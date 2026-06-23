SDP:n Saku Nikkanen: Työttömyys kasvaa, mutta perussuomalaisten vahtivuorolla helpotetaan työvoiman rekrytointia ulkomailta

Sisä-Suomen elinvoimakeskus on vapauttanut kesäkuun linjauksessaan saatavuusharkinnasta joukon rakennusalan nimikkeitä Pirkanmaalla. Saatavuusharkinnasta vapautettujen työntekijäryhmien joukkoon kuuluu muun muassa betonirakentajat, kattoasentajat ja muut rakennustyöntekijät.

– Saatavuusharkintaa kevennetään keskellä työttömyyskriisiä perussuomalaisten vahtivuorolla. Perussuomalaiset lupasivat ennen vaaleja asettaa suomalaisen työntekijän etusijalle. On käsittämätöntä, että EU-alueen ulkopuolelta halutaan tuoda lisää työntekijöitä Suomeen samaan aikaan, kun Suomessa on kymmeniä tuhansia työttömiä työnhakijoita. Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka perussuomalaisten vaalilupaukset ja teot eivät kohtaa, Nikkanen sanoo.

Nikkasen mukaan kyse ei ole työperäisen maahanmuuton vastustamisesta, vaan siitä, että työmarkkinoiden pelisääntöjen tulee olla reiluja ja Suomessa jo oleville työnhakijoille on annettava aito mahdollisuus työllistyä.

– Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia ja työvoimaa myös tulevaisuudessa. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että suomalaisilla työnhakijoilla on mahdollisuus päästä töihin ja että työntekijöiden oikeuksia suojellaan. Saatavuusharkinta on ollut yksi keino ehkäistä työvoiman hyväksikäyttöä ja turvata reilut työehdot, Nikkanen toteaa.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli huhtikuussa 2026 yhteensä 336 000 työtöntä, mikä on noin 48 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 11,6 prosenttiin.

– Kun työttömiä on lähes 50 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, hallituksen pitäisi keskittyä siihen, miten Suomessa jo olevat ihmiset saadaan töihin. Nyt perussuomalaisten vahtivuorolla avoimiin työpaikkoihin etsitään työvoimaa EU-alueen ulkopuolelta, Nikkanen sanoo.

Nikkanen muistuttaa, että perussuomalaiset ovat toistuvasti korostaneet puolustavansa suomalaisen työntekijän asemaa.

– Perussuomalaiset rakensivat kannatustaan lupauksella puolustaa suomalaista työntekijää. Suomalaisilla on oikeus kysyä, kuinka monta vaalilupausta perussuomalaiset ovat valmiita unohtamaan hallitusvallan vuoksi, Nikkanen päättää.