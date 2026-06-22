Olympiapurjehdus: Purjehduksen Grand Slam -osakilpailu päätökseen Saksan Kielissä
23.6.2026 20:28:29 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Olympialuokkien kilpapurjehduksen Grand Slam -sarjan kolmas osakilpailu kilpailtiin Saksan Kielissä.
Suomalaisista maajoukkuepurjehtijoista mukana kilpailussa oli ILCA 7 -luokassa purjehtiva Nooa Laukkanen, joka sijoittui lopputuloksissa 44:nneksi, eikä yltänyt finaalilähtöihin.
Kielissä kilpailua varjostivat koko kisan ajan kevyet tuulet, ja ILCA-luokassa päästiin purjehtimaan ainoastaan viisi lähtöä ennen finaalilähtöjä, joihin eteni kymmenen parasta purjehtijaa.
"Valitettavasti tämä ei ollut sitä, mitä tavoittelimme. Otamme kilpailusta opit mukaan kohti MM-kisoja. Tiedämme, mihin täytyy keskittyä, jos samanlaiset olosuhteet tulevat vastaan tulevaisuudessa", kommentoi valmentaja Rodie Van Mackelenbergh.
Kilpailun kaikki tulokset löytyvät täältä.
Suomen Purjehdus ja Veneily seuraa purjehduksen Grand Slam kiertuetta ja arvokisoja Sailing Team Finlandin Facebookissa ja Instagramissa sekä mediatiedottein kilpailujen kohokohdista. Julkaisuvapaita kuvia löytyy maajoukkueen kuvapankista.
|Sailing Team Finlandin kilpailukalenteri 2026
|30.3.–4.4.
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Sailing Grand Slam – Palma
|20.–25.4.
|Sailing Grand Slam – Hyères
|12.–17.5.
|49er & Nacra 17 MM-kisat – Quiberon, Ranska
|17.–22.5.
|ILCA 6 & ILCA 7 EM-kisat – Kaštela, Kroatia
|18.–23.5.
|iQFoil EM-kisat – Portimão, Portugali
|20.–28.6.
|Sailing Grand Slam – Kieler Woche, Saksa
|7.–12.7.
|49er & Nacra 17 EM-kisat – Eckernförde, Saksa
|3.–7.8.
|Sailing Grand Slam, Nacra – San Pedro, USA
|25.–30.8.
|ILCA 7 MM-kisat – Dublin, Irlanti
|4.–12.9.
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iQFoil MM-kisat – Weymouth, Iso-Britannia
|7.–12.9.
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ILCA 6 MM-kisat – Dublin, Irlanti
Yhteyshenkilöt
Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@spv.fi
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Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 64 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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