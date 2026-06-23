Vihreät poliitikot Tiina Elo ja Peppi Seppälä vaativat kansallisia suosituksia kestävälle kuluttamiselle: “ruokavalintoja ohjaa ruokapyramidi, kulutusta voisi ohjata kulutuspyramidi”
23.6.2026 15:00:00 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Kansanedustaja Tiina Elo ja kaupunginvaltuutettu Peppi Seppälä esittävät, että Suomi laatii kulutukselle kansallisen tutkimukseen perustuvat suositukset kestävälle ja vastuulliselle kulutukselle. Suositukset voisivat vastata muodoltaan ruokapyramidia.
Kansanedustaja Tiina Elo ja kaupunginvaltuutettu Peppi Seppälä esittävät, että Suomi laatii kulutukselle kansallisen tutkimukseen perustuvat suositukset kestävälle ja vastuulliselle kulutukselle. Suositukset voisivat vastata muodoltaan ruokapyramidia.
– On selvää, että kun nykyisellään kulutamme neljän maapallon verran, meidän on tehtävä merkittäviä elämäntapamuutoksia kaikilla kuluttamisen osa-alueilla, jotta saamme elämäntapamme mahtumaan maapallon ekologisiin rajoihin, Elo linjaa.
– Kansalliset ravitsemussuositukset ovat osoittaneet toimivuutensa, sillä ne ovat vaikuttaneet ihmisten kulutuskäyttäytymiseen. Esimerkiksi leikkeleiden kulutus on vähentynyt suositusten myötä, Seppälä muistuttaa.
– Samanlaista ohjausta kaivataan myös kuluttamiselle, jotta se asettuisi planeetan kantokyvyn rajoihin.
– Suositukset eivät kiellä tekemästä mitään, mutta antavat raamiin johon omaa toimintaa voi asettaa. Esimerkiksi suuren suosion saavuttanut viiden vaatteen vuosi -haaste osoittaa, että ihmiset kaipaavat konkreettisia suuntaviivoja sille, minkä verran tavaraa on vastuullista ostaa uutena, Elo konkretisoi ideaa.
Elo ja Seppälä huomauttavat, että eri tuotteiden kestävyyttä ei aina ole helppo mitata eikä niiden vertailu ole helppoa. Aiheesta on kuitenkin olemassa jo paljon tutkimusta, jonka pohjalta suosituksia voidaan lähteä laatimaan.
– Kun ostamme vähemmän uutta, syntyy uusia markkinoita korjauspalveluille sekä erilaisille kiertotalouden ratkaisuille, kuten lainaamiselle ja vuokraamiselle. Määrän sijaan arvo syntyisi laadusta ja tavaroilla olisi myös jälleenmyyntiarvoa, sanoo Seppälä.
– Samalla on tärkeä huolehtia siitä, että kestävät valinnat ovat aidosti kaikkien ulottuvilla eivätkä vain niiden, joilla on niihin varaa, Elo ja Seppälä muistuttavat.
– Vaikka pitkällä tähtäimellä ympäristön kannalta kestävät valinnat ovat usein kestäviä myös lompakolle, yhteiskunnan kestävyysmurros edellyttää paitsi kulutustottumusten ja -asenteiden muuttamista, myös sitä, että kaikilla on varaa ja mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja.
Yhteyshenkilöt
Tiina EloVihreiden kansanedustajaPuh:045 261 7447tiina.elo@eduskunta.fi
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