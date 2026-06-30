Kansainvälisesti tunnetun Antti Eklundin näyttely RESCUED! - kunnianosoitus rescuekoirille Naantalin taidehuoneella
30.6.2026 11:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
RESCUED! on taiteilija Antti Eklundin voimakas kunnianosoitus selviytyjäkoirille. Näyttely on avoinna 30.6.–19.7.2026.
Näyttelyn teosten koirat olivat hyväksikäytettyjä, laiminlyötyjä, nälkiintyneitä tai loukkaantuneita. Lopulta he kuitenkin päätyivät kotien ilopilleriksi.
RESCUED! on kunnianosoitus koirille, joilla oli kaikki syyt luopua elämästä – mutta jotka eivät luovuttaneet. Teokset eivät kerjää sääliä, vaan kunnioittavat koirien iloa ja arvokkuutta, jonka he kantoivat mukanaan läpi kaikkien vastoinkäymisten.
Teokset ovat värikkäitä öljymaalauksia, jotka perustuvat Heidi Strengellin valokuviin, jotka on kuvattu Heli Mäenpään kirjaan Etsii omaa ihmistä. Maalauksissa koirat on kruunattu 23-karaatin lehtikullalla – kunnianosoitus niille, joita ei koskaan kohdeltu kuninkaallisina – ennen kuin nyt.
Taiteilija lahjoittaa näyttelyn myynnistä 5 prosenttia SEY Suomen eläinsuojelulle.
Näyttelyn tiedot
Naantalin taidehuone Mannerheiminkatu 5, 21100 Naantali
30.6.–19.7.2026
Auki joka päivä 11–18
Juttele taiteilijan kanssa
Taiteilija tavattavissa avajaispäivänä 30.6. klo 18 alkaen, 4.7. klo 13–16, 11.7. klo 13–16 ja 19.7. klo 13–16.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita myös avajaisiin 30. kesäkuuta klo 18.00.
Taiteilijasta
Antti Eklund on arkkitehti, graafisen suunnittelun professori ja strateginen muotoilukonsultti. Hänellä on kansainvälisesti palkittu ura sisältäen laajoja muotoilukokonaisuuksia muun muassa Marimekolle ja Alessille.
Asuessaan Yhdysvalloissa vuosina 2007–2025 Eklund palasi alkuperäisen intohimonsa – kuvataiteen – pariin. Hän asuu ja työskentelee nykyisin Suomessa Loimaalla, missä hän kunnostaa vanhaa höyrymyllyä tulevaksi ateljeekseen ja kodikseen.
Taiteeni on ääneni.
”Haluan tuoda esiin epäoikeudenmukaisuutta, paljastaa vallan väärinkäyttöä ja kannustaa edistystä. Haluan taiteeni kautta voimaannuttaa ihmisiä ja herätellä meitä kaikkia toimimaan myönteisen muutoksen puolesta.”
”Olen aina ammentanut voimaa ja inspiraatiota luonnosta ja eläimistä. Tuotanto- ja kotieläimet elävät täysin ihmisen armoilla, siksi niiden hyvään kohteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota.”
Eklundin viimeisimpiä yksityisnäyttelyitä
- Gumbostrand Konst & Form, Sipoo (2022–23)
- Taiteen Talo, Turku (2024)
- Hangon Taidegalleria (2024 & 2025)
- Euroopan kulttuuripääkaupunki Tarto (2024)
- Pop- ja nykytaiteen museo PoCo, Tallinna (2024 & 2025)
- Showroom Klingendahl, Tampere (2026)
Eklundin tuleviin soolonäyttelyihin 2027 kuuluu mm. Sarka-museo, Loimaan Taidemuseo, Finlayson Art Area FAA, OHO Galleria sekä Helsingin Taidehalli.
Yhteistyökumppanit
- Naantalin taidehuone
- SEY Suomen eläinsuojelu
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sissi SilvánEklund Art Factory
Lehdistö- ja haastattelupyynnöt
Henrika LehmusvaaranäyttelysihteeriNaantalin taidehuonePuh:+358 40 660 574henrika.lehmusvaara@naantali.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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