Pori Space Lab aloittaa toimintansa – Porin kaupunki, Turun yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu allekirjoittivat yhteistyösopimuksen
25.6.2026 09:00:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Pori Space Lab on Porin kaupungin, Turun yliopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteinen alusta avaruusteknologiayhteistyölle. Yhteistyön tavoitteena on pienoissatelliittiohjelma, jossa yhdistyvät tutkimus ja koulutus sekä yhteistyö elinkeinoelämän ja kansainvälisten verkostojen kanssa.
Porin kaupunki, Turun yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ovat allekirjoittaneet strategisen yhteistyösopimuksen avaruusteknologiayhteistyöstä. Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna, Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisilta allekirjoittivat sopimuksen Porin kaupungintalolla 25.6.2026. Yhteistyön aiesopimus allekirjoitettiin vuosi sitten.
Pori Space Lab -yhteistyön tavoitteena on rakentaa monitieteinen ja koulutusasteet ylittävä pienoissatelliittiohjelma, joka kokoaa yhteen koulutukselliset, tutkimukselliset ja elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvät tavoitteet.
Turun yliopisto toimii Pori Space Labin tieteellisenä veturina.
– Satelliittidata avaa uusia mahdollisuuksia ymmärtää ja ratkaista globaaleja haasteita. Turun yliopisto vahvistaa Pori Space Labissa satelliittidataa hyödyntävää avaruus- ja ympäristötutkimusta sekä yliopistotason koulutusta ja rakentaa kansainvälisiä akateemisia verkostoja yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Keskeistä on vahva kytkentä kansainvälisiin avaruusohjelmiin ja yhteistyöhön esimerkiksi ESA:n ja NASA:n kanssa, sanoo Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen.
Turun yliopisto käynnistää yhteistyön puitteissa uuden kansainvälisen Space Technology and Environmental Remote Sensing -diplomi-insinööriohjelman, joka tulee tarjoamaan sujuvan opintopolun maisteritasolle myös Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuville insinööreille.
Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisilta sanoo, että SAMKille yhteistyö Turun yliopiston ja Porin kaupungin kanssa tarkoittaa ennen kaikkea uusia mahdollisuuksia insinöörikoulutukseen, käytännön oppimisympäristöihin ja yritysyhteistyöhön.
– Pori Space Lab tuo avaruus- ja satelliittiteknologian osaksi Satakunnan osaamisen kehittämistä. On tärkeää, että alueen opiskelijat ja elinkeinoelämä pääsevät mukaan nopeasti kasvavan alan kehitykseen.
Pori Space Lab vahvistaa Satakunnan elinkeinoelämää rakentamalla osaamispohjaa keskeisille toimialoille kuten energia- ja prosessiteollisuuteen, automaatioon ja robotiikkaan, metallurgiaan, vihreän siirtymän ratkaisuihin, meriteollisuuteen sekä logistiikka-alaan tuomalla satelliittidatan ja avaruusosaamisen osaksi uusien ratkaisujen ja liiketoiminnan kehittämistä.
– Vuosi sitten allekirjoitettu aiesopimus konkretisoituu nyt yhteistyöksi, jolla on selkeä suunta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten pitkäjänteisellä yhteistyöllä voidaan rakentaa uutta osaamista ja avata kokonaan uusia mahdollisuuksia alueelle. Haluamme rakentaa Porista paikan, jossa myös avaruusteknologian kaltaiset nopeasti kehittyvät alat voivat kasvaa ja synnyttää uutta osaamista, sanoo Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna.
Osapuolet pitävät yhteistyötä merkittävänä mahdollisuutena kehittää uutta osaamista ja vahvistaa erityisesti Satakunnan elinvoimaa avaruusteknologiayhteistyön kautta.
SuomiAreenan suuri avaruuspäivä – avaruudesta seuraava suomalainen menestystarina?
Pori Space Lab järjestää SuomiAreenassa avaruusteemaista lavaohjelmaa perjantaina 26.6. Suuri avaruuspäivä tuo SuomiAreenaan avaruusteknologian asiantuntijoita, yrityksiä ja nuoria osaajia pohtimaan, miksi avaruus on noussut yhdeksi tulevaisuuden tärkeimmistä kasvualoista. Päivän aikana kuullaan Euroopan avaruusjärjestö ESA:n keynote-puheenvuoro, useita asiantuntijakeskusteluja sekä seurataan opiskelijaprojektina toteutettavaa satelliitin stratosfäärilentoa. Lue lisää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marjo KaartinenrehtoriTurun yliopistoPuh:040 523 4722mkaartin@utu.fi
Jari Multisiltarehtori, toimitusjohtajaSatakunnan ammattikorkeakouluPuh:044 710 3410jari.multisilta@samk.fi
Porin kaupungin viestintäPuh:0447010147
Kuvat
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Seilin tiede- ja kulttuuripäivillä 20.–21.8.2026 keskustellaan koulutuksen tulevaisuudesta ja luontokadon pysäyttämisestä25.6.2026 10:40:49 EEST | Tiedote
Seilin saarella kolmatta kertaa järjestettävä kesätapahtuma kokoaa tutkijoita, asiantuntijoita, päättäjiä ja yleisöä keskustelemaan ajankohtaisista teemoista. Maksuttomaan tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki tieteestä ja Saaristomerestä kiinnostuneet.
Keski-iän insuliiniresistenssi ennustaa muistin heikkenemistä vanhuudessa23.6.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Tuore tutkimus viittaa keski-iän insuliiniresistenssin ja Alzheimerin taudin yhteyteen.
Turun kauppakorkeakoulun osuustoiminnan ja keskinäisyyden työelämäprofessuurille jatkoa lahjoitusvaroin22.6.2026 10:00:07 EEST | Tiedote
Turun Osuuskauppa, Varsinais-Suomen Osuuspankki, LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry lahjoittavat Turun yliopistolle 130 000 euroa osuustoiminnan ja keskinäisyyden työelämäprofessuurin jatkokauteen.
Väitös: Liikunta tukee naisten hyvinvointia raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen ja voi ehkäistä virtsankarkailua17.6.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Naisten terveys on keskeinen osa kansanterveyttä, mutta raskauden ja synnytyksen jälkeisen hyvinvoinnin tukemiseen on edelleen rajallisesti vaikuttavia keinoja. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan liikuntainterventiot voivat ehkäistä ja lievittää virtsankarkailua sekä lisätä fyysistä aktiivisuutta. Pelkkä liikunta ei kuitenkaan riitä parantamaan elämänlaatua kokonaisvaltaisesti, vaan rinnalle tarvitaan muutakin tukea.
Harva kannabista käyttävistä nuorista hakeutuu hoitoon ongelmallisen käytön vuoksi16.6.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Tuoreen tutkimuksen mukaan ongelmallisesti kannabista käyttävien nuorten hoitoon hakeutumisen syynä on monipäihteiden käyttöön ja mielenterveysongelmiin liittyvät haasteet. Hoitoon hakeutumiseen vaikuttaa nuoren kyvykkyys, nuoren ja ammattilaisen tietoisuus, stigma ja palvelujärjestelmässä tapahtuva priorisointi. Nuorille suunnattuja palveluja tulisikin kehittää kokonaisvaltaisesti heidän tarpeisiinsa vastaten.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme