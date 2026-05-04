Rakennusliike Soimu rakentaa Siilinjärvelle uuden palloiluhallin
23.6.2026 14:51:21 EEST | Rakennusliike Soimu Oy | Tiedote
HMT-Areena Oy:n merkittävä hanke edistää alueen liikuntaolosuhteita.
Rakennusliike Soimu on aloittanut mittavan palloiluhallin rakennustyöt Siilinjärven Jokisuuntiellä. Hankkeen tilaajana toimii HMT-Areena Oy. Tilaajien vahva tahtotila ja panostus paikalliseen hyvinvointiin luovat Siilinjärvelle huippuluokan puitteet monipuoliseen urheilu- ja harrastustoimintaan.
Kesäkuussa 2026 käynnistynyt hanke toteutetaan KVR-urakkana, jolloin Rakennusliike Soimu vastaa sekä kohteen suunnittelusta että rakentamisesta. Uusi palloiluhalli valmistuu helmikuussa 2027.
HMT-Areena Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Kiiski iloitsee käynnistyneestä hankkeesta ja kunnan tuesta alueen liikuntapaikkarakentamiselle:
”Palloiluhallihanke toteutetaan KVR-urakkana ja hankkeen kokonaiskustannus on noin 5,7 miljoonaa euroa. Siilinjärven kunta avustaa hanketta palloiluhallin pohjatöiden, perustusten ja urheilupinnoitteiden sekä infrastruktuurin osalta kaikkiaan noin 1,5 miljoonalla eurolla.”
Rakennuttajakonsulttina ja tilaajan edustajana hankkeessa toimii Tuomas Karhunen Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:ltä. Yhteistyö tilaajan, rakennuttajan ja urakoitsijan välillä on alkanut erinomaisissa merkeissä.
”Hankkeen tilaajana olemme todella tyytyväisiä, että valitsimme hankkeen pääurakoitsijaksi Rakennusliike Soimu Oy:n. Kaikesta heidän tekemisestään välittyy vahva ammattitaito ja aito halu olla mukana tässä liikunnallisesti merkittävässä hankkeessa”, Kiiski kiittelee ja jatkaa:
”Alkumetreistä lähtien yhteistyö Rakennusliike Soimun henkilöstön sekä heidän yhteistyökumppaneidensa kanssa on ollut hyvin asiakaslähtöistä ja toiminut saumattomasti. Näin ollen tilaajana voi olla hyvin luottavainen, että hankkeessa pysytään aikataulussa ja palloiluhalli tulee laadukkaasti rakennettua tehtyjen suunnitelmien mukaisesti.”
Yksityishenkilöiden rohkeus ja paikallinen työllistäminen keräävät kiitosta
Rakennusliike Soimun aluejohtaja Mika Paavilainen arvostaa tilaajien panostusta ja korostaa hankkeen paikallista merkitystä nykyisessä rakennusalan suhdanteessa.
”On erinomaisen hienoa, kun näin rakennusalaa koettelevana aikana yksityishenkilöt ovat lähteneet vetämään ja rahoittamaan näinkin mittavaa hanketta Siilinjärvellä. Hanke on myös todella merkittävä Soimulle, ja olemme erittäin kiitollisia tilaajalle, kun pääsemme toteuttamaan tätä”, Paavilainen toteaa.
”Lisäksi kohteeseen on saatu työllistettyä paljon siilinjärveläistä työvoimaa. Meidän on lupa olla ylpeitä itsestämme ja tekemisestämme”.
Mittavat tilat monipuoliseen käyttöön
Siilinjärven palloiluhalli on paitsi investointina myös fyysiseltä kooltaan vaikuttava. Bruttoalaltaan 7833 neliömetrin hallin vapaa sisäkorkeus on harjalla peräti 17,5 metriä.
Rakennusliike Soimun työpäällikkö Henri Kuparinen vastaa kohteen toteutuksesta ja kertoo tilojen monipuolisuudesta:
”Rakennukseen tulee kantava teräsrunko, ja ulkoseinät toteutetaan pelti-villa-pelti-elementeistä. Vesikatteena on lämmöneristetty bitumikatto. Sisäpuolelle rakentuu upea ja monipuolinen kokonaisuus: halli kätkee sisäänsä muun muassa jalkapallokentän, pesäpallokentän, kuntosalin, juoksuradat sekä muita yleisurheilun suorituspaikkoja.
“Kokonaisuuden täydentävät 120 hengen katsomo, nykyaikaiset sosiaali- ja pukutilat sekä aulan yhteinen lounge-tila kahvioineen ja kokoustiloineen.”
Hankkeen kokonaisarvo on noin 7 miljoonaa euroa (sis. alv. 25,5 %).
Kohteen perustiedot
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Hankkeen nimi: Siilinjärven palloiluhalli
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Osoite: Jokisuuntie 12, Siilinjärvi
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Rakennuttaja / Tilaaja: HMT-Areena Oy (Timo Kiiski, Hannu Kiiski, Merja Säisä)
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Tilaajan edustaja: Tuomas Karhunen, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
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Pääurakoitsija: Rakennusliike Soimu Oy
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Urakkamuoto: KVR-hanke (suunnittelu ja rakentaminen)
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Laajuus: Bruttoala 7833 m², vapaa sisäkorkeus harjalla 17,5 m
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Käyttötarkoitus: Jalkapallo- ja pesäpallokenttä, kuntosali, juoksuradat, yleisurheilupaikat. 120 hlö katsomo, pukuhuoneet, aula, kahvio ja kokoustilat.
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Aikataulu: Työt alkaneet 06/2026, arvioitu valmistuminen 02/2027
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Mika Paavilainen
Aluejohtaja, Rakennusliike Soimu Oy
040 549 4889
mika.paavilainen@soimu.fi
Henri Kuparinen
Työpäällikkö, Rakennusliike Soimu Oy
040 712 8392
henri.kuparinen@soimu.fi
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