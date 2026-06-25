Pori Space Lab aloittaa toimintansa – Porin kaupunki, Turun yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu allekirjoittivat yhteistyösopimuksen

Porin kaupunki, Turun yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ovat allekirjoittaneet strategisen yhteistyösopimuksen avaruusteknologiayhteistyöstä. Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna, Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen ja Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisilta allekirjoittivat sopimuksen Porin kaupungintalolla 25.6.2026. Yhteistyön aiesopimus allekirjoitettiin vuosi sitten.

Pori Space Lab -yhteistyön tavoitteena on rakentaa monitieteinen ja koulutusasteet ylittävä pienoissatelliittiohjelma, joka kokoaa yhteen koulutukselliset, tutkimukselliset ja elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvät tavoitteet.

Turun yliopisto toimii Pori Space Labin tieteellisenä veturina.

– Satelliittidata avaa uusia mahdollisuuksia ymmärtää ja ratkaista globaaleja haasteita. Turun yliopisto vahvistaa Pori Space Labissa satelliittidataa hyödyntävää avaruus- ja ympäristötutkimusta sekä yliopistotason koulutusta ja rakentaa kansainvälisiä akateemisia verkostoja yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Keskeistä on vahva kytkentä kansainvälisiin avaruusohjelmiin ja yhteistyöhön esimerkiksi ESA:n ja NASA:n kanssa, sanoo Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen.

Turun yliopisto käynnistää yhteistyön puitteissa uuden kansainvälisen Space Technology and Environmental Remote Sensing -diplomi-insinööriohjelman, joka tulee tarjoamaan sujuvan opintopolun maisteritasolle myös Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuville insinööreille.

Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Jari Multisilta sanoo, että SAMKille yhteistyö Turun yliopiston ja Porin kaupungin kanssa tarkoittaa ennen kaikkea uusia mahdollisuuksia insinöörikoulutukseen, käytännön oppimisympäristöihin ja yritysyhteistyöhön.

– Pori Space Lab tuo avaruus- ja satelliittiteknologian osaksi Satakunnan osaamisen kehittämistä. On tärkeää, että alueen opiskelijat ja elinkeinoelämä pääsevät mukaan nopeasti kasvavan alan kehitykseen.

Pori Space Lab vahvistaa Satakunnan elinkeinoelämää rakentamalla osaamispohjaa keskeisille toimialoille kuten energia- ja prosessiteollisuuteen, automaatioon ja robotiikkaan, metallurgiaan, vihreän siirtymän ratkaisuihin, meriteollisuuteen sekä logistiikka-alaan tuomalla satelliittidatan ja avaruusosaamisen osaksi uusien ratkaisujen ja liiketoiminnan kehittämistä.

– Vuosi sitten allekirjoitettu aiesopimus konkretisoituu nyt yhteistyöksi, jolla on selkeä suunta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten pitkäjänteisellä yhteistyöllä voidaan rakentaa uutta osaamista ja avata kokonaan uusia mahdollisuuksia alueelle. Haluamme rakentaa Porista paikan, jossa myös avaruusteknologian kaltaiset nopeasti kehittyvät alat voivat kasvaa ja synnyttää uutta osaamista, sanoo Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Osapuolet pitävät yhteistyötä merkittävänä mahdollisuutena kehittää uutta osaamista ja vahvistaa erityisesti Satakunnan elinvoimaa avaruusteknologiayhteistyön kautta.

SuomiAreenan suuri avaruuspäivä – avaruudesta seuraava suomalainen menestystarina?

Pori Space Lab järjestää SuomiAreenassa avaruusteemaista lavaohjelmaa perjantaina 26.6. Suuri avaruuspäivä tuo SuomiAreenaan avaruusteknologian asiantuntijoita, yrityksiä ja nuoria osaajia pohtimaan, miksi avaruus on noussut yhdeksi tulevaisuuden tärkeimmistä kasvualoista. Päivän aikana kuullaan Euroopan avaruusjärjestö ESA:n keynote-puheenvuoro, useita asiantuntijakeskusteluja sekä seurataan opiskelijaprojektina toteutettavaa satelliitin stratosfäärilentoa. Lue lisää.