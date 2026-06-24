Työttömien määrä kasvoi suurimmilleen 2000-luvulla – työllisyysaste jatkoi alenemistaan
24.6.2026 08:01:58 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
Työttömiä 15–74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Viime vuoden toukokuussa työttömiä oli 308 000.
Myös 15–74-vuotiaiden kausitasoittamaton työttömyysaste nousi korkeimmilleen 2000-luvulla. Työttömyysaste oli nyt 12,7 %, kun se vuotta aiemmin oli 10,5 %.
”Vuoden korkeimmat työttömyysluvut mitataan työvoimatutkimuksessa tyypillisesti juuri toukokuussa, kun opiskelijat ja vastavalmistuneet ryhtyvät työnhakuun. Moni nuori hakee joko kesätöitä tai mahdollisesti ensimmäistä valmistumisen jälkeistä työpaikkaansa jo valmiiksi erittäin kilpailluilla työmarkkinoilla. Tämä näkyy etenkin nuorisotyöttömyyden kasvuna”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikka kertoo.
15–24-vuotiaita työttömiä oli toukokuussa noin 44 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.
”Noin kaksi kolmasosaa työttömien määrän vuosikasvusta tuli 15–24-vuotiaiden ikäryhmästä. Tämän ryhmän työttömistä noin 83 % opiskeli tutkintoon johtavassa koulutuksessa toukokuussa”, Viinikka sanoo.
Myös kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu työttömyysasteen trendiluku kasvoi toukokuussa. Trendi oli nyt 10,8 % eli 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin huhtikuussa. Vuodentakaiseen verrattuna trendi on noussut 1,5 prosenttiyksiköllä.
“15–24-vuotiailla trendi on kasvanut vuotta aiemmasta 2,4 prosenttiyksiköllä ja kahden vuoden takaisesta viidellä prosenttiyksiköllä.”
Työllisyysaste korona-ajan tasolla
Myös työllisyysasteessa kehitys oli toukokuussa heikkoa. 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski toukokuussa prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli 75,2 %. Vuodentakaiseen verrattuna trendiluku on laskenut 0,8 prosenttiyksikköä.
”Työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021, jolloin oltiin vielä toipumassa koronapandemian aiheuttamasta notkahduksesta.”
15–74-vuotiaiden työllisten määrä oli toukokuussa 32 000 pienempi kuin vuosi sitten. Työllisiä miehiä oli 6 000 vähemmän ja työllisiä naisia 26 000 vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa.
Työvoiman ulkopuolella olevien määrä laski vuotta aiemmasta. Työvoiman ulkopuolella olevia 15–74-vuotiaita oli toukokuussa 1 196 000, mikä oli 36 000 vähemmän kuin vuosi sitten.
”Työvoiman määrä on pysynyt korkealla jo pitkään, joten potentiaalia työllisyyden kasvulle on, kunhan työmarkkinat alkavat jälleen vetää”, Viinikka sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Joanna ViinikkaYliaktuaariPuh:0295 513 796joanna.viinikka@stat.fi
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