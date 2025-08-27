Kemiönsaari on Suomen 15. Sustainable Travel Finland -matkailualue

Sustainable Travel Finland on Visit Finlandin kansallinen kestävän matkailun ohjelma, joka auttaa matkailuyrityksiä ja matkailualueita kehittämään toimintaansa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. STF-tunnuksen saaneita matkailualueita on Suomessa Kemiönsaaren lisäksi vain 14, mikä tekee Kemiönsaaresta maan 15. Sustainable Travel Finland -matkailualueen.

Kemiönsaaren matkailun vahvuudet pohjautuvat ainutlaatuisiin saaristokyliin, elävään saaristokulttuuriin, Saaristomeren kansallispuistoon, UNESCO:n Saaristomeren biosfäärialueeseen sekä poikkeuksellisen monipuolisiin käyntikohteisiin aina Bengtskärin majakasta ja Örön linnakesaaresta Söderlångvikin kartanoon ja Kasnäsiin. Samalla juuri nämä vahvuudet tekevät vastuullisuudesta erityisen tärkeää.

– Pitkäaikaiset matkailijakyselyt osoittavat, että saaristoluonto on yksi Kemiönsaaren tärkeimmistä vetovoimatekijöistä niin kotimaisten kuin kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa. Samalla se on kaikkein arvokkain ja haavoittuvin voimavaramme. Matkailun tulee tukea saariston elinvoimaa ja paikallisia yhteisöjä sekä varmistaa, että elinvoimainen saaristo säilyy myös tuleville sukupolville. STF-tunnus on meille osoitus siitä, että olemme oikealla tiellä, sanoo Visit Kemiönsaaren matkailu- ja destinaatiokehittäjä Stella Törnroth.

Tavoitteena kansainvälisesti kilpailukykyinen ja vastuullinen matkailualue

Kemiönsaarella vastuullisuustyötä on tehty jo useiden vuosien ajan yhteistyössä matkailuyritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Sustainable Travel Finland -tunnuksen saavuttaminen oli myös yksi Kemiönsaaren kunnan kestävän ja kansainvälisen matkailun tiekartan 2025–2050 keskeisistä toimenpiteistä.

Tiekartta on hyväksytty täydentämään kunnan matkailuohjelmaa, ja sekä matkailu että kestävä kehitys ovat saaneet vahvan aseman myös kunnan uudessa strategiassa.

– Olemme tehneet jo pitkään töitä sen eteen, että Kemiönsaari olisi sekä vastuullinen että kansainvälisesti kiinnostava matkakohde. STF-tunnus on tärkeä virstanpylväs, mutta ennen kaikkea se antaa meille hyvät lähtökohdat jatkaa tätä työtä yhdessä alueen yritysten kanssa, Törnroth kertoo.

Vastuullisuus avaa ovia kansainväliseen matkailuun

Kansainvälisessä matkailussa vastuullisuus ei ole enää pelkkä imagokysymys vaan yhä useammin edellytys yhteistyölle. Matkanjärjestäjät ja yhteistyökumppanit etsivät kohteita ja palveluita, joiden vastuullisuus voidaan todentaa nopeasti ja luotettavasti. STF-tunnus helpottaa matkailutuotteiden valintaa ja paketointia, sillä vastuullisuus on jo valmiiksi todennettu osana palvelukokonaisuutta.



STF-tunnus on tärkeä työkalu kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa vahvistaen Kemiönsaaren mahdollisuuksia osallistua mm. Visit Finlandin kansainvälisiin markkinointi- ja myynninedistämistoimenpiteisiin sekä yhteistyöverkostoihin.

Vastuullisuustyö näkyy myös matkailuyrityksissä

Kemiönsaaren matkailuyritykset ovat ottaneet viime vuosina isoja askeleita vastuullisuustyössä, ja myös alueen merkittävimpiin matkailutoimijoihin kuuluva Söderlångvikin kartano sai Sustainable Travel Finland -tunnuksen hiljattain.



Mitä useammalla alueen matkailuyrityksellä on Sustainable Travel Finland -tunnus tai muu tunnustettu vastuullisuussertifikaatti, sitä vahvemmin Kemiönsaari erottuu vastuullisena matkakohteena.

Vastuullisuudesta käytäntöön – katseet jo uudistavassa matkailussa

Sustainable Travel Finland -tunnus on vain näkyvä osa taustalla tapahtuvaa ja jatkuvaa kehittämistyötä. Tunnus edellyttää säännöllistä seurantaa, kehittämistä ja uusimista.

Kemiönsaari jatkaa vastuullisen matkailun kehittämistä myös tulevina vuosina. Alue on mukana syksyllä alkavassa Yrkeshögskolan Novian uudistavan matkailun hankkeessa yhdessä Paraisten kanssa. Hankkeen myötä alueelle saadaan uusia resursseja uudistavan matkailun kehittämiseen ja matkailun positiivisten vaikutusten vahvistamiseen.

– Tämä tunnustus ei syntynyt yhdessä yössä. Sen taustalla on vuosien työ, lukuisia hankkeita, koulutuksia ja ennen kaikkea alueen yritysten aito halu kehittää toimintaansa. Juuri siitä olen kaikkein ylpein. STF-tunnus on tärkeä tunnustus tehdystä työstä, mutta samalla myös lähtölaukaus seuraavaan vaiheeseen matkailun kehittämisessä, Törnroth sanoo.