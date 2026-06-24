Suomalaisten velkaantumisessa merkittäviä alueellisia eroja

Tilastokeskuksen velkaantumistilaston mukaan viime vuonna tasan puolet suomalaisista asuntokunnista oli velattomia. Asuntokunnalla tarkoitetaan kaikkia samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvia henkilöitä.

Vuonna 2025 velallisten asuntokuntien keskimääräinen velka oli 95 300 euroa. Korkoja maksettiin keskimäärin 3 300 euroa. Velan määrä kasvoi hieman vuodesta 2024, mutta maksettujen korkojen määrä väheni selvästi vuoden takaisesta. Vuonna 2024 velallisilla asuntokunnilla velkaa oli keskimäärin 94 400 euroa, ja korkoja maksettiin 4 100 euroa.



Velkaantumisessa oli huomattavia eroja alueiden välillä. Suomen 308 kunnasta 69 kunnassa keskimääräinen velkasumma oli koko maan keskiarvoa suurempi. Kunnista suurimmat velat olivat Kauniaisten asuntokunnilla, keskimäärin 247 000 euroa. Pienimmät velat olivat Savukosken asuntokunnilla: keskimäärin 38 400 euroa. Eroa kuntien välillä oli 208 600 euroa.

Erot velkojen keskittymisessä näkyvät myös maakuntien tasolla. Suurimmat keskimääräiset velat olivat Ahvenanmaan velallisilla asuntokunnilla, 131 000 euroa, ja pienimmät Kymenlaaksossa, jossa ne jäivät 64 700 euroon. Eroa maakuntien välillä oli 66 300 euroa.



”Elämäntilanne heijastuu suoraan velkaan. Lapsiperheillä on selvästi enemmän velkaa kuin yksinasuvilla. Kahden aikuisen lapsiperheistä noin 84 % oli viime vuonna velallisia, ja velkaa heillä oli keskimäärin 170 100 euroa. Yksinasuvilla vastaavat luvut jäivät 36 prosenttiin ja 49 700 euroon”, toteaa Tilastokeskuksen yliaktuaari Markku Nieminen.

Yhteenlaskettuna asuntokunnilla oli viime vuoden lopussa 137 miljardia euroa velkaa. Korkoja maksettiin yhteensä 5 miljardia euroa. Korkojen kokonaissumma pieneni edellisvuodesta.

“Asuntokuntien velka pysyi 137 miljardissa eurossa vuonna 2025, mutta korkomenot pienenivät selvästi. Vuonna 2024 korkoja maksettiin 6 miljardia euroa ja vuonna 2025 enää 5 miljardia euroa”, Nieminen sanoo.



Suurin osa (68 %) velkojen kokonaissummasta oli asuntovelkaa.