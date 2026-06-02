Tanssitilastot 2025: Tanssitaiteen esitys- ja katsojaluvuissa lievää laskua
24.6.2026 08:45:00 EEST | Circus & Dance Finland | Tiedote
Suomalaista tanssitaidetta käytiin katsomassa yli 350 000 kertaa viime vuonna. Valtaosa tanssin katsojista löytää tiensä valtionosuusjärjestelmän piirissä oleviin niin sanottuihin VOS-tanssiteattereihin, jotka myös tuottavat lähes puolet kaikista tanssin esityksistä.
Vuonna 2024–2025 tehtyjen tanssialan valtiontukien leikkausten vaikutus alkoi nyt näkyä: tanssin esitys- ja katsojamäärät pienenivät lievästi edellisvuodesta. Laskua saattoi loiventaa tilastoissa näkyvä yhteistuotantojen lisääntyminen, erityisesti vapaiden tanssiryhmien esitystoiminnassa. Yhteistuotantoihin on kannustanut myös valtion ja neljän säätiön muodostama Uudet klassikot -rahasto, jonka tarkoituksena on tukea rahoitusmuotojen rajat ylittävää yhteistyötä.
Tanssialaa rajusti kohdelleen covid-pandemian jälkeen tanssitaiteen esitysmäärät näyttävät vakiintuneen noin 2 500 esitykseen vuodessa. Joka viikko on mahdollista kokea keskimäärin jopa 50 esitystä eri puolilla Suomea.
Katsojia kotimainen tanssitaide saa nyt reilut 350 000 vuodessa, kertovat tanssin tilastot vuodelta 2025. Tanssiesityksiä järjestettiin 70 paikkakunnalla, eniten Helsingissä, mutta paljon myös Turussa, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa.
Eniten tanssiesityksiä tuottivat ja järjestivät vakiintuneet toimijat, VOS-tanssiteatterit ja -tuotantokeskukset, jotka saivat myös eniten katsojia. Kansallisbaletti ja Helsinki Dance Company taas pystyivät keräämään paljon katsojia isojen katsomokapasiteettiensa ansiosta.
Tanssitaiteen kantaesityksiä, aivan uusia teoksia, luotiin enemmän kuin edellisvuonna (2025: 163 kpl). Kantaesitysten määrä on nyt suunnilleen pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 tasolla.
Ulkomailla esiintyi 21 suomalaista tanssiryhmää tai tuotantokeskusta vuonna 2025. Näistä kymmenkunta on sellaisia, jotka vierailevat säännöllisesti ulkomailla ja joilla kansainvälisyys on vakiintunut osa toimintaa.
Tilastoihin on kerätty esitys-, katsoja- ja talouslukuja yli 80 erityyppiseltä tanssiesityksiä tekevältä toimijalta: Kansallisbaletilta, VOS-tanssiryhmiltä, valtionavustusta saavilta niin sanotuilta vapailta ryhmiltä, tanssin aluekeskuksilta sekä muilta vapailta ammattilaiskokoonpanoilta.
Tanssin tilastotiedot on koonnut Circus & Dance Finland. Tilastoissa ei ole harrastajaryhmien tekemiä esityksiä eikä Tanssin talon tai kansainvälisten promoottorien Suomeen tuomia ulkomaisia tanssiryhmiä. Tanssitilastot ovat osa esittävien taiteiden tilastoja, jotka kokoaa Teatterin tiedotuskeskus TINFO.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna KangasluomaViestintäpäällikköPuh:050 543 1224sanna.kangasluoma@circusdance.fi
Johanna TerhemaaSuunnittelija, tilastot ja tiedotusPuh:040 820 0225johanna.terhemaa@circusdance.fi
Kuvat
Linkit
- Kotimaisten tanssiryhmien ja -tuotantokeskusten esityskerrat ja katsojat 2025 (pdf)
- Ulkomailla vierailleet tanssiryhmät ja vierailujen määrät
- Tanssin tilastoja aikaisemmilta vuosilta (vuoden 2025 tilastoja täydennetään sivulle kesän aikana)
- Taiken toiminta-avustukset tanssille ja sirkukselle 2025
- Tanssitaiteen kohdeapurahoihin raju pudotus 2025
- VOS-ryhmät, Taiken toiminta-avustusta saaneet ryhmät ja muita ryhmiä (lista)
- TINFOn tilastouutinen 18.6.2026
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