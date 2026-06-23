Pohjois-Suomen ESR+ -haku Polkuja töihin on avoinna 1.9.–9.11.2026 Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa
23.6.2026 09:21:25 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Pohjois-Suomen ESR+ -hankehaku Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman toimintalinjasta 4 erityistavoitteesta 4.1. Polkuja töihin on avoinna 1.9.–9.11.2026. Haku kohdistuu Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueille.
Hankehaussa toivotaan erityisesti hankkeita, joilla
- Edistetään nuorten pitkäaikaistyöttömien, täsmätyökykyisten, ikääntyvien tai muuten haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä.
- Edistetään työvoiman saatavuutta työvoimapulasta kärsiville aloille työnantajien tarpeisiin perustuen. Hankkeissa voidaan kehittää myös yritysten, toimialojen ja alueiden välistä yhteistyötä ja rekrytointitoimia sekä lisätä rekrytointivaikeuksista kärsivien alojen ja työnantajien tunnettuutta, vetovoimaa ja mainekuvaa.
- Edistetään työllisyysalueiden ja kuntien palveluiden, toimintamallien ja yhteistyöverkostojen kehittämistä työllisyyden ja elinvoiman lisäämiseksi.
- Kehitetään ja pilotoidaan tuloksellisia, vaikuttavia ja innovatiivisia kokeiluja, joilla edistetään työllisyyttä.
- Parannetaan sesonkityyppisillä aloilla työskentelevien työllistymistä ympärivuotisesti.
- Edistetään yhteiskunnallisten yritysten, järjestöjen ja muiden työnantajien kykyä toimia mm. pitkäaikaistyöttömien ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisväylänä.
Huom! Painotukset eivät poissulje muuta ohjelma-asiakirjan mukaista toimintaa.
Hakijoiden tueksi Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus järjestää hankeideoinnin työpajan 2.9.2026. Katso tarkemmin tapahtumailmoituksesta: Polkuja töihin Pohjois-Suomessa – Ideoi ja onnistu hankehaussa!
Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen EU-rahoittajien yhteystiedot löytyvät Rakennerahastot.fi-sivustolta.
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