesti yritysostoja myös sillä saralla. Samalla näemme merkittäviä mahdollisuuksia teollisuuden kunnossapidossa, ylläpidossa ja muissa teknisissä palveluissa. Talotekniikkaa ja teollisuuden kunnossapitoa yhdistää sama tehtävä: asiakkaidemme toimintavarmuuden, turvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Speweld Servicen osaaminen ulottuu kriittisiin tuotanto- ja prosessiympäristöihin, joissa työn laadulla, turvallisuudella ja aikataulujen pitämisellä on poikkeuksellisen suuri merkitys, sanoo Nimlas Finlandin liiketoimintajohtaja Pekka Pöykkö.

Teollisuuden kunnossapito varmistaa tuotannon jatkuvuuden

Teollisuuden kunnossapidon merkitys korostuu erityisesti tuotanto- ja prosessiteollisuudessa, jossa tuotannon keskeytyminen voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia, toimitusviiveitä ja muita liiketoiminnallisia vaikutuksia. Kunnossapitotöitä ja tuotantolaitosten seisokkeja suunnitellaan usein vuosia etukäteen, ja niiden onnistuminen edellyttää vahvaa projektinhallintaa, turvallisuusosaamista ja teknistä asiantuntemusta.

Speweld Service toimii asiakkaidensa kumppanina teollisuuden vaativissa kunnossapitohankkeissa. Yhtiön osaaminen kattaa sekä ennakoivan kunnossapidon että vaativat korjaus- ja seisokkitoteutukset. Se on erikoistunut erityisesti painelaitedirektiivin alaisten kohteiden, prosessiputkistojen ja muiden turvallisuuskriittisten järjestelmien kunnossapitoon. Yhtiöllä on konepajat Orimattilassa ja Porvoossa.

– Olemme rakentaneet Speweld Serviceä määrätietoisesti investoimalla uusiin työmenetelmiin, kalustoon ja henkilöstön osaamiseen. Toimintamme perustuu jatkuvaan kehittämiseen, korkeaan laatuun ja kykyyn toteuttaa vaativia hankkeita turvallisesti. Osana Nimlasta saamme vahvemmat hartiat kasvulle, mutta samalla säilytämme toimintatavat, joiden avulla olemme onnistuneet palvelemaan asiakkaitamme vuosien ajan. Näemme myös mahdollisuuksia tarjota asiakkaillemme tulevaisuudessa entistä laajempia palvelukokonaisuuksia, sanoo Speweld Servicen toimitusjohtaja Lasse Keskevaari.

Yrityskaupan yhteydessä Speweld Servicen neljä omistajaa liittyvät Nimlaksen osakkaiksi.

Osa Nimlaksen kasvustrategiaa

Yritysosto tukee Nimlaksen kasvutavoitteita. Vuonna 2025 Nimlas Finlandin pro forma -liikevaihto oli 334 miljoonaa euroa, ja tavoitteena on kasvattaa liikevaihto noin 800 miljoonaan euroon vuoteen 2031 mennessä.

Kasvua haetaan jatkossakin aktiivisesti talotekniikan yritysostoista. Niiden rinnalla Nimlas hakee kasvua uusilta teknisten palveluiden alueilta, vahvistamalla nykyisten yhtiöidensä palvelutarjontaa ja perustamalla uusia yrityksiä yhdessä alan yrittäjien kanssa.

Nimlas-verkostoon kuuluu yrityskaupan jälkeen 49 yrittäjävetoista yhtiötä Suomessa.

Järjestelyn toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.