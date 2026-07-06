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Hangossa hoidetaan rantaluontoa

6.7.2026 09:00:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Hangossa hoidetaan kesällä ja syksyllä 2026 rantaluontoa. Erityisesti poistetaan kurtturuusua, joka on haitallinen vieraslaji. Kunnostukset ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. 

Kuva hiekkarannasta Hangossa, taustalla meri ja matala kasvillisuus.
Hangon hiekkarannoilla on monimuotoinen lajisto. Kuva: Aki Janatuinen

Hankoniemen rannat ovat hyvin monimuotoisia ja lajistoltaan arvokkaita. Hankoniemi on yksi Suomen tärkeimmistä rantaluontokohteiden keskittymistä. Erityisen merkittävä se on Itämeren hiekkarannoille, jotka ovat erittäin uhanalainen luontotyyppi. Uudellamaalla hiekkarantojen pinta-alan arvioidaan vähentyneen lähes puoleen viimeisen 50–60 vuoden aikana.  

Suurin uhka rantojen luontotyypeille on umpeenkasvu, joka on seurausta Itämeren rehevöitymisestä ja kurtturuusun kaltaisten vieraslajien leviämisestä. Umpeenkasvu uhkaa myös rantojen omaleimaista lajistoa, joka on riippuvainen avoimesta ja ajoittain paahteisesta ympäristöstä.  

Hankoniemen ja ympäröivän saariston rannoilla esiintyy paljon vaateliaita ja harvinaisia kasvi- sekä hyönteislajeja, joista monet ovat uhanalaisia. 

Tavoitteena ehkäistä rantojen umpeenkasvua 

Ruovikko, puun taimet ja kurtturuusu vievät tilaa hiekkarantojen alkuperäislajistolta. Ruovikoitumista torjutaan laidunnuksella, koneellisesti kaivamalla ja käsin kitkemällä. Puiden taimia kitketään ja raivataan. Rannoille on kertynyt myös roskia, joita kerätään pois. 

Kurtturuusu on haitallinen vieraslaji, joka on peräisin Tyynenmeren rannoilta. Sen poistaminen on yleensä monivuotinen projekti. Kurtturuusu leviää herkästi ja kasvaa takaisin maahan jääneistä juurenpalasista. 

Kurtturuusuja poistetaan kaivamalla kasvustot pois joko käsin tai kaivinkoneella. Työtä on usein tarpeen jatkaa vielä seuraavina vuosina näivettämisellä, joka tarkoittaa kasvin tuoreiden versojen katkomista useaan kertaan kasvukauden aikana. 

Kaikkialla kurtturuusun poistaminen ei onnistu kaivamalla, koska maaperä voi olla liian kivikkoinen. Saaristossa käytetään maata peittäviä kestopeitteitä, joiden tarkoitus on kurtturuusukasvustojen hävittäminen. Kestopeitteitä pidetään kasvuston päällä muutamia vuosia, jotta kurtturuusun poisto kohteelta onnistuu. 

Rantojen hoitoa tehdään laajalla yhteistyöllä 

Uudenmaan elinvoimakeskuksen hoitokohteet sijaitsevat eri puolilla Hankoniemeä. Hoidettavia kohteita on myös Hangon saaristossa. 

Hangon rantoja hoitavat myös muut toimijat. Länsi-Uudenmaan luontohelmet –hankkeessa hoidetaan Hankoniemen eteläisiä rantoja. Kohteina ovat esimerkiksi Bellevuen ja Gunnarstrandin rannat. Hankkeen vetäjänä on Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri. Länsi-Uudenmaan luontohelmet -hanke saa rahoitusta Helmi-ohjelmasta.  

Metsähallitus hoitaa rantoja luonnonsuojelualueilla. Kohteita on esimerkiksi Tulliniemen alueella ja eteläisessä saaristossa. 

Hangon kaupunki on keskeinen yhteistyökumppani kaikkien toimijoiden kanssa. 

Luonnonhoitoa tehdään osana Helmi-ohjelmaa 

Hoitotoimia tehdään Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella. Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteisessä Helmi-ohjelmassa vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta ja parannetaan elinympäristöjen tilaa. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön heidän kanssaan.  

Hangon rannat ovat osa Hankoniemen Helminauha –nimistä Helmi-keskittymää, joka kattaa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä Hankoniemen maa-alueilla sekä sitä ympäröivillä merialueilla ja saarilla. 

Helmi-keskittymät ovat ekologisesti ja maakunnallisesti merkittävien elinympäristöjen aluekokonaisuuksia. Helmi-elinympäristöohjelman toimenpiteitä keskitetään näille monimuotoisuuden kannalta tärkeille alueille, joita sijaitsee ympäri Suomen. 

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Kuva hiekkarannasta Hangossa, taustalla meri ja matala kasvillisuus.
Hangon hiekkarannoilla on monimuotoinen lajisto. Kuva: Aki Janatuinen
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Kuvassa harjuajuruoho kasvaa hiekkarannalla.
Rannoilla kasvava harjuajuruoho on monille hyönteislajeille elintärkeä. Kuva: Aki Janatuinen
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Ruohikkoista aluetta, jossa kasvaa kurtturuusupensas.
Rannoilla levittäytyvä kurtturuusu on haitallinen vieraslaji, jota torjutaan hoitotoimilla. Kuva: Aki Janatuinen
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Henkilö seisoo kallioisella ranta-alueella, jossa maata on peitetty kestopeitteellä kurtturuusukasvustojen hävittämiseksi.
Saaristossa on paikoin käytetty maata peittäviä kestopeitteitä, joiden tarkoitus on kurtturuusukasvustojen hävittäminen. Kuva: Olli Borg
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Uudenmaan elinvoimakeskus

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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