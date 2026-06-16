Asuntomessut

KUTSU – Asuntomessujen avajaiset medialle 9.7.2026 Lempäälässä

23.6.2026 14:05:01 EEST | Asuntomessut | Tiedote

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Kutsumme median edustajat tutustumaan Asuntomessut Lempäälässä -tapahtuman kohteisiin ja Saikan Asuntomessualueeseen sekä nauttimaan avajaistunnelmasta torstaina 9.7.2026 klo 10–14.

Tervetuloa Asuntomessujen mediapäivään!

Asuntomessut järjestetään vuonna 2026 Lempäälän Saikassa 10.7.–9.8.

Kutsumme median edustajat tutustumaan messukohteisiin ja Saikan Asuntomessualueeseen 9.7.2026 klo 10–14. Ilmoittautumislinkki löytyy tämän viestin lopusta.

Ajankohta: 9.7.2026 klo 10–14

Mediapäivä alkaa klo 10 yhteisellä tilaisuudella Saikan Asuntomessualueella, ohjelmalavalla, joka sijaitsee Saikantalon edustalla. Avoinna oleviin messukohteisiin voi tutustua klo 10.30 alkaen.

Mediapäivän aikana on mahdollista tehdä juttuja, kuvata kohteita ja haastatella kohteiden edustajia.

Median edustajat voivat myös jäädä kutsuvierasavajaisiin, jotka alkavat mediatilaisuuden jälkeen klo 14 Asuntomessualueella.

Lähetämme ilmoittautuneille saapumisohjeet ja lisätietoja mediapäivän ohjelmasta lähempänä tapahtumaa.

Alue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella kolmostien länsipuolella, aivan Ideaparkin naapurissa, ja sinne on helppo saapua niin pääkaupunkiseudulta kuin Tampereen suunnastakin.

Selvitämme mahdollisuutta järjestää yhteiskuljetus Helsingistä. Jos olet kiinnostunut kuljetuksesta, ilmoita siitä sähköpostitse arna.grym@asuntomessut.fi. Vahvistamme kuljetuksen, jos riittävästi halukkaita ilmoittautuu.

Ilmoittaudu mediapäivään 30.6. mennessä

Ilmoittaudu mediapäivään tämän linkin kautta viimeistään 30.6.2026.

Lähetämme ilmoittautuneille saapumisohjeet ja lisätietoja ohjelmasta lähempänä tapahtumaa.

Lisätiedot: viestinta@asuntomessut.fi

Terveisin,

Asuntomessut Lempäälässä 10.7.–9.8. 2026

Viestintä- ja markkinointitiimi

Avainsanat

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Tietoja julkaisijasta

Osuuskunta Suomen Asuntomessut on suomalaisen asumisen suunnannäyttäjä, joka järjestää vuosittain kesän kohokohtiin lukeutuvat Asuntomessut.

Asuntomessuilla esitellään toimiviksi ja kestäviksi koettuja ratkaisuja sekä esimerkkejä rakentamiseen ja asumiseen liittyvien uusimpien tutkimusten soveltamisesta käytäntöön.

Asuntomessuja on järjestetty vuodesta 1970 lähtien.

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