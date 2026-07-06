Uudenmaan elinvoimakeskus

Espoossa Kehä I:n ja Kehä II:n tunneleissa yöaikaisia sulkuja viikolla 29

6.7.2026 07:30:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Espoossa Kehä I:n ja Kehä II:n tunneleita suljetaan tilapäisesti liikenteeltä heinäkuussa huolto- ja kunnossapitotöiden vuoksi. Sulut ajoittuvat yöaikaan ja koskevat useita tunneleita viikolla 29.

Kuva Keilaniemen tunnelin suljetusta sisäänkäynnistä sateessa, vuosi 2020.
Kuva Keilaniemen tunnelin sulusta vuonna 2020. Uudenmaan elinvoimakeskus

Kehä I:llä Espoossa Otaniemessä sijaitseva Keilaniemen tunneli suljetaan molempiin suuntiin maanantain 13.7. ja tiistain 14.7.2026 välisenä yönä klo 22.00–05.00. Sulun aikana liikenne ohjataan kiertoreitille Keilaniementien, Tapiolantien, Otaniementien ja Vuorimiehentien kautta. 

Kehä I:llä Espoon Leppävaarassa sijaitseva Mestarintunneli suljetaan molempiin suuntiin tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 15.7. klo 00–04.30 ja keskiviikon ja torstain välisenä yönä 16.7. samoin klo 00–04.30. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Turuntien ja Mäkkylän puistotien kautta. 

Kehä II:lla Espoossa sijaitseva Hiidenkallion tunneli suljetaan molempiin suuntiin torstain 16.7. ja perjantain 17.7.2026 välisenä yönä klo 22.00–05.00. Sulun ajaksi liikenne ohjataan tunnelin varareitille oheisen karttakuvan mukaisesti. 

Tunnelit avataan liikenteelle heti, kun työt on saatu päätökseen. 

Avainsanat

uudenmaan elinvoimakeskusespookeilaniemen tunnelimestaritunnelihiidenkallion tunneli

Yhteyshenkilöt

Lisätietoa

Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)

Kuvat

Kuva Keilaniemen tunnelin suljetusta sisäänkäynnistä sateessa, vuosi 2020.
Kuva Keilaniemen tunnelin sulusta vuonna 2020.
Uudenmaan elinvoimakeskus
Lataa
Kartta, jossa on esitetty varareitti Keilaniemen tunnelille Espoossa.
Keilaniemen tunnelin varareitti.
Lataa
Kartta, jossa on merkitty Hiidenkallion tunnelin kiertotie vihreällä ja suljettu tie punaisella.
Hiidenkallion tunnelin kiertotie.
Lataa
Karttakuva Mestarintunnelin varareitistä sulun aikana.
Karttakuva Mestarintunnelin varareitistä sulun aikana.
Lataa

Uudenmaan elinvoimakeskus

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan elinvoimakeskus

Planen för väghållningen och trafiken för livskraftscentralen i Nyland 2027-2030 har publicerats - Reparationsåtgärderna av vägnätet fortsättningsvis på rimlig nivå i år29.6.2026 10:10:00 EEST | Pressmeddelande

Livskraftscentralen i Nyland har färdigställt planen för väghållningen och trafiken för åren 2027-2030. I planen beskrivs verksamheten år 2026, nuläget i väghållningen och utsikterna för de kommande åren. Planen har publicerats digitalt på adressen www.tienpidonsuunnitelma.fi på finska och svenska.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye