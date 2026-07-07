Stressaako remontti? Ammattilainen neuvoo, miten tuskaa voi helpottaa
23.7.2026 08:40:00 EEST | Stark Suomi Oy | Tiedote
Kyselytutkimus vahvistaa, että suomalaiset kokevat remontoinnin tai sen teettämisen stressaavaksi. Stark Suomen teettämässä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 -tutkimuksessa 65 prosenttia vastaajista vastasi kyllä ”koetko remontoinnin tai remontin teettämisen stressaavaksi” -kysymykseen. Miehistä näin kokee 57 prosenttia ja naisista 73 prosenttia.
Vähiten remontoinnista stressaantuva ryhmä on yli 60-vuotiaat, joista 55 prosenttia kokee sen stressaavaksi. Naisten lisäksi eniten remontin tekemisestä tai teettämisestä stressaantuvat rivitaloasujat ja 30–39-vuotiaat.
”Yli 60-vuotiailla on kokemusta, taitoa ja osaamista, joiden ansiosta he osaavat suhtautua remontointiin rennommin. Tässä ikäryhmässä on myös eläkeläisiä, joten heillä on paremmin aikaa remontointiin kuin kolmekymppisillä, joilla on elämässä paljon muutakin”, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi analysoi.
Aika, raha ja ammattilaisten löytäminen stressaavat
Vastaajat saivat avovastauksissa kertoa, mikä remontoinnissa stressaa. Eniten mainintoja saivat aika, raha ja työn teettäminen ammattilaisilla. Aikataulujen pettäminen ja ylipäätään remonttiin menevä aika stressaa erityisesti, mutta monelle harmaita hiuksia aiheuttaa myös se, ettei aikaa sen tekemiseen ole. Raha-asioissa remontin budjetointi stressaa, mutta mainintoja saavat myös lisäkulut ja rahojen riittäminen.
”Sekä budjettiin että aikatauluun on hyvä jättää pelivaraa. Budjetissa pelivaran määrä riippuu remontin laajuudesta ja kohteesta, pienempään riittää 10 prosenttia, mutta isoon peruskorjaukseen on hyvä varautua huomattavasti isommalla pelivaralla. Kannattaa pyytää useampi tarjous ja määritellä jo siinä vaiheessa pelivaran suuruus. Aikatauluun on myös hyvä jättää joustoa, ja siinä on alusta alkaen huomioitava materiaalien saatavuus ja sen vaikutus aikatauluihin”, Päiväniemi neuvoo.
Ulkopuolisella remontin teettäviä stressaa työn jälki ja laatu, ja moni kokeekin vaikeaksi ja stressaavaksi nimenomaan hyvien ammattilaisten löytämisen.
Näiden kolmen stressitekijän rinnalla melkein yhtä paljon mainintoja sai arjen myllääntyminen remontin ajaksi. Usein remontti aiheuttaa tilapäisiä asumisjärjestelyjä, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Lisäksi sotku ja keskeneräisyys saivat paljon mainintoja avovastauksissa.
”Hyvä, realistinen aikataulu helpottaa myös tilapäisyyden ja sotkun sietoa, kun tietää, milloin se loppuu. Jos itse remontoi töiden ohessa, niin on hyvä tehdä realistinen aikataulu, ja tehdä pienempiä kokonaisuuksia kerralla valmiiksi pikemminkin kuin yrittää haukata liian isoa palaa kerralla, ” Päiväniemi vinkkaa.
Stark Suomen teettämä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 -kyselytutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa tammikuussa 2026. Siinä selvitettiin tuhannelta 18–76-vuotiaalta suomalaiselta remonttitarpeita ja rakentamissuunnitelmia sekä mielipiteitä remonttitöistä. Otanta on kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.
Lisätietoja
Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800
Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi
Tietoja julkaisijasta
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