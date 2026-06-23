Akavan Erityisalat: Opintotukiuudistus lisäämässä opiskelijan velkataakkaa

Akavan Erityisalat pitää olennaisen tärkeänä, ettei opiskelijoiden velkaantumista enää lisätä. Lausunnolla ollutta esitystä uudeksi opintoetuuslaiksi tulee korjata, jotta se ei lisäisi opiskelijoiden velkaantumista entisestään.

– Olemme huolissamme siitä, ettei opintorahan tasoa olla nostamassa. Nykytasoisella opintorahalla pärjääminen ei ole mahdollista valtaosalle opiskelijoista, sanoo juristi Lotta Itkonen Akavan Erityisaloista.

– Opintoraha ei riitä kattamaan edes tavallisia elämisen kustannuksia, minkä vuoksi opiskeluajan toimeentulo perustuu pääsääntöisesti joko velkaantumiseen tai työssäkäyntiin. Useille opiskelijoille opintolainan käytön harkitseminen ei edes ole mahdollista. Työskentely opintojen ohella taas voi viivästyttää opintoja.

Akavan Erityisalat katsoo, että opintolainan tulisi olla opiskelijoiden toimeentuloa täydentävä tukimuoto välttämättömyyden sijaan.

Esitys ei vastaa omiin tavoitteisiinsa

Hallitus tavoittelee opintotukiuudistuksella mm. täysipäiväisen opiskelun mahdollistamista, opiskeluaikaisen toimeentulon turvaamista sekä opintotuen kannustinelementtien vahvistamista.

– Opintoetuuslakia koskeva esitys ei vastaa omiin tavoitteisiinsa, jotka sinänsä ovat kannatettavia, Lotta Itkonen sanoo.

– Esityksessä mainitaan kyllä opiskelijoiden kasvava velkaantuminen ja lainan takaisinmaksuun liittyvät ongelmat, mutta tarjotaan ratkaisuja ainoastaan alaikäisten opiskelijoiden tilanteeseen. Myös täysi-ikäisten opiskelijoiden kasvavaan velkaantumiseen tulisi kiinnittää huomioita.

Tukiajan joustavoittaminen ja huoltajakorotus kannatettavia





Akavan Erityisalat pitää esitystä tukiajan harkinnanvaraisen pidennyksen joustavoittamisesta kannatettavana. Muutoksen avulla voidaan ottaa paremmin huomioon opiskelijoiden erilaiset tilanteet, kuten sairastuminen ja alan vaihtaminen.

– Myös opintotukikuukausien lisääminen olisi ollut perusteltua. Tukiajan tulisi olla riittävä koko tutkinnon suorittamiseksi, jotta opiskelijoille ei muodostuisi pakkoa työskennellä opintojen ohessa. Tämä tukisi täysipäiväisen opiskelun tavoitetta sekä opinnoista valmistumista, Lotta Itkonen sanoo.

Asumislisää saadakseen opiskelijan on käytettävä tukikuukausia kesälläkin. Tämä voi johtaa siihen, etteivät korkeakouluopiskelijan tukikuukaudet riitä tutkinnon suorittamiseen. Myös opintojen aikainen työssäkäynti, alanvaihto tai muuttuvat elämäntilanteet voivat pidentää tukiajan tarvetta.

Akavan Erityisalat kannattaa huoltajakorotuksen muutosta ja pitää perheellisten opiskelijoiden aseman parantamista tärkeänä.

Hyvityskynnystä ei pidä nostaa





Akavan Erityisalat ei kannata opintolainahyvityksen omavastuurajan korotusta 2 500 eurosta 8 000 euroon, sillä tämä kannustaa entistä suurempaan lainanottoon esityksen tavoitteiden vastaisesti.

– Opintolainahyvitys toimii tärkeänä kannustimena valmistumiseen. Esitetyt muutokset hyödyttäisivät kuitenkin lähinnä niitä opiskelijoita, jotka nostavat suuria opintolainamääriä ja kykenevät valmistumaan tavoiteajassa, Lotta Itkonen sanoo.

– Muutokset voivat olla ongelmallisia myös yhdenvertaisuuden kannalta. Esityksessä tulisi kiinnittää enemmän huomioita erilaisiin tekijöihin, jotka voivat viivästyttää opintoja, kuten sairastuminen ja alentunut opiskelukyky.

Vaikutusarviot puutteellisia





Akavan Erityisalat katsoo opintoetuuslakiesityksen vaikutusarvioiden olleen puutteellisia.

Vaikutusarvioinnissa ei oteta riittävällä tavalla huomioon täysi-ikäisten opiskelijoiden kasvavaa velkaantumista ja sen vaikutuksia opiskelijoiden taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen asemaan.

Esityksessä ei huomioida riittävällä tavalla myöskään yhdenvertaisuuden toteutumista eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden kesken.

Lue Akavan Erityisalojen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi opintoetuuslaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Esityksen lausuntoaika päättyi 22.6.2026.

Lisätietoja: Lotta Itkonen, juristi, Akavan Erityisalat, puh. 045 7750 3474.