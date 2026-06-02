Circus & Dance Finland

Tanssitilastot 2025: Tanssitaiteen esitys- ja katsojaluvuissa lievää laskua

24.6.2026 08:45:00 EEST | Circus & Dance Finland | Tiedote

Jaa

Suomalaista tanssitaidetta käytiin katsomassa yli 350 000 kertaa viime vuonna. Valtaosa tanssin katsojista löytää tiensä valtionosuusjärjestelmän piirissä oleviin niin sanottuihin VOS-tanssiteattereihin, jotka myös tuottavat lähes puolet kaikista tanssin esityksistä. 

Tanssin katsojamäärät laskussa.
Leikkaukset alkavat näkyä – tanssin katsojamäärät ovat laskeneet parin viime vuoden ajan. Lähde: Tanssitilastot 2025. Julkaisija Circus & Dance Finland.

Vuonna 2024–2025 tehtyjen tanssialan valtiontukien leikkausten vaikutus alkoi nyt näkyä: tanssin esitys- ja katsojamäärät pienenivät lievästi edellisvuodesta. Laskua saattoi loiventaa tilastoissa näkyvä yhteistuotantojen lisääntyminen, erityisesti vapaiden tanssiryhmien esitystoiminnassa. Yhteistuotantoihin on kannustanut myös valtion ja neljän säätiön muodostama Uudet klassikot -rahasto, jonka tarkoituksena on tukea rahoitusmuotojen rajat ylittävää yhteistyötä.

Tanssialaa rajusti kohdelleen covid-pandemian jälkeen tanssitaiteen esitysmäärät näyttävät vakiintuneen noin 2 500 esitykseen vuodessa. Joka viikko on mahdollista kokea keskimäärin jopa 50 esitystä eri puolilla Suomea.

Katsojia kotimainen tanssitaide saa nyt reilut 350 000 vuodessa, kertovat tanssin tilastot vuodelta 2025. Tanssiesityksiä järjestettiin 70 paikkakunnalla, eniten Helsingissä, mutta paljon myös Turussa, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa.

Eri puolilla Suomea tanssia tehdään ja esitetään erilaisissa olosuhteissa. Valtaosa tanssitaiteilijoista toimii Helsingissä.

Eniten tanssiesityksiä tuottivat ja järjestivät vakiintuneet toimijat, VOS-tanssiteatterit ja -tuotantokeskukset, jotka saivat myös eniten katsojia. Kansallisbaletti ja Helsinki Dance Company taas pystyivät keräämään paljon katsojia isojen katsomokapasiteettiensa ansiosta.

Tanssitilastot 2025. Eri toimijatyyppien osuus esityksistä ja katsojista.

Tanssitaiteen kantaesityksiä, aivan uusia teoksia, luotiin enemmän kuin edellisvuonna (2025: 163 kpl). Kantaesitysten määrä on nyt suunnilleen pandemiaa edeltäneen vuoden 2019 tasolla.

Ulkomailla esiintyi 21 suomalaista tanssiryhmää tai tuotantokeskusta vuonna 2025. Näistä kymmenkunta on sellaisia, jotka vierailevat säännöllisesti ulkomailla ja joilla kansainvälisyys on vakiintunut osa toimintaa.

Tilastoihin on kerätty esitys-, katsoja- ja talouslukuja yli 80 erityyppiseltä tanssiesityksiä tekevältä toimijalta: Kansallisbaletilta, VOS-tanssiryhmiltä, valtionavustusta saavilta niin sanotuilta vapailta ryhmiltä, tanssin aluekeskuksilta sekä muilta vapailta ammattilaiskokoonpanoilta.

Tanssin tilastotiedot on koonnut Circus & Dance Finland. Tilastoissa ei ole harrastajaryhmien tekemiä esityksiä eikä Tanssin talon tai kansainvälisten promoottorien Suomeen tuomia ulkomaisia tanssiryhmiä. Tanssitilastot ovat osa esittävien taiteiden tilastoja, jotka kokoaa Teatterin tiedotuskeskus TINFO.

Avainsanat

esittävä taidekatsojaluvutkulttuuritilastottanssitilastottanssikulttuurivaltionavustuksetuudet klassikotleikkauksettanssitaide

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tanssin katsojamäärät laskussa.
Leikkaukset alkavat näkyä – tanssin katsojamäärät ovat laskeneet parin viime vuoden ajan. Lähde: Tanssitilastot 2025. Julkaisija Circus & Dance Finland.
Lataa
Eri puolilla Suomea tanssia tehdään ja esitetään erilaisissa olosuhteissa. Valtaosa tanssitaiteilijoista toimii Helsingissä.
Eri puolilla Suomea tanssia tehdään ja esitetään erilaisissa olosuhteissa. Valtaosa tanssitaiteilijoista toimii Helsingissä.
Lataa
Tanssitilastot 2025. Eri toimijatyyppien osuus esityksistä ja katsojista.
Tanssitilastot 2025. Eri toimijatyyppien osuus esityksistä ja katsojista.
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Circus & Dance Finland

Anna elämän tanssittaa! – Katso kansainvälisen tanssin päivän 29.4. tapahtumat ja pyörähdä mukaan21.4.2026 08:16:00 EEST | Tiedote

Keskiviikkona 29.4. vietetään kansainvälistä tanssin päivää. Silloin valokeila kohdistetaan tanssiin, sen moniin muotoihin, niin harrastajiin kuin ammattilaisiin. Kaikkialla Suomessa järjestetään tanssin päivän tilaisuuksia, joiden joukossa on runsaasti ilmaisia esityksiä, tempauksia ja kokeilutunteja. Paikoin tanssin koko kirjosta pääsee nauttimaan jo edeltävällä viikolla.

Maailman sirkuspäivää juhlitaan 18.4. – Suomalaisella nykysirkuksella menee nyt kovaa10.4.2026 06:15:00 EEST | Tiedote

Suomalainen sirkustaide on kansainvälisesti arvostettua, ja se täyttää jatkuvasti valtavia teatterikatsomoita Keski-Euroopassa. Kotimaassa taiteenala on vielä monelle tuntemattomampaa. Circus & Dance Finlandin Sirkus tulee! -kampanja tekee nykysirkusta tutuksi suomalaisille. Maailman sirkuspäivänä siihen voi tutustua ympäri Suomea: sirkusesityksiä ja -työpajoja järjestetään yli kymmenellä paikkakunnalla, Helsingistä Kuopioon ja Porista Ouluun. Katso koosteemme.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye