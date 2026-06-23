Akavan Erityisalat: Opintotukiuudistus lisäämässä opiskelijan velkataakkaa
24.6.2026 10:15:08 EEST | Akavan Erityisalat | Tiedote
Akavan Erityisalat katsoo, että hallituksen esitys uudeksi opintoetuuslaiksi lisäisi opiskelijoiden velkataakkaa entisestään. – Esitystä on muutettava. Opiskelijoille tulee antaa opiskelurauha ilman pakkoa opintolainan nostoon tai opintojen ohella työskentelyyn, liitto sanoo lausunnossaan.
Akavan Erityisalat pitää olennaisen tärkeänä, ettei opiskelijoiden velkaantumista enää lisätä. Lausunnolla ollutta esitystä uudeksi opintoetuuslaiksi tulee korjata, jotta se ei lisäisi opiskelijoiden velkaantumista entisestään.
– Olemme huolissamme siitä, ettei opintorahan tasoa olla nostamassa. Nykytasoisella opintorahalla pärjääminen ei ole mahdollista valtaosalle opiskelijoista, sanoo juristi Lotta Itkonen Akavan Erityisaloista.
– Opintoraha ei riitä kattamaan edes tavallisia elämisen kustannuksia, minkä vuoksi opiskeluajan toimeentulo perustuu pääsääntöisesti joko velkaantumiseen tai työssäkäyntiin. Useille opiskelijoille opintolainan käytön harkitseminen ei edes ole mahdollista. Työskentely opintojen ohella taas voi viivästyttää opintoja.
Akavan Erityisalat katsoo, että opintolainan tulisi olla opiskelijoiden toimeentuloa täydentävä tukimuoto välttämättömyyden sijaan.
Esitys ei vastaa omiin tavoitteisiinsa
Hallitus tavoittelee opintotukiuudistuksella mm. täysipäiväisen opiskelun mahdollistamista, opiskeluaikaisen toimeentulon turvaamista sekä opintotuen kannustinelementtien vahvistamista.
– Opintoetuuslakia koskeva esitys ei vastaa omiin tavoitteisiinsa, jotka sinänsä ovat kannatettavia, Lotta Itkonen sanoo.
– Esityksessä mainitaan kyllä opiskelijoiden kasvava velkaantuminen ja lainan takaisinmaksuun liittyvät ongelmat, mutta tarjotaan ratkaisuja ainoastaan alaikäisten opiskelijoiden tilanteeseen. Myös täysi-ikäisten opiskelijoiden kasvavaan velkaantumiseen tulisi kiinnittää huomioita.
Tukiajan joustavoittaminen ja huoltajakorotus kannatettavia
Akavan Erityisalat pitää esitystä tukiajan harkinnanvaraisen pidennyksen joustavoittamisesta kannatettavana. Muutoksen avulla voidaan ottaa paremmin huomioon opiskelijoiden erilaiset tilanteet, kuten sairastuminen ja alan vaihtaminen.
– Myös opintotukikuukausien lisääminen olisi ollut perusteltua. Tukiajan tulisi olla riittävä koko tutkinnon suorittamiseksi, jotta opiskelijoille ei muodostuisi pakkoa työskennellä opintojen ohessa. Tämä tukisi täysipäiväisen opiskelun tavoitetta sekä opinnoista valmistumista, Lotta Itkonen sanoo.
Asumislisää saadakseen opiskelijan on käytettävä tukikuukausia kesälläkin. Tämä voi johtaa siihen, etteivät korkeakouluopiskelijan tukikuukaudet riitä tutkinnon suorittamiseen. Myös opintojen aikainen työssäkäynti, alanvaihto tai muuttuvat elämäntilanteet voivat pidentää tukiajan tarvetta.
Akavan Erityisalat kannattaa huoltajakorotuksen muutosta ja pitää perheellisten opiskelijoiden aseman parantamista tärkeänä.
Hyvityskynnystä ei pidä nostaa
Akavan Erityisalat ei kannata opintolainahyvityksen omavastuurajan korotusta 2 500 eurosta 8 000 euroon, sillä tämä kannustaa entistä suurempaan lainanottoon esityksen tavoitteiden vastaisesti.
