Helena Marttila: Miksi ministerit eivät osoita julkisesti tukeaan sateenkaarinuorille?
23.6.2026 14:40:35 EEST | Demarinaiset | Tiedote
Helsinki Priden vuoden 2026 teema korostaa jokaisen lapsen ja nuoren oikeutta kasvaa omaksi itsekseen ilman syrjintää. Demarinaiset muistuttaa, että sateenkaarinuorten hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden puolustaminen vaatii määrätietoisia ja johdonmukaisia toimia ympäri vuoden.
Helsinki Pride kokoaa tällä viikolla yhteen jopa 100 000 ihmistä puolustamaan yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia. Tänä vuonna tapahtuman teemana on Vapaus kasvaa. Teema korostaa jokaisen lapsen ja nuoren oikeutta kasvaa rauhassa omaksi itsekseen, ilman syrjintää, pelkoa, vihapuhetta tai väkivaltaa.
Tätä oikeutta tulee tukea vuoden jokaisena päivänä, ei vain teemapäivien tai kohujen hetkillä. Hallituspuolueilta yhdenvertaisuutta ja vähemmistöjen oikeuksia puolustavia ulostuloja on kuulunut vain vähän. Sen sijaan hallituksen riveistä on muun muassa vaadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan lakkauttamista ja heitetty mielenilmauksena Pride-lippu roskakoriin.
”On surullista, miten hallituspuolueen kansanedustajat kyseenalaistavat yhdenvertaisuuden eteen tehtävää työtä. Ministereillä olisi mahdollisuus käyttää asemaansa nostaakseen esiin sateenkaarinuorten oikeutta turvalliseen, syrjimättömään kasvuympäristöön, mutta hiljaista on. Sen sijaan ministeritaholta asti on kyllä osoitettu tukea esimerkiksi Pride-paidan pukemisesta kieltäytyneelle SM-liigan pelaajalle”, toteaa Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila.
Priden keskiössä ovat tänä vuonna erityisesti lasten ja nuorten oikeudet. Sateenkaarinuoret kokevat muita nuoria enemmän yksinäisyyttä, mielenterveyden oireilua, kiusaamista ja syrjintää. Uusimman kouluterveyskyselyn mukaan syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla oli vuoden aikana kokenut 61 prosenttia sukupuolivähemmistöihin kuuluvista ja 53 prosenttia seksuaalivähemmistöihin kuuluvista 8.–9.-luokkalaisista. Cis-sukupuolisilla ja heteroseksuaalisilla nuorilla vastaavat osuudet olivat 31–32 prosenttia.
”Nämä luvut ovat äärimmäisen surullisia ja järkyttäviä. Kun yli puolet sateenkaarinuorista kertoo kokeneensa syrjintää, kyse ei ole yksittäisistä kokemuksista vaan vakavasta yhteiskunnallisesta ongelmasta. Yksikään nuori ei saisi joutua pohtimaan, hyväksytäänkö hänet sellaisena kuin hän on. Juuri siksi tarvitsemme johtavilta päättäjiltä ja poliitikoilta selkeitä viestejä siitä, että jokaisella nuorella on vapaus kasvaa omana itsenään”, Marttila painottaa.
Julkisten tuenosoitusten lisäksi myös poliittisilla päätöksillä voidaan tukea sateenkaarinuorten kasvurauhaa. SDP linjasi toukokuussa puoluekokouksessaan, että se edistää eheytyshoitojen kieltämistä, intersukupuolisten lasten kosmeettisten sukupuolipiirteitä muuttavien leikkaus- ja hormonihoitojen kieltämistä sekä kolmannen ei-binäärisen sukupuolimerkinnän mahdollistamista. Lisäksi SDP on sitoutunut edistämään sateenkaaripoliittista toimenpideohjelmaa.
”On tärkeää, että SDP edistää näitä linjauksia erityisesti päästessään hallitusvastuuseen. Meidän tulee osoittaa sanoin ja teoin, että yhdenvertaisuus on yhteiskuntamme perustavanlaatuinen arvo. Jokaiselle sateenkaarinuorelle haluan sanoa, että olet arvokas juuri sellaisena kuin olet. Sinulla on oikeus elää omana itsenäsi ja tuntea siitä ylpeyttä. Meidän aikuisten tehtävä on huolehtia siitä, että nämä oikeudet toteutuvat", Marttila päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fiwww.helenamarttila.fi
Linkit
Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Demarinaiset
Oliko nuorten toivottomuus yllätys - vai onko kyse siitä, että heitä ei ole kuultu?17.6.2026 14:11:46 EEST | Tiedote
Uutisissa vilisevät otsikot nuorten tulevaisuususkon hiipumisesta. Erityisesti keväällä uutisoidut nuorisobarometrin tulokset herättivät keskustelua aiheesta niin lehtien palstoilla kuin eduskunnan kyselytunnilla. Mutta oliko tämä oikeasti suurikin yllätys, vai onko kyse siitä, että nuorten ääntä ei ole aikaisemmin kuultu?
Helena Marttila: Hallituksen järjestövihamielisyydellä ei ole mitään rajaa15.6.2026 15:38:12 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman on tänään ilmoittanut päätöksestään evätä STEA-avustus keskus- ja kattojärjestöiltä, ja myös niiltä järjestöiltä, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön. “Tätä päätöstä perustellaan taloudellisilla syillä, mutta sen läpi kuuluu taka-ajatus hiljentää järjestökentän kriittiset äänet. Rydmanin leikkaukset kohdistuvat juuri niihin toimijoihin, joilla on ollut parhaimmat mahdollisuudet olla tuomassa esiin hallituksen politiikan huolestuttavia seurauksia”, Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila sanoo.
Äärioikeiston uhka on todellinen – siksi oikeudet on turvattava kunnolla15.6.2026 12:19:16 EEST | Tiedote
Äärioikeiston uhka on todellinen ja se vaatii välittömiä konkreettisia toimia. Emme voi seurata vain sivulta maailmalla nähtävää huolestuttavaa kehitystä, missä demokratiaa ja yksilön oikeuksia murennetaan. Usein ensimmäisinä kohteina ovat naisten ja vähemmistöjen oikeudet. Muutos ei tapahdu kerralla, vaan pienin askelin: puhetavoissa ja yksittäisissä lakimuutoksissa.
Vaihdevuodet: Puutteellinen hoito, suuri hinta11.6.2026 09:35:47 EEST | Tiedote
Vaihdevuodet koskettavat lähes jokaisen naisen elämää, mutta silti vaihdevuosioireiden tunnistaminen ja hoito ovat puutteellista. Vaihdevuodet ovatkin edelleen alitutkittuja ja alidiagnosoituja, kuten monet naisten terveyttä kuormittavat muutokset ja sairaudet. Vaihdevuosioireiden hoitamattomuus haittaa naisten elämää ja työssä jaksamista, siksi vaihdevuosista onkin puhuttava.
SDP sitoutuu turvaamaan aborttioikeuden ja kirjaamaan sen perustuslakiin tulevaisuudessa24.5.2026 16:53:35 EEST | Tiedote
SDP:n 48. puoluekokous päätti, että SDP sitoutuu turvaaman aborttioikeuden ja kirjaamaan sen perustuslakiin tulevaisuudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme