Uusi metsätilastopalvelu kokoaa vertailukelpoisen tiedon metsien käytöstä ja merkityksestä Euroopassa

Palvelu kokoaa yhteen keskeiset, vertailukelpoiset tiedot metsien käytöstä, taloudellisesta merkityksestä ja ekologisista vaikutuksista eri Euroopan maissa.

Sivuston tavoitteena on tarjota luotettava ja helposti ymmärrettävä tietopohja julkiseen keskusteluun sekä päätöksenteon tueksi. Metsiin liittyvä keskustelu on yhä kansainvälisempää, mutta vertailukelpoisen tiedon löytäminen eri maista on ollut haastavaa.

”Metsiin kohdistuvat odotukset kasvavat kaikkialla maailmassa. Samalla tarvitaan parempaa yhteistä tilannekuvaa siitä, mitä metsissä tapahtuu eri maissa – tuotannon, ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmista”, sanoo MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Yhtenäinen näkymä keskeisiin metsäindikaattoreihin

Palvelu kokoaa yhteen keskeisiä metsäindikaattoreita metsien omistuksesta hakkuisiin ja monimuotoisuudesta metsien taloudelliseen merkitykseen.

Tiedot perustuvat juuri julkaistuun Forest Europen State of Europe’s Forests -julkaisuun, ja ne on koottu yhtenäiseen ja helposti vertailtavaan muotoon. Palvelussa käyttäjä voi tarkastella valmiiksi koottujen nostojen lisäksi rajapintojen avulla toteutettua tilastotietokantaa ja selata tietoja omien kiinnostustensa mukaan. Forest Europe on yli 40 eurooppalaisen maan hallitusten yhteistyöprosessi, jossa sovitaan metsien kestävän hoidon ja käytön periaatteista.

Laajuutta yksipuoliseen keskusteluun

Metsiin liittyvä julkinen keskustelu keskittyy usein yksittäisiin näkökulmiin. Uuden palvelun tavoitteena on tuoda keskusteluun kokonaiskuvaa ja läpinäkyvyyttä.

”Metsien käyttöön liittyy aina valintoja ja kompromisseja. Siksi on tärkeää tarkastella samaan aikaan sekä taloudellisia, sosiaalisia että ympäristövaikutuksia, ei vain yhtä ulottuvuutta”, Mäki-Hakola korostaa.

Työkalu päätöksenteolle ja viestintään

Palvelu on suunnattu erityisesti päättäjille, medialle, metsäalan toimijoille sekä muille kiinnostuneille.

”Palvelu tukee myös suomalaisen metsäalan viestintää kansainvälisessä toimintaympäristössä tarjoamalla tuoreet Euroopan laajuiset metsätilastot kaikkien ulottuville”, sanoo Metsäsäätiön toimitusjohtaja Martta Fredrikson.

Linkit palveluihin:

Tilastosivu MTK:n verkkosivuilla: European Forest Data - MTK

Tilastosivu Forest.fi -palvelussa

suomeksi: https://forest.fi/fi/euroopan-metsatilastot-metsat-lukuina/

englanniksi: forest.fi/european-forest-statistics-forests-in-numbers/

Lisätietoja:

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK, +358 40 502 6810

Martta Fredrikson, toimitusjohtaja, Suomen Metsäsäätiö, +358 40 687 1686