– Opintolainahyvitys toimii tärkeänä kannustimena valmistumiseen. Esitetyt muutokset hyödyttäisivät kuitenkin lähinnä niitä opiskelijoita, jotka nostavat suuria opintolainamääriä ja kykenevät valmistumaan tavoiteajassa, Lotta Itkonen sanoo.
– Muutokset voivat olla ongelmallisia myös yhdenvertaisuuden kannalta. Esityksessä tulisi kiinnittää enemmän huomioita erilaisiin tekijöihin, jotka voivat viivästyttää opintoja, kuten sairastuminen ja alentunut opiskelukyky.
Vaikutusarviot puutteellisia
Akavan Erityisalat katsoo opintoetuuslakiesityksen vaikutusarvioiden olleen puutteellisia.
Vaikutusarvioinnissa ei oteta riittävällä tavalla huomioon täysi-ikäisten opiskelijoiden kasvavaa velkaantumista ja sen vaikutuksia opiskelijoiden taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen asemaan.
Esityksessä ei huomioida riittävällä tavalla myöskään yhdenvertaisuuden toteutumista eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden kesken.
Lue Akavan Erityisalojen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi opintoetuuslaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Esityksen lausuntoaika päättyi 22.6.2026.
Lisätietoja: Lotta Itkonen, juristi, Akavan Erityisalat, puh. 045 7750 3474.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh, 040 525 8582, anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi
Lotta Itkonen, Akavan ErityisalatJuristiPuh:045 7750 3474lotta.itkonen@akavanerityisalat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Akavan Erityisalat
Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto: Museonjohtajat silmiinpistävän alipalkattuja23.6.2026 09:20:59 EEST | Tiedote
Kunta rekrytoi museonjohtajaa 2 900 euron kuukausipalkalla. Mitä se kertoo asiantuntijatyön arvostuksesta, kysyy Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL. Liitto kirjelmöi tapauksesta suoraan asianomaiseen kuntaan. – Valitettavasti kyse ei ole yksittäistapauksesta, sanoo toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä. MAL on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.
Akavan Erityisalat: Järjestöleikkauksista tehtävä vaikutusarvio17.6.2026 09:23:53 EEST | Tiedote
Akavan Erityisalat suhtautuu kriittisesti ministeri Wille Rydmanin sote-järjestöjen rahoituskriteerejä koskevaan esitykseen. Liitto pitää välttämättömänä, että esitystä tarkastellaan uudelleen sen kokonaisvaikutusten näkökulmasta.
Akavan Erityisalat: Humanistinen osaaminen voimavaraksi tekoälyn aikakaudella11.6.2026 07:49:32 EEST | Tiedote
Ihmistieteellistä osaamista tulee hyödyntää monipuolisemmin teknis-taloudellisen osaamisen rinnalla, jotta kykymme ratkaista monitahoisia inhimillisiä haasteita ja kriisejä paranee, Akavan Erityisalat sanoo. Tämä edellyttää tulevalla hallituskaudella ennakkoluulottomia panostuksia humanistiseen koulutukseen. Maassamme tulee turvata humanististen alojen opetuksen ja tutkimuksen laaja-alainen ja laadukas omavaraisuus. Akavan Erityisalat edustaa jäsenyhdistyksineen laajasti humanistialojen korkeakoulutettuja.
Akavan Erityisalat julkaisi eduskuntavaalitavoitteensa: Työelämää uudistettava ihmisen ehdoilla21.5.2026 07:40:45 EEST | Tiedote
Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemat vuoden 2027 vaaleihin ovat: Turva, ilo ja luovuus jokaisen työelämään. Kulttuuri ja koulutus hyvinvoinnin moottoreiksi. Humanistinen osaaminen voimavaraksi. Hyvä hallinto Suomen menestystekijäksi.
Akavan Erityisalat: Suomi ei menesty ilman hyvää julkista hallintoa ja vahvaa järjestökenttää23.4.2026 14:15:32 EEST | Tiedote
Hallitus kohdisti kehysriihessä merkittäviä säästöjä valtionhallinnon toimintamenoihin sekä uusia leikkauksia järjestöjen rahoitukseen. Akavan Erityisalat on vakavasti huolissaan päätösten vaikutuksista julkisen sektorin toimintaedellytyksiin, kansalaisten palveluihin ja työelämän kestävyyteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme