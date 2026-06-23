Pohjois-Suomen ESR+ -haku Polkuja töihin on avoinna 1.9.–9.11.2026 Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa

Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman rahoitushaku on avattu 22.6.2026 10:11:01 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus on avannut Kasvualusta- ja kuiviketuotannon kehittämisohjelman uuden rahoitushaun ajalle 17.6. – 31.8.2026. Kyseessä on ohjelman toinen hakujakso. Hakuun on varattu varoja n. 2 milj. €. Rahoituksen myöntää maa- ja metsätalousministeriö ja ohjelmaa hallinnoi Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus. Rahoituksella kehitetään kotimaista kasvualusta- ja kuivikemateriaalien tuotantoa ja vahvistetaan siten niiden huoltovarmuutta ja omavaraisuutta.