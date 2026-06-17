Serie A jatkuu MTV Katsomossa – myös Allsvenskan mukaan tarjontaan

MTV:n kesässä nautitaan parhaillaan jalkapallojuhlasta – historiallisen suuresta jalkapallon miesten MM-lopputurnauksesta.

Serie A jatkuu MTV Katsomossa uuden kauden myötä elokuussa

Yksi jalkapallon suurimmista liigoista, Serie A, jatkaa MTV Katsomossa, kun uusi kausi alkaa elokuussa. Italian pääsarja on kerännyt MTV Katsomossa vankan katsojakunnan, ja uusi kolmevuotinen sopimus takaa, että kamppailu scudettosta näkyy myös jatkossa MTV:n katsojille. Serie A:ta ovat viime vuosina hallinneet Inter ja Napoli, mutta Milan on päässyt mestaruuden makuun viimeisen viiden vuoden aikana. Serie A:ta 2010-luvun suvereenisti dominoinut Juventus pyrkii myös takaisin huipulle.

Allsvenskan mukaan MTV:n tarjontaan heinäkuussa

Jalkapallofanien kesään on pian luvassa lisää katsottavaa: MTV tiivistää yhteistyötään Ruotsin TV4:n kanssa ja tuo Ruotsin pääsarjan Allsvenskanin otteluita MTV Katsomoon. Ensimmäinen lähetys on luvassa jo heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna sarjan palatessa kesätauolta. MTV esittää jokaiselta kierrokselta kaksi kiinnostavinta ottelua. Ottelut selostetaan suomeksi. Allsvenskanin kausi huipentuu marraskuun lopulla, ja MTV on sopinut sarjan esitysoikeuksista vuoteen 2028 saakka. Allsvenskan tarjoaa suomalaisittain runsaasti seurattavaa: Sarjassa pelaa toistakymmentä suomalaispelaajaa. Lisäksi Jani Honkavaara luotsaa tukholmalaista Djurgårdens IF:ää, ja Toni Koskela nähdään sarjanousija Kalmar FF:n päävalmentajana.

UEFA Mestarien liiga ja UEFA Kansojen liiga luvassa heti kesän jälkeen

UEFA Mestarien liigan seuraava kausi käynnistyy elokuun puolivälissä ja jatkuu läpi kauden aina kesäkuun alkuun saakka. MTV Katsomossa nähdään tulevalla kaudella kaikki Mestarien liigan ottelut viimeiseltä karsintakierrokselta aina finaaliin saakka. Lisäksi MTV esittää kauden avausottelun, UEFA Super Cupin, keskiviikkona 12.8. Ottelussa kohtaavat kohtaavat Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan tuoreet voittajat, PSG ja Aston Villa.

Myös maajoukkuejalkapalloa on luvassa MTV:llä: FIFAn jalkapallon MM-kilpailujen jälkeen UEFAn alaisista maaotteluista pelataan ensimmäisenä UEFA Kansojen liiga, joka jatkuu Suomessa yksinoikeudella MTV Katsomossa aina kevääseen 2028 saakka. Syyskuussa alkavalla uudella kaudella MTV näyttää kaikki Kansojen liigan ottelut (Suomen A-maajoukkueen ja Valko-Venäjän otteluita lukuun ottamatta).

“Suomalaisten jalkapallofanien iloksi MTV jatkaa laajalla jalkapallotarjonnalla myös MM-kisojen jälkeen. Mestarien liigan, Serie A:n ja UEFAn maajoukkue-otteluiden lisäksi on mukava päästä myös Ruotsin pääsarjan pariin. Allsvenskanissa on mielenkiintoista suomalaista maustetta mukana", kertoo MTV:n urheiluoikeuksista vastaava Jukka Raatikainen.