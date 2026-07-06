Espoossa Kehä I:n ja Kehä II:n tunneleissa yöaikaisia sulkuja viikolla 29

Kehä I:llä Espoossa Otaniemessä sijaitseva Keilaniemen tunneli suljetaan molempiin suuntiin maanantain 13.7. ja tiistain 14.7.2026 välisenä yönä klo 22.00–05.00. Sulun aikana liikenne ohjataan kiertoreitille Keilaniementien, Tapiolantien, Otaniementien ja Vuorimiehentien kautta.

Kehä I:llä Espoon Leppävaarassa sijaitseva Mestarintunneli suljetaan molempiin suuntiin tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 15.7. klo 00–04.30 ja keskiviikon ja torstain välisenä yönä 16.7. samoin klo 00–04.30. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Turuntien ja Mäkkylän puistotien kautta.

Kehä II:lla Espoossa sijaitseva Hiidenkallion tunneli suljetaan molempiin suuntiin torstain 16.7. ja perjantain 17.7.2026 välisenä yönä klo 22.00–05.00. Sulun ajaksi liikenne ohjataan tunnelin varareitille oheisen karttakuvan mukaisesti.

Tunnelit avataan liikenteelle heti, kun työt on saatu päätökseen.