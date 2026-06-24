Bull Team Oy:n ja WeKas Oy:n laajennuksen YVA-menettely käynnistyy Toholammilla
25.6.2026 10:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Bull Team Oy ja WeKas Oy on toimittanut Lupa- ja valvontavirastolle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) koskien lypsykarjatilan ja biokaasulaitoksen laajentamista. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 14.8.2026 asti.
Hankkeessa suunnitellaan lypsy- ja lihakarjatuotannon sekä biokaasulaitostoiminnan laajentamista Toholammin Sykäräisen kylässä sijaitsevan tilakeskuksen yhteyteen. Hankealueelle rakennetaan olemassa olevan tilakeskuksen ja biokaasulaitosten pohjoispuolelle tarvittavat tiet, lypsypihatto, kaksi jäännöslietesäiliötä, kuivalantala ja rehusiilot nykyiselle peltoalueelle.
Toiminnassa muodostuva lanta käsitellään suurelta osin tilan omalla ja WeKas Oy:n biokaasulaitoksilla. Biokaasutuksessa muodostuva jäännösliete (rejekti) hyödynnetään lannoitteena. Tilalle rakennetaan kaksi uutta lietesäiliötä, kaksi uutta lietelentalaguunia ja uusi kuivalantala. Wekas Oy:n biokaasulaitokselle on suunniteltu otettavan vastaan myös muita biopohjaisia jätteitä kuin lantaa. WeKas Oy varautuu myös toisen biokaasureaktorin rakentamiseen.
YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot
- VE0: Laajennushanketta ei toteuteta. Nykyinen toiminta jatkuu tilakeskuksessa, jossa on tilat noin 300 lypsylehmälle sekä noin 220 kpl nuorta karjaa ja kuudelle hevoselle. Bull Team Oy:n ja Wekas Oy:n biokaasulaitosten toiminta jatkuu nykyisten ympäristölupien mukaisena. Bull Team Oy:n biokaasulaitoksen kapasiteetti on 14 750 tonnia vuodessa ja WeKas Oy:n biokaasulaitoksen 5 500 tonnia vuodessa.
- VE1: Lypsy- ja lihakarjatuotantoa sekä biokaasulaitostoimintaa laajennetaan tilakeskuksen yhteydessä sijaitsevalle viljellylle peltoalueelle. Lypsy- ja lihakarjatoimintaa laajennetaan yhteensä 598 lypsylehmään, 124 hiehoon, 99 lehmävasikkaan, 272 vasikkaan, 160 lihanautaan sekä 240 sonniin. Bull Team Oy:n biokaasulaitostoiminnan kapasiteettiin (14 750 tonnia vuodessa) ei tule muutosta. Wekas Oy:n biokaasulaitostoimintaa laajennetaan 20 000 tonniin vuodessa ja vastaanotettavien syötteitä monipuolistetaan.
Kuulutus on nähtävillä 25.6.–14.8.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivulla www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot . YVA-ohjelma julkaistaan osoitteessa www.ymparisto.fi/bullteam-ja-wekas-lypsykarjalaajennus-ja-biokaasu-YVA. YVA-ohjelmaan voi tutustua myös Toholammin kunnankirjastossa.
Osallistu hankkeen yleisötilaisuuteen ja esitä mielipiteesi
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään keskiviikkona 1.7.2026 Lylyn Pisarassa klo 18–20 (Lylyntie 30, 69410 Sykäräinen), kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen.
YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti 14.8.2026 mennessä osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi diaarinumero LVV-U/88030/2026.
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/bullteam-ja-wekas-lypsykarjalaajennus-ja-biokaasu-YVA.
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen
Jutta Lillberg-Puskala, Lupa- ja valvontavirasto, p. 029 5254 814, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Hankkeesta vastaava
Ilpo Wennström, Bull Team Oy ja WeKas Oy, p. 050 586 4248, ilpo@bullteam.fi
YVA-konsultti
Kaisa Vähänen, Vykos Oy, p. 050 437 6083, etunimi.sukunimi@vykos.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
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