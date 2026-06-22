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Eurojackpotin päävoitto nousi 86 miljoonaan - Suomeen lähes 600 000 euroa

23.6.2026 22:04:13 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Eurojackpotin tiistaisessa arvonnassa kierroksella 26/2026 ei löytynyt täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla noin 86 miljoonaa euroa.

Kaksi arvontakonetta oranssinsävyisessä studiossa
Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta. Veikkaus/Mari Lehtisalo

Illan oikea rivi on 24, 27, 43, 48 ja 50. Tähtinumeroiksi arvottiin 4 ja 12.

5+1-tuloksia oli pelattu kolme: Norjassa, Saksassa ja Suomessa. Helsinkiläinen nettipelaaja kuittasi kahden muun voittajan tavoin noin 592 000 euroa.

5+0-rivejä löytyi seitsemän kappaletta. Kolme oli pelattu Saksassa, kaksi Alankomaissa ja yhdet Tshekissä ja Puolassa. Rivien voitto-osuus on noin 143 000 euroa.

Tiistain Jokeri-pelin oikea rivi on 6 9 6 7 1 1 8. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Delhi 83. Tuhannen euron voittoja lähti jakoon yksi kappale.

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