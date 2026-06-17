Pohde varautuu OYSin moduulitiloihin ja muihin välttämättömiin investointeihin – lainanottovaltuuteen haetaan muutosta
23.6.2026 15:26:47 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 23.6.2026 viimeiseen kokoukseen ennen kesätaukoa puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti edetä OYSin moduulitilojen hankinnassa. Vuosien 2026 ja 2027 lainanottovaltuuksiin haetaan muutosta.
OYSin moduulitilojen hankinta etenee
Vanhoissa sairaalarakennuksissa ilmenneet ongelmat ovat pahentuneet, ja ne aiheuttavat riskin toiminnan keskeytymiselle. Vanhoissa tiloissa sijaitseville poliklinikoille tarvitaan nopeasti väistötilat, jotta välttämättömiä erikoissairaanhoidon palveluja voidaan jatkaa keskeytyksettä ja turvallisesti niin potilaiden kuin henkilöstönkin kannalta.
Aluehallitus päätti edetä OYSin moduulitilojen hankinnassa ja valita hankkeen toteuttajaksi Elementit-E Oy:n. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se nostaa vuoden 2026 investointisuunnitelmassa OYSin moduulitilojen kustannuksille varatun summan 33 miljoonaan euroon. Vuoden 2026 lainanottovaltuuteen haetaan vastaavaa korotusta.
Tekninen johtaja valtuutettiin allekirjoittamaan hanketta koskeva hankesopimus ja vuokrasopimus 15 vuodeksi ehdolla, että aluevaltuusto hyväksyy päätöksen ja hankkeelle saadaan korotettu lainanottovaltuus.
Lue lisää tiedotteesta 19.5.2026: Aluehallitus päätti OYSin moduulitilojen hankinnasta – Pohde
Kuluvan ja tulevan vuoden lainanottovaltuuteen haetaan muutosta
Valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän välttämättömien investointien rahoittamiseksi. Lainanottovaltuuden tulee kattaa myös investointeja vastaavat sopimukset.
Aiemman päätöksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ei ollut lainanottovaltuutta vuodelle 2026. Muutetun päätöksen mukaan Pohde sai lainanottovaltuuden ja myöhemmin lisälainanottovaltuuden. Tällöin Pohteen lainanottovaltuus oli yhteensä 221,5 miljoonaa euroa.
Tarkentuneiden kustannusarvioiden perusteella Pohde esittää lainanottovaltuuden lisäämistä vuodelle 2026 edelleen yhteensä 133,25 miljoonalla eurolla. Suurimmat lisätarpeet liittyvät Oulun yliopistollisen sairaalan logistiikka- ja tukipalvelukeskuksen eli H‑talon rakentamiseen ja laiteinvestointeihin, OYSin moduulitiloihin sekä psykiatrian tilaratkaisujen suunnitteluun sisäilmaongelmien vuoksi. Lisäksi lainanottovaltuutta tarvitaan muun muassa asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönottoon.
Pohteella ei ole lainanottovaltuutta myöskään vuodelle 2027. Vuodelle 2027 on kuitenkin investointitarpeita, jotka edellyttävät lainanottoa ja joita ei voida rahoittaa käyttötaloudesta tai muulla tulorahoituksella.
Lainanottovaltuuden tarve vuodelle 2027 on 238,5 miljoonaa euroa, josta 65,3 miljoonalla eurolla rahoitetaan investointeja vastaavia sopimuksia. Vuoden 2027 investointitarpeet voivat tarkentua talousarvion valmistelun aikana, jolloin myös lainanottovaltuuden muutoksen tarve voi tarkentua.
Aluehallitus päätti valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan jättämään hakemuksen lainanottovaltuuden muuttamiseksi siten, että vuoden 2026 hakemukseen lisätään OYSin moduulitilojen varauksen korotus.
Muut kokousasiat
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää eron Päivi Hirssolle aluevaltuutetun tehtävästä, aluevaltuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä. Aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu uudeksi aluevaltuutetuksi Tuula Mustosen (kok.) aluevaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
- Esko Systems Oy:n toimitussopimuksien tarkennus
- Valitusluvan hakeminen korkeimmalta hallinto-oikeudelta (hallinto-oikeuden päätökset 833/2026, 834/2026, 835/2026 ja 836/2026)
- Perusparannushankkeiden ja kunnossapidon sähkö- ja teleasennustyöt
- Terveydenhuollon täydentävän lääkäripalvelun hankinnan käynnistämispäätös
- Hengityksenhoidon tarvikkeiden hankintaan liittyvä optiopäätös
- Kaksi oikaisuvaatimusta toimialuejohtajan viranhaltijapäätöksistä
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 11.8.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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