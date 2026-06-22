Helsinki vauhdittaa matkailun ja tapahtumien kasvua uudella kehitysohjelmalla

Matkailu ja tapahtumat ovat keskeinen osa Helsingin elinvoimaa, kaupunkilaisten hyvinvointia sekä kaupungin kansainvälistä vetovoimaa. Ne tukevat liiketoimintaa ja työllisyyttä, luovat sekä vierailijoille että asukkaille houkuttelevaa ja monipuolista kaupunkia ja rikastuttavat kaupunkikulttuuria.

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi 22. kesäkuuta Helsingin matkailun ja tapahtumien kehitysohjelman vuosille 2026–2029. Kehitysohjelman tavoitteena on vauhdittaa matkailun ja tapahtumien ympärivuotista kasvua ja viipymän pidentymistä, kasvattaa kansainvälistä houkuttelevuutta onnellisen Helsingin teemoilla, sekä varmistaa, että kaupunki on kasvua tukeva kumppani ja toimivampi matkailu- ja tapahtumakaupunki.

– Helsingillä on vahva asema kestävänä matkailukohteena sekä kongressi- ja tapahtumakaupunkina. Tästä haluamme myös jatkossa pitää kiinni. Helsingin matkailu on nyt hyvässä nosteessa, ja kehitysohjelma auttaa meitä suuntaamaan tekemistämme entistä tarkemmin tiedon, vaikuttavuuden ja yhteistyön pohjalta, sanoo Helsingin matkailupäällikkö Nina Vesterinen.

– Tapahtumat, kaupunkikulttuuri ja vahva brändi ovat keskeisiä Helsingin vetovoimatekijöitä. Tavoitteemme on, että Helsinki on ympäri vuoden elämyksellinen ja kansainvälisesti kiinnostava tapahtumakaupunki, painottaa Sanna Forsström, brändi ja tapahtumat -yksikön päällikkö.

Kehitysohjelmassa asetettuja tavoitteita edistetään muun muassa luomalla uutta palvelutarjontaa, kasvattamalla tapahtumallisuutta ja varmistamalla että Helsinkiin saapuminen on entistä sujuvampaa, kestävyys huomioiden. Asukkaat, yritykset ja kumppanit osallistuvat matkailun ja tapahtumallisuuden kehittämiseen entistä tavoitteellisemmin.

Kansainvälinen markkinointi perustuu Helsingin vahvuuksiin ja onnellisuuden teemoihin: designiin, arkkitehtuuriin, merellisyyteen ja saunoihin sekä ruokakulttuuriin. Kaupunki vahvistaa kansainvälisten suurtapahtumien ja kongressien houkuttelutyötä sekä panostaa tapahtumatilojen ja -paikkojen kehitykseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

– Tavoitteena on, että matkailun ja tapahtumien kasvu hyödyttää sekä elinkeinoa että kaupunkilaisia. Ympärivuotisen matkailun ja tapahtumallisuuden edistäminen on tässä avainasemassa. Myös matkailijoiden pidempi viipymä vähentää suhteellista ympäristökuormitusta ja mahdollistaa monipuolisemman ja laadukkaamman kokemuksen vierailijoille, toteaa matkailupäällikkö Vesterinen.

Matkailun ja tapahtumien kehitysohjelma toteuttaa osaltaan Helsingin kaupunkistrategiaa 2025–2029 ja on osa kaupungin elinvoiman, osaamisen ja kasvun vahvistamiseen tähtäävää kokonaisuutta.

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