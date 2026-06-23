Vielä ehdit käydä Sairaan hyvää taidetta -näyttelyssä

Yleisöllä on ollut mahdollisuus tutustua harvinaiseen kokoelmaan, joka ei ole ollut aikaisemmin esillä. Taideteoksia on voinut nähdä niiden alkuperäisissä paikoissa hoitolaitoksissa ja sairaaloissa.

Pikigalleriaan valikoitui Pohteen laajasta kokoelmasta noin 30 teosta. Mukana on esimerkiksi Reidar Särestöniemen, Terttu Jurvakaisen ja Jorma Ohenojan teoksia sekä Sanna Koiviston veistoksia.

Näyttely on ollut suosittu

Sairaan hyvää taidetta -näyttelyn on nähnyt nyt viimeisen aukioloviikon alkaessa yli 750 kävijää. "Päiväkohtaiset kävijämäärät ovat olleet selvästi normaalia suuremmat,” kertoo näyttelykoordinaattori Maria Markus Pikigalleriasta. ”Kävijöitä on kovasti kiinnostanut missä teokset sijaitsevat normaalisti. Teokset ovat puhuttaneet ja ihastuttaneet näyttelyvieraita.”

Näyttelyn on kuratoinut taidekoordinaattori Anu Keränen yhdessä Pohteen tila-asiantuntija Kimmo Hautamäen kanssa.

”On ollut todella ilahduttavaa huomata, miten hyvin näyttely on tavoittanut yleisöä. Pohteen taidekokoelmassa on valtavasti kiinnostavaa nähtävää, ja tämä näyttely on mielestäni osoittanut, että kokoelma kiinnostaa ihmisiä myös laajemmin. Toivon, että tämä rohkaisee tuomaan kokoelman teoksia esiin myös jatkossa,” Anu Keränen iloitsee.

Näyttelyssä on vieraillut sairaalaklovneja, jotka tapaavat lapsia ja lapsiperheitä yleensä vain sairaalan seinien sisällä. Näyttelyä on myös kuvatulkattu näkövammaisille henkilöille ja viittomakieliset ovat yhdessä tutustuneet näyttelyyn.

Näyttely on osa Oulu2026-​kulttuuriohjelmaa ja kulttuuri-​ilmastonmuutosta

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026, yhdessä 39 pohjoisen kunnan kanssa. Tarjolla on maailmanluokan elämyksiä läheltä, kaukaa ja siitä välistä. Kulttuuria, taidetta ja monipuolisia tapahtumia koetaan kaupungeissa, kylissä ja luonnossa.

Sairaan hyvää taidetta Pohteen kokoelmista 4.-28.6.2026 Pikigalleria, Oulu

Avoinna ti-pe klo 12–18 ja la-su klo 10–16

Osoite: Pikisaarentie 15 B1 2. kerros, 90100 Oulu

Näyttelyyn on vapaa pääsy. Pikigalleria on esteetön. Käytettävissä on hissi ja liikuntaesteisille tarkoitettu WC.

Näyttelystä on aikaisemmin tiedotettu:

7.5.2026

4.6.2026

Exceptionally Good Art from the Pohde Art Collection