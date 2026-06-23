Vielä ehdit käydä Sairaan hyvää taidetta -näyttelyssä
24.6.2026 08:38:29 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen järjestämään taidenäyttelyyn ehtii vielä tutustua tällä viikolla sunnuntaihin saakka. Näyttely on Pikigalleriassa Pikisaaressa Oulussa.
Yleisöllä on ollut mahdollisuus tutustua harvinaiseen kokoelmaan, joka ei ole ollut aikaisemmin esillä. Taideteoksia on voinut nähdä niiden alkuperäisissä paikoissa hoitolaitoksissa ja sairaaloissa.
Pikigalleriaan valikoitui Pohteen laajasta kokoelmasta noin 30 teosta. Mukana on esimerkiksi Reidar Särestöniemen, Terttu Jurvakaisen ja Jorma Ohenojan teoksia sekä Sanna Koiviston veistoksia.
Näyttely on ollut suosittu
Sairaan hyvää taidetta -näyttelyn on nähnyt nyt viimeisen aukioloviikon alkaessa yli 750 kävijää. "Päiväkohtaiset kävijämäärät ovat olleet selvästi normaalia suuremmat,” kertoo näyttelykoordinaattori Maria Markus Pikigalleriasta. ”Kävijöitä on kovasti kiinnostanut missä teokset sijaitsevat normaalisti. Teokset ovat puhuttaneet ja ihastuttaneet näyttelyvieraita.”
Näyttelyn on kuratoinut taidekoordinaattori Anu Keränen yhdessä Pohteen tila-asiantuntija Kimmo Hautamäen kanssa.
”On ollut todella ilahduttavaa huomata, miten hyvin näyttely on tavoittanut yleisöä. Pohteen taidekokoelmassa on valtavasti kiinnostavaa nähtävää, ja tämä näyttely on mielestäni osoittanut, että kokoelma kiinnostaa ihmisiä myös laajemmin. Toivon, että tämä rohkaisee tuomaan kokoelman teoksia esiin myös jatkossa,” Anu Keränen iloitsee.
Näyttelyssä on vieraillut sairaalaklovneja, jotka tapaavat lapsia ja lapsiperheitä yleensä vain sairaalan seinien sisällä. Näyttelyä on myös kuvatulkattu näkövammaisille henkilöille ja viittomakieliset ovat yhdessä tutustuneet näyttelyyn.
Näyttely on osa Oulu2026-kulttuuriohjelmaa ja kulttuuri-ilmastonmuutosta
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026, yhdessä 39 pohjoisen kunnan kanssa. Tarjolla on maailmanluokan elämyksiä läheltä, kaukaa ja siitä välistä. Kulttuuria, taidetta ja monipuolisia tapahtumia koetaan kaupungeissa, kylissä ja luonnossa.
Sairaan hyvää taidetta Pohteen kokoelmista 4.-28.6.2026 Pikigalleria, Oulu
Avoinna ti-pe klo 12–18 ja la-su klo 10–16
Osoite: Pikisaarentie 15 B1 2. kerros, 90100 Oulu
Näyttelyyn on vapaa pääsy. Pikigalleria on esteetön. Käytettävissä on hissi ja liikuntaesteisille tarkoitettu WC.
Näyttelystä on aikaisemmin tiedotettu:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Miia Turpeinen, yliopistosairaalan johtaja
puh. 040 152 2655
sähköposti: miia.turpeinen@pohde.fi
Anu Keränen, taidekoordinaattori
puh. 050 4210650
sähköposti anu@audiogalleria.fi
Kimmo Hautamäki, tila-asiantuntija
puh. 040 318 5621
sähköposti kimmo.hautamaki@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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