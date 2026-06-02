Suomen Ilmailumuseo ja Museovirasto ovat solmineet sopimuksen kokoelmien säilytyksestä
24.6.2026 10:12:16 EEST | Suomen Ilmailumuseo | Tiedote
Suomen Ilmailumuseon kokoelmat saavat uudet ja asianmukaiset säilytystilat Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskuksesta Vantaan Hakkilasta. Sopimus varmistaa, että ilmailuhistoriallisesti arvokkaat dokumentit, valokuvat, esineet ja ilma-alukset siirtyvät jatkossa korkeatasoisiin säilytystiloihin, joissa niiden pitkäaikainen säilyminen voidaan turvata parhaalla mahdollisella tavalla.
Huolellinen valmistelu ja käsittely takaavat kokoelmien säilymisen
Kokoelmien valmistelu pitkäaikaissäilytykseen on vaativa ja monivaiheinen prosessi. Kaikki kokoelmien osa-alueet inventoidaan ja samalla Uuden Ilmailumuseon pysyvän näyttelyn käyttöön valitaan esineet, ilma-alukset sekä muut dokumentit kuten valokuvat. Esineet luetteloidaan, puhdistetaan ja valokuvataan, minkä jälkeen niiden säilytys suunnitellaan tapauskohtaisesti. Pitkäaikaissäilytykseen valitut kokoelmat pakataan soveltuviin laatikoihin tai niille valmistetaan erilliset säilytysratkaisut. Suuremmat esineet voidaan sijoittaa suojattuna kuormalavoille, ja ilma-aluksille sekä niiden suurille osille rakennetaan tarvittaessa kuljetuskehikot turvallista siirtoa ja säilytystä varten. Kokoelmasiirtoihin osallistuu Ilmailumuseon kokoelma- ja kiinteistöhenkilökuntaa, ja ilma-alusten käsittelyssä hyödynnetään tarvittaessa myös vapaaehtoisten osaamista.
Museoviraston säilytystilat Kokoelma- ja konservointikeskuksessa tarjoavat vakaan ja valvotun ympäristön. Museovirasto vastaanottaa kokoelmat tiloihinsa systemaattisen prosessin mukaisesti, ja kokoelmat käsitellään materiaalikohtaisesti joko pakastamalla tai hapetonkäsittelyllä mahdollisten tuholaisten poistamiseksi. Tämän jälkeen esineet, valokuvat ja arkistoaineistot sijoitetaan pitkäaikaissäilytykseen suunniteltuihin tiloihin.
”Sopimus on merkittävä askel suomalaisen ilmailuperinnön pitkäjänteisessä säilyttämisessä”, kertoo Ilmailumuseon intendentti Matias Laitinen. Ensimmäinen Museoviraston tiloihin siirtynyt ilma-alus Ilmailumuseon kokoelmista on purjelentokone PIK-3C Kajava, OH-201, joka siirrettiin museoviraston tiloihin toukokuussa.
Siirrot käynnissä – pääosa kokoelmista siirtyy vuosina 2028–2029
Kokoelmien siirto Museoviraston säilytystiloihin on alkanut toukokuussa 2026. Siirrot toteutetaan vaiheittain usean vuoden aikana. Valtaosa kokoelmista siirtyy uusiin säilytystiloihin vuosien 2028–2029 aikana. Siirrot ovat osa Uusi Ilmailumuseo -hanketta, jossa Ilmailumuseolle rakennetaan uusi museo pysyvine näyttelyineen Vantaan Aviapolikseen.
Uusi Ilmailumuseo -hanke pähkinänkuoressa
Uusi Ilmailumuseo valmistuu nykyisen museon viereen Vantaan Aviapoliksen alueen vetonaulaksi vuodenvaihteessa 2027–2028. Muuton yhteydessä museo uudistaa sekä näyttelynsä että palvelunsa. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 25 milj. €. Uusi museo valmistuu valtion, kaupungin ja yksityisen rahoituksen turvin. Yksityisellä rahoituksella, jota on tarkoitus kerätä vielä 5 miljoonaa, toteutetaan näyttelyt, palvelut, kokoelmien muutto ja varastointi.
Uusi Ilmailumuseo vie kävijän matkalle ilmailun historiaan tarinoiden, tekemisen ja kokeilemisen kautta – ja haastaa pohtimaan ilmailun nykytilaa sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Museo on viihtyisä ajanviettopaikka ja elävä tapahtumien keskus, joka palvelee myös yritysasiakkaiden tarpeita. Se tarjoaa kiehtovan vierailukohteen lapsiperheille, nuorille, elämyksiä etsiville sekä kaikille ilmailusta ja historiasta kiinnostuneille.
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Yhteyshenkilöt
Matias LaitinenIntendenttiSuomen Ilmailumuseo
Matias Laitinen on meriarkeologi ja kokoelmista vastaava intendentti Suomen Ilmailumuseossa.
Sini SaloViestintäpäällikköSuomen Ilmailumuseo
Museon viestintästrategia, media- sekä vaikuttajaviestintä ja suhdetoiminta.
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Suomen Ilmailumuseo
Suomen Ilmailumuseon missio on lisätä ymmärrystä ilmailusta. Toimintaa ohjaa uteliaisuuden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden arvot. Suomen Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja Trafiikki-museo. Suomen Ilmailumuseota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön Uusi Ilmailumuseo -hankkeessa (2024-27) museokonsepti uudistuu ja Vantaan Aviapolikseen rakentuu uusi museo.
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Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. Se kartuttaa, hoitaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansallisomaisuutta, tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa.
Museovirasto vastaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennusperinnön sekä kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa. Se myös kartuttaa ja esittelee kulttuurihistoriallista kansalliskokoelmaa, tutkii aineellista kulttuuriperintöä sekä tukee ja kehittää museoalaa valtakunnallisesti.
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