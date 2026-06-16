Komissio rahoittaa merikaapeleiden turvaamista ja korjauskapasiteetin kehittämistä yli 40 miljoonalla eurolla
23.6.2026 13:42:53 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio rahoittaa kahden ensimmäisen alueellisen kaapelikeskuksen perustamista Itämerelle ja Välimerelle 5,8 miljoonalla eurolla. Komissio käynnistää tänään myös 40 miljoonan euron ehdotuspyynnön, jolla parannetaan Euroopan merenalaisten viestintäkaapeleiden korjauskapasiteettia.
Toimilla edistetään kaapeliturvallisuutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttamista ja parannetaan kriittisten merenalaisten viestintä- ja energiakaapeleiden turvallisuutta ja häiriönsietokykyä Euroopassa. Lisäksi toimet parantavat EU:n valmiuksia seurata ja havaita kriittiseen merenalaiseen infrastruktuuriin kohdistuvia uhkia ja reagoida niihin.
Ensimmäiset alueelliset kaapelikeskukset
Itämeren alueellinen keskus vahvistaa valvonta- ja reagointimekanismeja Itämeren alueella. Keskusta rahoitetaan 2,5 miljoonalla eurolla. Hankkeella vahvistetaan kansallisia ja rajat ylittäviä turvaoperaatiokeskuksia, kehitetään alustoja tiedonvaihtoon sekä parannetaan valmiuksia havaita ja ehkäistä kriittiseen meri-infrastruktuuriin kohdistuvia uhkia tällä kyseisen infrastruktuurin kannalta erityisen herkällä alueella. Suomi koordinoi keskuksen toimintaa yhdessä Ruotsin, Tanskan, Viron, Saksan ja Latvian kanssa.
Välimeren alueellinen keskus saa puolestaan rahoitusta 3,3 miljoonaa euroa. Keskuksen avulla alueen maat voivat vaihtaa tietoja lähes reaaliajassa, havaita poikkeamat ja koordinoida tarvittavia toimia keskenään.
Euroopan kyberturvallisuuden tutkimus- ja osaamiskeskuksella (ECCC) on keskeinen rooli keskusten perustamisessa eri puolilla EU:ta.
40 miljoonaa euroa kaapelien korjaamiseen Välimerellä ja Atlantilla
Verkkojen Eurooppa -välineen digitaaliosiosta rahoitetun uuden ehdotuspyynnön tavoitteena on varmistaa, että merenalaisten kaapeleiden vakaviin vaurioihin pystytään reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti. Rahoitusta on tarjolla siirrettäviin korjausmoduuleihin, jotka sijoitetaan strategisesti näiden merialueiden tarpeisiin. Moduulit voidaan asentaa nykyisille korjausaluksille ja ottaa käyttöön siten nopeasti.
Tämä on jatkoa keväällä 2026 käynnistetylle ensimmäiselle 20 miljoonan euron pilottiehdotuspyynnölle, jolla rahoitetaan korjausmoduuleja Itämerellä.
Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja: ”Ensimmäiset alueelliset kaapelikeskukset Itämerellä ja Välimerellä sekä merikaapelien korjauskapasiteetin rahoitus auttavat Eurooppaa nostamaan valmiuttaan uudelle tasolle. Vahvistamme kykyämme havaita uhkia, toimia nopeammin ja reagoida yhdessä. Näin Eurooppa investoi omaan turvallisuuteensa, kriisinsietokykyynsä ja suvereniteettiinsa. Kaapelikeskuksia koskevat ehdotuksemme ovat kunnianhimoisia. Ne ovat osoitus siitä, että alueiden jäsenmaat panostavat yhteistyöhön muuttuvassa turvallisuustilanteessa.”
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1429
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
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