Rajavartiolaitos ja Museovirasto valvontakäynnillä Borstö 1:llä

Rajavartiolaitoksen sukeltajat dokumentoivat hylkyä. Museoviraston laatiman tutkimussuunnitelman mukaan kohteesta nostettiin näkyvillä olleita esineitä sekä kajoamisen seurauksena paljastuneita ihmisjäännöksiä. Ihmisjäännökset ja esineet ovat nyt Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskuksessa odottamassa jatkotutkimuksia ja konservointia.

Borstö 1 on myös onnettomuuspaikka

Aikaisemmin St. Mikaelina tunnettu Borstö 1 -hylky on 1700-luvun puolivälissä uponnut kauppa-alus, jonka löysivät laivaston sukeltajat 1950-luvulla. Meriarkeologiset tutkimukset alkoivat jo 1960-luvun alussa. Hylky on yksi merkittävimmistä laivalöydöistä Suomen vesialueilla ja sillä on muinaismuistolain mukainen suoja-alue. Museoviraston on tutkinut hylkyä viime vuosina yhteistyössä muun muassa Suomen meriarkeologisen seuran ja Nautic Club ry:n kanssa.

Alustavien arvioiden mukaan laiva on uponnut nopeasti, minkä seurauksena miehistö menehtyi sen mukana. Hylkyä pidetään siten myös onnettomuuspaikkana, jossa voi edelleen olla ihmisjäännöksiä. Tämä edellyttää erityistä kunnioitusta ja varovaisuutta kaikessa toiminnassa hylyn läheisyydessä.

Hylyllä on havaittu luvatonta toimintaa usean vuoden ajan. Kohteen rakenteita on vahingoitettu ja esineitä anastettu. Tapauksista on tehty rikosilmoituksia poliisille, ja tiedot on toimitettu myös Rajavartiolaitokselle.

Hylyistä ei saa nostaa esineitä ilman lupaa

Muinaismuistolain mukaan kaikki yli sata vuotta sitten uponneet laivojen hylyt ja hylyn osat ovat rauhoitettuja muinaisjäännöksiä. Hylyillä saa pääsääntöisesti sukeltaa ja katsella. Hylkyjä ei kuitenkaan saa vahingoittaa eikä niistä saa nostaa esineitä eikä aiheuttaa muitakaan muutoksia ilman Museoviraston lupaa.

Tiukemmin suojeltuja ovat seitsemän muinaismuistolain mukaisilla suoja-alueilla sijaitsevaa hylkyä, mukaan lukien Borstö 1 -hylky. Suoja-alueilla olevilla hylyillä ei saa sukeltaa ilman Museoviraston lupaa. Suoja-alueella ei myöskään saa ankkuroitua, kalastaa sellaisilla menetelmillä, jotka voivat vahingoittaa hylkyä, eikä rakentaa tai muuttaa meren pohjaa muulla tavoin. Suoja-alueen läpi saa kuitenkin ajaa veneellä, ja suoja-alueella olevia luotoja saa käyttää.

Museovirasto ja Rajavartiolaitos tekevät tiivistä yhteistyötä historiallisen vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi ja monitoroinnin kehittämiseksi. Museovirasto vastaa muinaismuistolain noudattamisen valvonnasta ja voi myöntää tutkimuslupia perustelluille hankkeille, kun tutkimus edistää hylyn suojelua tai tuottaa uutta tietoa. Rajavartiolaitos valvoo rauhoitettuja hylkyjä osana merialueen valvontaa, ja muinaismuistolain noudattamisen varmistaminen kuuluu sen virkatehtäviin.