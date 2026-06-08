Mehiläisen valinnanvapauskokeilun data paljastaa: Tuki- ja liikuntaelinsairaudet yleisimpiä, mutta selittävät vain viidenneksen käynneistä

Yleisimmät diagnoosiryhmät yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa Mehiläisessä:

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (20 %)

kuten nivelrikko, lihaskivut, jännetulehdukset ja selkäkipu Hengityselinten sairaudet (17 %)

kuten hengitystieinfektiot, astma ja keuhkoahtaumatauti Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset (14 %)

kuten päänsärky, yskä, väsymys, huimaus, vatsakipu ja muut oireet Verenkiertoelinten sairaudet (8 %)

kuten verenpainetauti, sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja laskimosairaudet Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (8 %)

kuten ihottumat, ihomuutokset, ihon bakteeri-infektiot ja sieni-infektiot Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet (5 %)

kuten diabetes, kilpirauhasen vajaatoiminta, korkea kolesteroli ja lihavuus





– Data kertoo, että ikääntyneiden sairaanhoidon tarve ei mahdu yhteen lokeroon. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat listalla ykkösenä, mutta neljä viidesosaa käynneistä koskee jotain muuta. Vaivat ovat sekä akuutteja että kroonisia, joten toimivat hoitopolut ja laadukas kuntoutus ovat välttämättömiä, jotta potilas saa tarvitsemansa avun, toteaa Mehiläisen yleislääketieteen vastuulääkäri Eino Ahtola.

Nivelrikon varhainen kuntoutus siirtää leikkaustarvetta – fysioterapia avainasemassa

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suurin yksittäinen ryhmä Mehiläisen valinnanvapausvastaanotoilla, mutta selittävät vain viidenneksen käynneistä. Yleisimpiä tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnooseja ovat nivelrikko, lihassairaudet ja selkäkivut.

– Nivelrikko etenee pitkään vähäoireisena ja vastaanotolle tultaessa liikuntakyky on usein jo merkittävästi heikentynyt. Varhainen fysioterapia on edullisempaa, tehokkaampaa ja inhimillisempää kuin myöhäinen leikkaus, Ahtola huomauttaa.

Pitkälle edenneessä nivelrikossa tekonivelleikkaus voi olla välttämätön. EU:n potilasdirektiivi antaa jokaiselle suomalaiselle oikeuden hakeutua suunniteltuun leikkaukseen myös toiseen EU-maahan julkisen terveydenhuollon korvauksella.

– Tämä on vaihtoehto, josta harva on kuullut. Monelle tämä voi tarkoittaa nopeampaa hoitoon pääsyä, Ahtola kertoo.

Ahtola painottaa, että etenkin pitkäaikaisissa tuki- ja liikuntaelinvaivoissa lääke tai leikkaus ei yksin riitä. Fysioterapialla on valtava merkitys liikkumiseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyssä ja se auttaa tehokkaasti kivun tai sairauden heikentämän liikkumiskyvyn palauttamisessa sekä leikkausten jälkeisessä toipumisessa.

Hengitystieinfektio voi olla ikääntyneelle vakava ja johtaa sairaalahoitoon

Hengityselinten sairaudet (17 %) ovat toiseksi yleisin diagnoosiryhmä yli 65-vuotiailla. Tähän ryhmään kuuluvat kroonisista sairauksista astma ja keuhkoahtaumatauti, mutta myös akuutit hengitystieinfektiot, kuten flunssa, poskiontelotulehdus, keuhkokuume ja influenssa. Hengitystieinfektiot voivat olla ikääntyneelle merkittävästi vakavampia kuin nuoremmille ja johtavat herkemmin sairaalahoitoon.

– Infektion yhteydessä alkanut hengenahdistus ja korkea kuume ovat syy hakeutua pikaisesti lääkäriin, etenkin jos henkilöllä on muita perussairauksia, jotka altistavat vaikeammille infektioille, Ahtola painottaa.

Joka seitsemäs käynti liittyy oireisiin ilman tarkempaa diagnoosia

Epäspesifit oireet kattavat 14 prosenttia vastaanottokäynneistä. Moninaisiin lääkärin arviota vaativiin oireisiin lukeutuvat esimerkiksi päänsärky, yskä, kurkkukipu, vatsa- ja lantiokipu sekä huonovointisuus ja väsymys.

– Tämä muistuttaa, että ikääntyneiden vastaanottokäynnit eivät ole pelkästään kroonisten sairauksien seurantaa. Suuri osa käynneistä on tavallisia akuutteja vaivoja, joihin haetaan arviota ja helpotusta aivan kuten muissakin ikäryhmissä, Ahtola toteaa.

Kyse on usein väliaikaisesta oirediagnoosista, kunnes tarkempi diagnoosi selviää. Diagnoosi voi olla myös merkki hyvänlaatuisista oireista, joille ei löydy tarkempaa taustasairautta tai ei tarvita tarkempia jatkotutkimuksia.

Verenkiertoelinten sairaudet vaativat säännöllistä seurantaa

Verenkiertoelinten sairaudet (8 %), kuten korkea verenpaine, sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja eteisvärinä, ovat neljänneksi yleisin diagnoosiryhmä, ja niiden hyvä hoitotasapaino vaatii säännöllistä seurantaa.

