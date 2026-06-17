Pohde varautuu OYSin moduulitiloihin ja muihin välttämättömiin investointeihin – lainanottovaltuuteen haetaan muutosta

OYSin moduulitilojen hankinta etenee

Vanhoissa sairaalarakennuksissa ilmenneet ongelmat ovat pahentuneet, ja ne aiheuttavat riskin toiminnan keskeytymiselle. Vanhoissa tiloissa sijaitseville poliklinikoille tarvitaan nopeasti väistötilat, jotta välttämättömiä erikoissairaanhoidon palveluja voidaan jatkaa keskeytyksettä ja turvallisesti niin potilaiden kuin henkilöstönkin kannalta.

Aluehallitus päätti edetä OYSin moduulitilojen hankinnassa ja valita hankkeen toteuttajaksi Elementit-E Oy:n. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se nostaa vuoden 2026 investointisuunnitelmassa OYSin moduulitilojen kustannuksille varatun summan 33 miljoonaan euroon. Vuoden 2026 lainanottovaltuuteen haetaan vastaavaa korotusta.

Tekninen johtaja valtuutettiin allekirjoittamaan hanketta koskeva hankesopimus ja vuokrasopimus 15 vuodeksi ehdolla, että aluevaltuusto hyväksyy päätöksen ja hankkeelle saadaan korotettu lainanottovaltuus.

Lue lisää tiedotteesta 19.5.2026: Aluehallitus päätti OYSin moduulitilojen hankinnasta – Pohde

Kuluvan ja tulevan vuoden lainanottovaltuuteen haetaan muutosta

Valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Hyvinvointialue saa ottaa lainaa päätöksen mukaisen määrän välttämättömien investointien rahoittamiseksi. Lainanottovaltuuden tulee kattaa myös investointeja vastaavat sopimukset.

Aiemman päätöksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella ei ollut lainanottovaltuutta vuodelle 2026. Muutetun päätöksen mukaan Pohde sai lainanottovaltuuden ja myöhemmin lisälainanottovaltuuden. Tällöin Pohteen lainanottovaltuus oli yhteensä 221,5 miljoonaa euroa.

Tarkentuneiden kustannusarvioiden perusteella Pohde esittää lainanottovaltuuden lisäämistä vuodelle 2026 edelleen yhteensä 133,25 miljoonalla eurolla. Suurimmat lisätarpeet liittyvät Oulun yliopistollisen sairaalan logistiikka- ja tukipalvelukeskuksen eli H‑talon rakentamiseen ja laiteinvestointeihin, OYSin moduulitiloihin sekä psykiatrian tilaratkaisujen suunnitteluun sisäilmaongelmien vuoksi. Lisäksi lainanottovaltuutta tarvitaan muun muassa asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönottoon.

Pohteella ei ole lainanottovaltuutta myöskään vuodelle 2027. Vuodelle 2027 on kuitenkin investointitarpeita, jotka edellyttävät lainanottoa ja joita ei voida rahoittaa käyttötaloudesta tai muulla tulorahoituksella.

Lainanottovaltuuden tarve vuodelle 2027 on 238,5 miljoonaa euroa, josta 65,3 miljoonalla eurolla rahoitetaan investointeja vastaavia sopimuksia. Vuoden 2027 investointitarpeet voivat tarkentua talousarvion valmistelun aikana, jolloin myös lainanottovaltuuden muutoksen tarve voi tarkentua.

Aluehallitus päätti valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan jättämään hakemuksen lainanottovaltuuden muuttamiseksi siten, että vuoden 2026 hakemukseen lisätään OYSin moduulitilojen varauksen korotus.

Muut kokousasiat

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää eron Päivi Hirssolle aluevaltuutetun tehtävästä, aluevaltuuston vaalilautakunnan jäsenyydestä ja tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä. Aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu uudeksi aluevaltuutetuksi Tuula Mustosen (kok.) aluevaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Esko Systems Oy:n toimitussopimuksien tarkennus

Valitusluvan hakeminen korkeimmalta hallinto-oikeudelta (hallinto-oikeuden päätökset 833/2026, 834/2026, 835/2026 ja 836/2026)

Perusparannushankkeiden ja kunnossapidon sähkö- ja teleasennustyöt

Terveydenhuollon täydentävän lääkäripalvelun hankinnan käynnistämispäätös

Hengityksenhoidon tarvikkeiden hankintaan liittyvä optiopäätös

Kaksi oikaisuvaatimusta toimialuejohtajan viranhaltijapäätöksistä

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 11.8.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.