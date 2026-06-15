Maksaisitko remontin pimeästi? Yli kolmasosa suomalaisista olisi siihen valmis
25.6.2026 08:40:00 EEST | Stark Suomi Oy | Tiedote
Yli kolmasosa (37 %) suomalaisista olisi valmis maksamaan remontin pimeästi siinä tapauksessa, että sen tekijä on tuttava. Asiaa selvitettiin Starkin teettämässä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 -kyselytutkimuksessa. Kyselyyn vastanneista puolestaan 47 prosenttia sanoo, ettei koskaan maksaisi pimeästi remontista.
Pienestä, alle 5 000 euron remontista olisi valmis maksamaan pimeästi 17 prosenttia vastaajista. Noin joka kymmenes (11 %) puolestaan voisi maksaa osan remontin kuluista pimeästi. Lukemat olivat samankaltaiset vuosi sitten, kun asiaa kysyttiin ensimmäistä kertaa.
Kyselytutkimukseen osallistuneista 47 prosenttia arvioi, että suurin kustannuserä on ammattilaisen palkkaaminen. Kun muissa kustannuksissa suuria säästömahdollisuuksia ei juuri ole, niin houkutus pienentää niitä maksamalla pimeästi kasvaa.
”Kotitalousvähennys kohdistuu nimenomaan työn teettämiseen, joten on hyvä, että sitä nyt nostettiin. Pitäisin tärkeänä kuitenkin, että kotitalousvähennyksessä ei tempoiltaisi edestakaisin, jotta ihmiset voisivat suunnitella asioita pitkäjänteisemmin”, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi toteaa.
Kotitalousvähennyksellä on suora vaikutus harmaan talouden kitkemisessä ja remonttien määrässä. Lisäksi pimeästi maksavan on syytä muistaa, että hän voi olla heikoilla, jos remontoinnin tai rakentamisen kanssa ilmenee ongelmia.
”Hiljattain myös RASI ry uutisoi tuoreesta kuluttajatutkimuksesta, joka kertoi selvää kieltä siitä, että kotitalousvähennys pitää remonttipyörät pyörimässä ja vaikuttaa alan yritysten kysyntään”, Päiväniemi jatkaa.
Neljännes aikoo turvautua ammattilaisten apuun
Kaikista kyselyyn vastanneista vain neljännes sanoo käyttävänsä tämän vuoden aikana remontti- tai rakennusprojekteissa ammattilaisten apua ja osaamista. Ahkerimmat ammattilaisten käyttäjät löytyvät nuorimmasta ikäluokasta (18–29-vuotta).
“Nuoremmissa ikäluokissa käsillä tekeminen on ehkä hieman vähäisempää kuin vanhemmissa ikäpolvissa, joten tulos on odotettu. Nuoremmat ovat ehkä myös tottuneempia ottamaan vastaan ammattilaisen apua ja haluavat varmistuksen siitä, että lopputulos menee kerralla oikein”. Päiväniemi toteaa.
Kyselyn mukaan ammattilaisilla teetetään useimmiten keittiö ja kylpyhuone, sen sijaan sisäpintojen kuten seinien remontoinnin suomalaiset tekevät pääsääntöisesti itse.
Stark Suomen teettämä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 -kyselytutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa tammikuussa 2026. Siinä selvitettiin tuhannelta 18–76-vuotiaalta suomalaiselta remonttitarpeita ja rakentamissuunnitelmia sekä mielipiteitä remonttitöistä. Otanta on kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.
Lisätietoja
Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800
Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi
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