– Sydän- ja verisuonisairaudet ovat ikääntyneillä usein jo tiedossa, mutta seuranta on voinut helposti jäädä liian harvaksi. Usein lääkereseptiä on uusittu jopa vuosien ajan ilman seurantaa lääkityksen tehosta. Verenpaineen ja kolesterolin säännöllinen kontrollointi on tärkeää, ja joskus vastaanotolla löytyy esimerkiksi eteisvärinä, josta potilas ei ole ollut tietoinen. Se on ikääntyneillä yllättävän yleinen sattumalöydös, Ahtola sanoo.

Iho-ongelmat yleisiä – osa vaatii nopeaa hoitoa

Iho-ongelmat ovat ikääntyneiden viidenneksi yleisin käyntisyy (8 %). Tyypillisiä vaivoja ovat ihon kuivuus, kutina, ihottumat ja sieni-infektiot. Ikääntyneen iho on hauraampi ja toipuu hitaammin, minkä takia pienemmätkin ihorikot voivat kehittyä vakavammiksi.

– Erityisesti diabeetikolla alaraajojen punoitus tai haava, joka ei parane parissa viikossa, on syy lääkärin vastaanotolle. Hoitamattomana ne voivat johtaa kroonistuneisiin haavaumiin tai vakaviin infektioihin, Ahtola sanoo.

Diabetes, kilpirauhanen ja korkea kolesteroli – krooniset sairaudet vaativat jatkuvaa hoitoa

Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairauksiin (5 %) kuuluvat diabetes, kilpirauhasen vajaatoiminta ja korkea kolesteroli. Nämä ovat tyypillisesti jo tunnettuja sairauksia, joiden hoitotasapainoa seurataan säännöllisesti, mutta vastaanotoilla tehdään myös uusia diagnooseja.

– Aineenvaihduntasairauksien oireet voivat olla pitkään epämääräisiä: väsymystä, painonnousua tai toimintakyvyn laskua, joita saatetaan pitää normaaleina ikääntymiseen liittyvinä muutoksina. Hyvä hoitotasapaino on keskeistä etenkin sydän- ja aivoterveyden kannalta, Ahtola toteaa.

Lääkäri muistuttaa: Kesävaivat voi hoitaa valinnanvapausvastaanotolla ja suun terveys kuuluu kokonaisterveyteen

Valinnanvapausvastaanotolle voi hakeutua myös akuuttien kesävaivojen takia. Punkin puremat, allergiaoireet, hyönteisten pistot, auringonpistokset, haavat ja muut tapaturmat ovat tyypillisiä vaivoja, jotka korostuvat kesäisin.

– Aluksi vähäpätöisen oloisista kesävaivoista ei pidä kärsiä kotona. Esimerkiksi hoitamaton borrelioosi tai tulehtunut haava voivat myöhemmin johtaa vakavampiin ongelmiin, Ahtola muistuttaa.

Ahtola nostaa myös suun terveyden esiin osana kokonaisarviota.

– Hoitamaton hampaan kiinnityskudossairaus eli parodontiitti ei jää vain suuhun. Se ylläpitää matala-asteista koko elimistön tulehdusta, joka on yhteydessä sydänsairauksiin, diabetekseen ja jopa muistisairauksiin. Ikääntyneen kokonaisterveyttä arvioitaessa tuleekin aina huomioida myös suun terveys, hän päättää.

Mehiläinen tarjoaa valinnanvapauskokeilun vastaanottoaikoja yli 30 paikkakunnalla. Ajan voi varata Mehiläisen verkkosivuilla, OmaMehiläinen-sovelluksessa tai puhelimitse.



*) Anonymisoitu lääkärikäyntien diagnoosidata perustuu valinnanvapauskokeilun piiriin kuuluvien asiakkaiden vastaanottokäynteihin ajalta 1.9.2025–31.5.2026. Tietoja on käsitelty toisiolain nojalla (välttämätön tietojohtaminen).



Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun yleisimmät diagnoosit Mehiläisessä (1.9.2025–31.5.2026):

Ylähengitystieinfektiot, kuten flunssa ja poskiontelotulehdus (11 %) J00-J06 Ylähengitysteiden akuutit infektiot Pehmytkudossairaudet, kuten lihassairaudet, jännetulehdukset ja limapussitulehdukset (10 %) M60-M79 Pehmytkudossairaudet Verenpainetauti (6 %) I10-I15 Verenpainesairaudet Ihosairaudet, ihon patit ja ihomuutokset (5 %) R20-R23 Ihoon ja ihonalaiskudokseen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit

L00-L08 Ihon ja ihonalaiskudoksen infektiot

L80-L99 Muut ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet Selkäsairaudet, erityisesti alaselkäkipu ja iskias (5 %) M40-M54 Selkäsairaudet Nivelsairaudet, erityisesti nivelrikko (5 %) M00-M25 Nivelsairaudet Epämääräiset verenkierto- ja hengitysoireet, kuten yskä, kurkkukipu, hengenahdistus ja rintakipu (4 %) R00-R09 Verenkiertoelinten ja hengityselinten oireet ja sairaudenmerkit Aineenvaihduntahäiriöt, erityisesti korkea kolesteroli, diabetes ja kilpirauhasen vajaatoiminta (3 %) E70-E90 Aineenvaihduntahäiriöt Ihotulehdukset ja ihottumat (3 %) L20-L30 Dermatiitit ja ekseemat Ruoansulatuselinten sairaudet, kuten refluksitauti, nivustyrät ja ärtyvä suolen oireyhtymä (3 %) R10-R19 Ruuansulatuselimiin ja vatsaan liittyvät oireet ja sairaudenmerkit



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