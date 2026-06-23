Pirjo Hassinen kuvaa Taivaista putoamisen äänessä ihmisen sitkeää tarvetta uskoa johonkin

Kun Raili joutuu lapsena todistamaan isänsä julkista nöyryytystä ja traagista kohtaloa, trauma jää elämään hänen sisimpäänsä, ja niin jäävät myös isän teoriat maailmankaikkeudesta. Taivaista putoamisen ääni sinkoaa Railin ja hänen siskonsa Lauran elämät eri suuntiin.

Lopulta kuitenkin tulee aika selvittää jokaisen isän perintö, niin se rahassa mitattava kuin muukin. Salosen perhe ajautuu mittelöön siitä, kenen kasvukivut ovat pahimmat ja kuka joutuu antamaan eniten anteeksi. Menneisyyden säröihin kätkeytyy kuitenkin myös paljon toivoa.

"Ihmisen suhde onnellisuuteen ja onneen kiehtoo minua, ja halusin tarkastella aihetta eri kulmista kolmessa itsenäisessä, mutta samaa teemaa käsittelevässä romaanissani. Ensimmäisessä, Toisella tavalla onnellinen -kirjassani pohdin teemaa ajatuksella ”kaikki on hyvin, mutta miksi en ole onnellinen”. Päiväretki varjojen maahan -kirjassa onni on menetetty ja menetys riittävän musertava katkeroittamaan ihmisen koko elämän ja estämään elämänilon löytämisen", Pirjo Hassinen sanoo.

"Taivaista putoamisen ääni käsittelee onnellisuutta suhteessa siihen, että ihmisellä on sitkeä tarve uskoa johonkin. Maailma, jossa elämme juuri nyt, tarjoaa valtavan määrän kaikkea hullua, kuten salaliittoteorioita, mihin uskonsa kiinnittää. En kuvaa kirjassa uskontoa, vaan ihmisen halua uskoa ja olla sen kautta osa jotain ”paremmin tietävien yhteisöä”. Uusin romaani avaa mahdollisuuden onneen, mutta se saattaa itse kullekin löytyä odottamattomasta suunnasta."

Pirjo Hassinen tunnetaan syvällisenä ja vavahduttavana ihmiskuvaajana. Hän on saanut romaaneistaan lukuisia kirjallisuuspalkintoja, mm. valtion kirjallisuuspalkinnon, Suomi-palkinnon, Savonia-palkinnon kaksi kertaa, Kiitos kirjasta -mitalin ja Pro Finlandia -mitalin. Hassinen on ollut Finlandia-ehdokkaana neljä kertaa. Taivaista putoamisen ääni on hänen kahdeskymmenes romaaninsa.

Taivaista putoamisen ääni julkaistaan 7.8.2026.

Romaani julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Karoliina Kudjoi.

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