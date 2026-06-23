Vesisähköä vähemmän kuin koskaan ennen

Suomi käytti sähköä toukokuussa 6,4 terawattituntia. Tämä on vajaat kolme prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Toukokuu oli tavanomaista lämpimämpi. Erityisesti Pohjois-Suomessa oli harvinaisen lämmintä.

Teollisuuden sähkönkäytössä ei ole vieläkään tapahtunut muutosta, vaikka teollisuustuotanto on kasvanut jonkin verran. Teollisuuden kasvu perustuu palvelutuotteiden vientiin, mikä ei vaikuta sähkönkäyttöön. Teollisuus käytti toukokuussa 3 terawattituntia sähköä — hitusen vähemmän kuin vuosi sitten toukokuussa.

Sähkön korkea hinta hillitsi käyttöä

Teollisuuden ulkopuoliset toimialat, eli muu kulutus — kotitaloudet, maatalous, palvelusektori ja sähkökattilat — käyttivät sähköä toukokuussa 3,4 terawattituntia. Tämä on lähes viisi prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten toukokuussa ja poikkeus vuoden 2025 toukokuussa alkaneeseen sähkönkäytön kasvuun.

Lämmin sää hillitsi kotitalouksien lämmityssähkön käyttöä ja tavanomaista kalliimpi sähkö sähkökattiloiden käyttöä. Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset tuottivat kuukauden aikana sähköä lähes 0,8 terawattituntia, mikä on vajaat yhdeksän prosenttia enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Kalliin sähkön aikana ei kannata tuottaa kaukolämpöä sähkökattiloilla, vaan lämpöä kannattaa tuottaa polttamalla.

Vesisähköä ennätyksellisen vähän

Vesisähkön määrä supistui toukokuussa yli 17 prosentilla vuoden 2025 toukokuuhun verrattuna. Vajaan terawattitunnin sähkösaalis on ennätyksellisen pieni.

Poikkeuksellisen vähäluminen talvi, aikaistunut kevät ja vähäiset sateet tuottivat vettä niukasti. Siksi vedenkorkeus monissa keskisuurissa ja pienissä järvissä on historiallisen matalalla. Kun juoksutuksia on rajoitettu, ei kaikille vesivoimalaitoksille riitä vettä. Jopa suurissa vesistöissä virtaamat saattavat olla minimissä.

Tuulisähköä tuotettiin 1,6 terawattituntia ja ydinsähköä 2,4 terawattituntia — lähes sama määrä kuin viime vuoden toukokuussa.

Sähkön vienti kasvussa

Sähköä vietiin toukokuussa 0,5 terawattituntia. Tämä on yli 70 prosenttia enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Suurin osa sähköstä vietiin Viroon.

Sähkön nettotuonti — tuonnin ja viennin välinen erotus — oli toukokuussa reilut 0,3 terawattituntia. Tämä on noin 30 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa.

Sähkö on koko vuoden liikkunut aikaisempaa reippaammin rajojen yli. Tähän on vaikuttanut viime vuoden lopussa avattu Ruotsin ja Suomen välinen uusi Aurora-rajayhteys. Sähkön hintavaihtelut lisäävät myös sähkökaupan aktiviteetteja.