Nimitys ProAgria Keskusten Liitossa
23.6.2026 13:49:45 EEST | ProAgria | Tiedote
ProAgria Keskusten Liiton kotieläinpalvelujen kehitysjohtajaksi on nimitetty MMT Terhi Mehtiö.
Mehtiö aloittaa tehtävässä 17.8. Hän on toiminut Lukella viimeksi ryhmäpäällikkönä ja erikoistutkijana. Mehtiön tutkimusaiheita ovat olleet lypsylehmien rehunkäyttökyvyn ja hyvinvoinnin jalostaminen.
Lisätietoja:
ProAgria Keskusten Liitto, va toimitusjohtaja Vesa Nuolioja, puhelin 040 540 4112, vesa.nuolioja@proagria.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa Nuoliojava. toimitusjohtajaProAgria Keskusten LiittoPuh:040 540 4112vesa.nuolioja@proagria.fi
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Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.
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