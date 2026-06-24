Suomalaisten velkaantumisessa merkittäviä alueellisia eroja
24.6.2026 08:03:48 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
Vuonna 2025 puolet suomalaisista asuntokunnista oli velattomia. Velallisilla asuntokunnilla velan määrä kuitenkin vaihtelee huomattavasti alueittain. Korkojen kokonaissumma oli edellisvuotta pienempi.
Tilastokeskuksen velkaantumistilaston mukaan viime vuonna tasan puolet suomalaisista asuntokunnista oli velattomia. Asuntokunnalla tarkoitetaan kaikkia samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvia henkilöitä.
Vuonna 2025 velallisten asuntokuntien keskimääräinen velka oli 95 300 euroa. Korkoja maksettiin keskimäärin 3 300 euroa. Velan määrä kasvoi hieman vuodesta 2024, mutta maksettujen korkojen määrä väheni selvästi vuoden takaisesta. Vuonna 2024 velallisilla asuntokunnilla velkaa oli keskimäärin 94 400 euroa, ja korkoja maksettiin 4 100 euroa.
Velkaantumisessa oli huomattavia eroja alueiden välillä. Suomen 308 kunnasta 69 kunnassa keskimääräinen velkasumma oli koko maan keskiarvoa suurempi. Kunnista suurimmat velat olivat Kauniaisten asuntokunnilla, keskimäärin 247 000 euroa. Pienimmät velat olivat Savukosken asuntokunnilla: keskimäärin 38 400 euroa. Eroa kuntien välillä oli 208 600 euroa.
Erot velkojen keskittymisessä näkyvät myös maakuntien tasolla. Suurimmat keskimääräiset velat olivat Ahvenanmaan velallisilla asuntokunnilla, 131 000 euroa, ja pienimmät Kymenlaaksossa, jossa ne jäivät 64 700 euroon. Eroa maakuntien välillä oli 66 300 euroa.
”Elämäntilanne heijastuu suoraan velkaan. Lapsiperheillä on selvästi enemmän velkaa kuin yksinasuvilla. Kahden aikuisen lapsiperheistä noin 84 % oli viime vuonna velallisia, ja velkaa heillä oli keskimäärin 170 100 euroa. Yksinasuvilla vastaavat luvut jäivät 36 prosenttiin ja 49 700 euroon”, toteaa Tilastokeskuksen yliaktuaari Markku Nieminen.
Yhteenlaskettuna asuntokunnilla oli viime vuoden lopussa 137 miljardia euroa velkaa. Korkoja maksettiin yhteensä 5 miljardia euroa. Korkojen kokonaissumma pieneni edellisvuodesta.
“Asuntokuntien velka pysyi 137 miljardissa eurossa vuonna 2025, mutta korkomenot pienenivät selvästi. Vuonna 2024 korkoja maksettiin 6 miljardia euroa ja vuonna 2025 enää 5 miljardia euroa”, Nieminen sanoo.
Suurin osa (68 %) velkojen kokonaissummasta oli asuntovelkaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Markku NieminenYliaktuaariTilastokeskusPuh:029 551 2519markku.nieminen@stat.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Tilastokeskus
Opastinsilta 12
00520 HELSINKI
Vaihde 029 551 1000
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus
Työttömien määrä kasvoi suurimmilleen 2000-luvulla – työllisyysaste jatkoi alenemistaan24.6.2026 08:01:58 EEST | Tiedote
Työttömiä 15–74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Viime vuoden toukokuussa työttömiä oli 308 000.
Korjaus tiedotteeseen: Suomen hintataso Euroopan kahdeksanneksi korkein18.6.2026 13:59:13 EEST | Tiedote
Aiemmin julkaistun uutisen otsikossa kerrottiin, että Suomen hintataso on Euroopan seitsemänneksi korkein. Oikea tieto on, että Suomen hintataso on Euroopan kahdeksanneksi korkein.
Korjattu: Suomen hintataso Euroopan kahdeksanneksi korkein18.6.2026 13:01:48 EEST | Tiedote
Suomen kokonaishintataso oli viime vuonna 21 % yli EU-keskiarvon. Alkoholi ja tupakka ovat Suomessa kalliita, mutta energia sen sijaan kohtalaisen edullista verrattuna moniin muihin Euroopan maihin.
Ulkomaanmatkailun suosio kasvoi keväällä 202618.6.2026 08:03:18 EEST | Tiedote
Suomalaiset matkustivat tammi-huhtikuussa ulkomaille enemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin. Matkat Itä- ja Länsi-Eurooppaan lisääntyivät jo kolmatta vuotta peräkkäin, kun taas Aasian ja Oseanian suosio laski.
Talous kasvoi ennakoitua enemmän vuonna 2025 – hyvä vire jatkunut myös kuluvana vuonna17.6.2026 08:01:38 EEST | Tiedote
Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 0,8 % vuonna 2025, kertovat Tilastokeskuksen tarkentuneet ennakkotiedot. Aiempi kasvuarvio oli 0,2 %.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme