Helena Marttila: Miksi ministerit eivät osoita julkisesti tukeaan sateenkaarinuorille?

Helsinki Pride kokoaa tällä viikolla yhteen jopa 100 000 ihmistä puolustamaan yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia. Tänä vuonna tapahtuman teemana on Vapaus kasvaa. Teema korostaa jokaisen lapsen ja nuoren oikeutta kasvaa rauhassa omaksi itsekseen, ilman syrjintää, pelkoa, vihapuhetta tai väkivaltaa.

Tätä oikeutta tulee tukea vuoden jokaisena päivänä, ei vain teemapäivien tai kohujen hetkillä. Hallituspuolueilta yhdenvertaisuutta ja vähemmistöjen oikeuksia puolustavia ulostuloja on kuulunut vain vähän. Sen sijaan hallituksen riveistä on muun muassa vaadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan lakkauttamista ja heitetty mielenilmauksena Pride-lippu roskakoriin.

”On surullista, miten hallituspuolueen kansanedustajat kyseenalaistavat yhdenvertaisuuden eteen tehtävää työtä. Ministereillä olisi mahdollisuus käyttää asemaansa nostaakseen esiin sateenkaarinuorten oikeutta turvalliseen, syrjimättömään kasvuympäristöön, mutta hiljaista on. Sen sijaan ministeritaholta asti on kyllä osoitettu tukea esimerkiksi Pride-paidan pukemisesta kieltäytyneelle SM-liigan pelaajalle”, toteaa Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila.

Priden keskiössä ovat tänä vuonna erityisesti lasten ja nuorten oikeudet. Sateenkaarinuoret kokevat muita nuoria enemmän yksinäisyyttä, mielenterveyden oireilua, kiusaamista ja syrjintää. Uusimman kouluterveyskyselyn mukaan syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla oli vuoden aikana kokenut 61 prosenttia sukupuolivähemmistöihin kuuluvista ja 53 prosenttia seksuaalivähemmistöihin kuuluvista 8.–9.-luokkalaisista. Cis-sukupuolisilla ja heteroseksuaalisilla nuorilla vastaavat osuudet olivat 31–32 prosenttia.

”Nämä luvut ovat äärimmäisen surullisia ja järkyttäviä. Kun yli puolet sateenkaarinuorista kertoo kokeneensa syrjintää, kyse ei ole yksittäisistä kokemuksista vaan vakavasta yhteiskunnallisesta ongelmasta. Yksikään nuori ei saisi joutua pohtimaan, hyväksytäänkö hänet sellaisena kuin hän on. Juuri siksi tarvitsemme johtavilta päättäjiltä ja poliitikoilta selkeitä viestejä siitä, että jokaisella nuorella on vapaus kasvaa omana itsenään”, Marttila painottaa.

Julkisten tuenosoitusten lisäksi myös poliittisilla päätöksillä voidaan tukea sateenkaarinuorten kasvurauhaa. SDP linjasi toukokuussa puoluekokouksessaan, että se edistää eheytyshoitojen kieltämistä, intersukupuolisten lasten kosmeettisten sukupuolipiirteitä muuttavien leikkaus- ja hormonihoitojen kieltämistä sekä kolmannen ei-binäärisen sukupuolimerkinnän mahdollistamista. Lisäksi SDP on sitoutunut edistämään sateenkaaripoliittista toimenpideohjelmaa.

”On tärkeää, että SDP edistää näitä linjauksia erityisesti päästessään hallitusvastuuseen. Meidän tulee osoittaa sanoin ja teoin, että yhdenvertaisuus on yhteiskuntamme perustavanlaatuinen arvo. Jokaiselle sateenkaarinuorelle haluan sanoa, että olet arvokas juuri sellaisena kuin olet. Sinulla on oikeus elää omana itsenäsi ja tuntea siitä ylpeyttä. Meidän aikuisten tehtävä on huolehtia siitä, että nämä oikeudet toteutuvat", Marttila päättää.