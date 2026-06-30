Kansainvälisesti tunnetun Antti Eklundin näyttely RESCUED! - kunnianosoitus rescuekoirille Naantalin taidehuoneella

Näyttelyn teosten koirat olivat hyväksikäytettyjä, laiminlyötyjä, nälkiintyneitä tai loukkaantuneita. Lopulta he kuitenkin päätyivät kotien ilopilleriksi.

RESCUED! on kunnianosoitus koirille, joilla oli kaikki syyt luopua elämästä – mutta jotka eivät luovuttaneet. Teokset eivät kerjää sääliä, vaan kunnioittavat koirien iloa ja arvokkuutta, jonka he kantoivat mukanaan läpi kaikkien vastoinkäymisten.

Teokset ovat värikkäitä öljymaalauksia, jotka perustuvat Heidi Strengellin valokuviin, jotka on kuvattu Heli Mäenpään kirjaan Etsii omaa ihmistä. Maalauksissa koirat on kruunattu 23-karaatin lehtikullalla – kunnianosoitus niille, joita ei koskaan kohdeltu kuninkaallisina – ennen kuin nyt.

Taiteilija lahjoittaa näyttelyn myynnistä 5 prosenttia SEY Suomen eläinsuojelulle.

Näyttelyn tiedot

Naantalin taidehuone Mannerheiminkatu 5, 21100 Naantali

30.6.–19.7.2026

Auki joka päivä 11–18

Juttele taiteilijan kanssa

Taiteilija tavattavissa avajaispäivänä 30.6. klo 18 alkaen, 4.7. klo 13–16, 11.7. klo 13–16 ja 19.7. klo 13–16.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita myös avajaisiin 30. kesäkuuta klo 18.00.

Taiteilijasta

Antti Eklund on arkkitehti, graafisen suunnittelun professori ja strateginen muotoilukonsultti. Hänellä on kansainvälisesti palkittu ura sisältäen laajoja muotoilukokonaisuuksia muun muassa Marimekolle ja Alessille.

Asuessaan Yhdysvalloissa vuosina 2007–2025 Eklund palasi alkuperäisen intohimonsa – kuvataiteen – pariin. Hän asuu ja työskentelee nykyisin Suomessa Loimaalla, missä hän kunnostaa vanhaa höyrymyllyä tulevaksi ateljeekseen ja kodikseen.

Taiteeni on ääneni.

”Haluan tuoda esiin epäoikeudenmukaisuutta, paljastaa vallan väärinkäyttöä ja kannustaa edistystä. Haluan taiteeni kautta voimaannuttaa ihmisiä ja herätellä meitä kaikkia toimimaan myönteisen muutoksen puolesta.”

”Olen aina ammentanut voimaa ja inspiraatiota luonnosta ja eläimistä. Tuotanto- ja kotieläimet elävät täysin ihmisen armoilla, siksi niiden hyvään kohteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota.”

Eklundin viimeisimpiä yksityisnäyttelyitä

Gumbostrand Konst & Form, Sipoo (2022–23)

Taiteen Talo, Turku (2024)

Hangon Taidegalleria (2024 & 2025)

Euroopan kulttuuripääkaupunki Tarto (2024)

Pop- ja nykytaiteen museo PoCo, Tallinna (2024 & 2025)

Showroom Klingendahl, Tampere (2026)





Eklundin tuleviin soolonäyttelyihin 2027 kuuluu mm. Sarka-museo, Loimaan Taidemuseo, Finlayson Art Area FAA, OHO Galleria sekä Helsingin Taidehalli.

Yhteistyökumppanit