ProAgria

Nimitys ProAgria Keskusten Liitossa

23.6.2026 13:49:45 EEST | ProAgria | Tiedote

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ProAgria Keskusten Liiton kotieläinpalvelujen kehitysjohtajaksi on nimitetty MMT Terhi Mehtiö.

Mehtiö aloittaa tehtävässä 17.8. Hän on toiminut Lukella viimeksi ryhmäpäällikkönä ja erikoistutkijana. Mehtiön tutkimusaiheita ovat olleet lypsylehmien rehunkäyttökyvyn ja hyvinvoinnin jalostaminen.

Lisätietoja:

ProAgria Keskusten Liitto, va toimitusjohtaja Vesa Nuolioja, puhelin 040 540 4112, vesa.nuolioja@proagria.fi

Avainsanat

maatalous

Yhteyshenkilöt

Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.

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Operatiivinen yhteistyö yhden johtoryhmän ohjauksessa alkaa Järvi-Suomen alueella jo vuoden 2027 alussa. Vuoden 2028 alussa hallinnollisesti yhtenäiseksi muodostuvan ProAgria Järvi-Suomen liikevaihto on n. 11,5 milj. € ja henkilöstöä on 170 henkilöä. Asiakkaina Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella on n. 7000 maaseudun yritystä. Jäseniä yhdistyksellä on yhteensä 7927.

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