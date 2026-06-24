MYRY: YEL-uudistuksen suurin lupaus jää toteutumatta

MYRY on tuonut YEL-valmistelun aikana toistuvasti esiin pienituloisten, yksinyrittäjien ja aloittavien yrittäjien ongelmat. Lopullisessa lausuntokierrokselle lähteneessä hallituksen esityksessä niitä ei kuitenkaan ole ratkaistu.

– Yrittäjän eläkevakuutuksen tulee perustua todellisiin ansiotuloihin. Onkin historiallisesti merkittävää, että hallitus tunnistaa tämän periaatteen nyt viimein oikeaksi, tämä on askel eteenpäin. Samalla on pettymys, ettei tätä periaatetta uskallettukaan toteuttaa johdonmukaisesti. Yrittäjälle luvataan mahdollisuus vakuuttaa itsensä todellisten ansiotulojen perusteella, mutta vakuuttamisvelvollisuuden alaraja säilyy arvioperusteisena eikä ansiotulojen reaaliaikaisuutta edes tavoitella, sanoo MYRYn toiminnanjohtaja Liisa Hanén.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan yrittäjä voi valita YEL-maksujensa perustaksi joko viimeksi vahvistetun verotuksen ansiotulotiedot tai nykyisenkaltaisen harkinnanvaraisen työtulomallin. Käytännössä ansiotiedot voivat olla kaksikin vuotta vanhoja, ja YEL-velvollisuuden alaraja säilyy samana kuin ennenkin.

– Pienituloinen tai aloittava yrittäjä törmää edelleen samaan epäselvään ja keinotekoiseen YEL-alarajaan kuin ennenkin. Siksi esitystä ei voida pitää aidosti ansiotuloperusteisena mallina. YEL-vakuuttamisen alarajan tulisi olla selkeä ja ennakoitava euromääräinen raja, ja työtulon tulisi perustua mahdollisimman reaaliaikaisiin ansiotietoihin, sanoo Hanén.

Esityksessä aloittavan yrittäjän alennus on poistettu kokonaan ja sen tilalle tarjotaan maksujoustoa. Maksut eivät kuitenkaan koskaan jousta alle minimimaksun, vaikka tulot olisivat hyvin pienet tai niitä ei olisi lainkaan. Erityisesti aloittavien yrittäjien kannalta esitys on huononnus entiseen.

– Yrittäjälle tärkeintä olisi ajantasainen jousto: silloin kun tuloja ei ole, ne romahtavat tai vaihtelevat paljon, pitäisi maksujen elää sen mukaan. Tätä uudistus ei mahdollista vaikka sitä siltä juuri toivottiin. Yrittäjälle jää aina vähintään noin 200 euron kuukausimaksu, oli tuloja tai ei.

MYRY pitää ongelmallisena myös sitä, että paljon esillä ollut mahdollisuus keskeyttää YEL-maksut sairausloman ajaksi näyttää käytännössä jäävän hyvin rajalliseksi.

– Jos yrittäjä sairastuu muutamaksi viikoksi eikä ansaitse mitään, hänen täytyisi saada maksut poikki heti silloin, kun tulot katoavat. Nyt ehdotettu malli edellyttää vähintään kolmen kuukauden sairauslomaa, jotta vakuutuksen voi lakkauttaa. Se ei ole se apu, jota sairastunut yrittäjä tyypillisesti tarvitsee, Hanén toteaa.

–Yrittäjille luvattiin yksinkertaisempi ja oikeudenmukaisempi järjestelmä. Lopputulos voi olla entistä sekavampi.

MYRY pitää huolestuttavana myös sitä, että valtion rahoitusosuus kasvaa, mutta YEL-järjestelmän rahastointia ei aloiteta. Järjestelmän kestävyyden kannalta tärkeät kysymykset jätettiin ratkaisematta. On välttämätöntä, että YEL-järjestelmää uudistetaan edelleen seuraavalla hallituskaudella.

– Yrittäjän eläkevakuutuksen tulisi perustua aidommin ja reaaliaikaisemmin todellisiin ansiotuloihin. Lisäksi järjestelmään tarvitaan kaikkein pienituloisimmat huomioiva maksuporrastus sekä paljon kestävämpi rahoitusratkaisu. Nyt annettu hallituksen esitys ei vielä vastaa näihin ongelmiin.