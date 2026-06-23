Uusi metsätilastopalvelu kokoaa vertailukelpoisen tiedon metsien käytöstä ja merkityksestä Euroopassa
23.6.2026 14:09:46 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
MTK on toteuttanut uuden kansainvälisen metsätilastopalvelun Suomen Metsäsäätiön rahoituksella. Tilastosivu on julkaistu MTK:n verkkosivujen lisäksi myös metsäalan yhteisessä Forest.fi-palvelussa. Palvelu perustuu Forest Europen State of Europe’s Forests -julkaisuun.
Palvelu kokoaa yhteen keskeiset, vertailukelpoiset tiedot metsien käytöstä, taloudellisesta merkityksestä ja ekologisista vaikutuksista eri Euroopan maissa.
Sivuston tavoitteena on tarjota luotettava ja helposti ymmärrettävä tietopohja julkiseen keskusteluun sekä päätöksenteon tueksi. Metsiin liittyvä keskustelu on yhä kansainvälisempää, mutta vertailukelpoisen tiedon löytäminen eri maista on ollut haastavaa.
”Metsiin kohdistuvat odotukset kasvavat kaikkialla maailmassa. Samalla tarvitaan parempaa yhteistä tilannekuvaa siitä, mitä metsissä tapahtuu eri maissa – tuotannon, ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmista”, sanoo MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.
Yhtenäinen näkymä keskeisiin metsäindikaattoreihin
Palvelu kokoaa yhteen keskeisiä metsäindikaattoreita metsien omistuksesta hakkuisiin ja monimuotoisuudesta metsien taloudelliseen merkitykseen.
Tiedot perustuvat juuri julkaistuun Forest Europen State of Europe’s Forests -julkaisuun, ja ne on koottu yhtenäiseen ja helposti vertailtavaan muotoon. Palvelussa käyttäjä voi tarkastella valmiiksi koottujen nostojen lisäksi rajapintojen avulla toteutettua tilastotietokantaa ja selata tietoja omien kiinnostustensa mukaan. Forest Europe on yli 40 eurooppalaisen maan hallitusten yhteistyöprosessi, jossa sovitaan metsien kestävän hoidon ja käytön periaatteista.
Laajuutta yksipuoliseen keskusteluun
Metsiin liittyvä julkinen keskustelu keskittyy usein yksittäisiin näkökulmiin. Uuden palvelun tavoitteena on tuoda keskusteluun kokonaiskuvaa ja läpinäkyvyyttä.
”Metsien käyttöön liittyy aina valintoja ja kompromisseja. Siksi on tärkeää tarkastella samaan aikaan sekä taloudellisia, sosiaalisia että ympäristövaikutuksia, ei vain yhtä ulottuvuutta”, Mäki-Hakola korostaa.
Työkalu päätöksenteolle ja viestintään
Palvelu on suunnattu erityisesti päättäjille, medialle, metsäalan toimijoille sekä muille kiinnostuneille.
”Palvelu tukee myös suomalaisen metsäalan viestintää kansainvälisessä toimintaympäristössä tarjoamalla tuoreet Euroopan laajuiset metsätilastot kaikkien ulottuville”, sanoo Metsäsäätiön toimitusjohtaja Martta Fredrikson.
Linkit palveluihin:
Tilastosivu MTK:n verkkosivuilla: European Forest Data - MTK
Tilastosivu Forest.fi -palvelussa
suomeksi: https://forest.fi/fi/euroopan-metsatilastot-metsat-lukuina/
englanniksi: forest.fi/european-forest-statistics-forests-in-numbers/
Lisätietoja:
Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK, +358 40 502 6810
Martta Fredrikson, toimitusjohtaja, Suomen Metsäsäätiö, +358 40 687 1686
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Nuoret löysivät maaseudun: kotimaanmatkailu kasvaa ja ruoka vetää kuin magneetti23.6.2026 07:45:00 EEST | Tiedote
Kotimaanmatkailu kasvaa ja nuoret johtavat muutosta: 18–34-vuotiaiden kiinnostus on noussut jopa 80 prosenttiin. Suoma ry:n tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset hakevat lomaltaan hiljaisuutta, rantasaunaa ja paikallisia makuja, ja maaseutu vastaa niihin parhaiten. Yhä useampi nuori hakee matkaltaan myös yhteyttä omiin juuriinsa – suomalaisuus trendaa.
Kotimainen salaatti kynnetään peltoon? – kaupan hyllyssä ulkomainen tuote17.6.2026 15:27:51 EEST | Tiedote
Suomalainen varhaisvihannessato on parhaimmillaan, mutta kotimaista jäävuorisalaattia, kiinankaalia ja nippuporkkanaa uhkaa jäädä korjaamatta peltoon. Syy: kaupan hyllyssä on yhä vastaavia tuontituotteita. MTK vaatii kauppaa nostamaan kotimaisen sesonkituotteen esille nyt.
MTK: Eduskunta tunnisti omaisuudensuojan keskeisen merkityksen ennallistamissuunnitelmassa17.6.2026 14:58:55 EEST | Tiedote
EU:n ennallistamisasetus on Suomen kannalta taloudelliselta mittaluokaltaan yksi jäsenyyshistorian suurimmista päätöksistä. Siksi myös sen toimeenpanossa on löydettävä ratkaisut, jotka huomioivat käytännön realiteetit, kustannukset ja vaikutukset maanomistajille ja koko Suomen taloudelle. MTK:n mukaan eduskunta on tunnistanut oikein omaisuudensuojan keskeisen merkityksen osana valmistelua.
Kuivuus ja korkeat lannoitehinnat siirtävät lannoitusta – kylvöistä 90–95 % tehty15.6.2026 10:08:39 EEST | Tiedote
Suomessa kevätkylvöistä on tehty arviolta 90–95 prosenttia. Kuiva kevät ja edelleen korkeat lannoitehinnat ovat lisänneet jaetun lannoituksen käyttöä: lisälannoitukset ajoitetaan entistä tarkemmin sään, kasvuston ja satopotentiaalin mukaan. Lähiviikkojen sateet ratkaisevat sadon ja lisälannoituksen ajoituksen, kun osassa maata pellot ovat yhä kuivia.
MTK:n Puumarkkinakatsaus: Puukaupan painopiste siirtymässä loppuvuoteen11.6.2026 12:56:15 EEST | Tiedote
Puukauppa on käynyt alkuvuonna selvästi edellisvuosia hitaammin. Markkinatilanteeseen ovat vaikuttaneet erityisesti metsäteollisuuden varovaisuus, maailmantalouden epävarmuus sekä kuitupuun hinnan voimakas lasku, arvioi tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme