Kokkolan kaupunki

Kaupunki, Kokkolan Urheilupuisto Oy ja Hermes jatkavat yhteistyöhön ja näkyvyyden kehittämiseen liittyviä keskusteluja

23.6.2026 08:59:37 EEST | Kokkolan kaupunki | Tiedote

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Yhteisissä keskusteluissa aiheena ovat olleet seuran tulevaisuuden suunnitelmat, jääkiekon tuleva sarjauudistus ja sen tuomat mahdollisuudet Hermeksen toiminnan kehittämiselle.

Kokkolan kaupunki ja Hermes ovat tehneet markkinointiyhteistyötä jo usean vuoden ajan, ja yhteistyötä halutaan vahvistaa myös tulevaisuudessa. Yhteisenä tavoitteena on, että kaupunki, seura ja Kokkolan Urheilupuisto Oy tekevät tiivistä yhteistyötä myös jatkossa kaupungin vetovoiman vahvistamiseksi.

Kokkolan Hermeksen edustusjoukkue on yksi kaupungin markkinointiyhteistyöjoukkueista. Kaupunginhallitus käsitteli kauden 2026–2027 markkinointiyhteistyösopimusta kokouksessaan 22.6.

Tietoja julkaisijasta

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.

Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.

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