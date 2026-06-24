Finavian AOS-järjestelmä voitti Digital Transformation Award -palkinnon, Rovaniemen lentoasema sai kunniamaininnan
24.6.2026 09:58:34 EEST | Finavia Oyj | Tiedote
Helsinki-Vantaan lentoasema on voittanut ACI EUROPE Digital Transformation Award 2026 -palkinnon tunnustuksena uraauurtavasta työstään lentoasematoimintojen digitalisoinnissa. Palkinto myönnettiin Finavian kehittämälle Airport Operational Status (AOS) -järjestelmälle, joka parantaa lentoasemayhteisön tilannekuvaa, operatiivista tehokkuutta ja yhteistyötä. Rovaniemen lentoasema sai lisäksi kunniamaininnan Best Airport Award -sarjassa alle viiden miljoonan vuosittaisen matkustajan lentoasemien kategoriassa.
Digital Transformation Award -palkinnon myöntävät vuosittain Airports Council International Europe (ACI EUROPE) ja SESAR Joint Undertaking. Palkinto tunnustaa eurooppalaisen lentoaseman, joka on hyödyntänyt digitaalisia teknologioita ja innovatiivisia toimintamalleja turvallisuuden, kapasiteetin, tehokkuuden ja ympäristövaikutusten parantamiseksi.
Tuomariston mukaan Helsinki-Vantaa erottui edukseen erittäin kypsällä, operatiiviseen toimintaan vahvasti integroidulla digitaalisella alustalla, joka tuottaa selkeitä tehokkuushyötyjä ja vahvistaa toiminnan häiriönsietokykyä. Tuomarit nostivat esiin myös ratkaisun onnistuneen käyttöönoton koko Finavian lentoasemaverkostossa.
”Tämä palkinto on merkittävä tunnustus pitkäjänteiselle kehitystyölle, jota olemme tehneet yhdessä koko lentoasemayhteisön ja teknologiakumppanimme Siili Solutionsin kanssa. Lentoasema on monimutkainen toimintaympäristö, jossa sujuva toiminta perustuu lukuisten toimijoiden saumattomaan yhteistyöhön. AOS mahdollistaa kaikille osapuolille yhteisen tilannekuvan ja reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisen”, sanoo Helsinki-Vantaan lentoaseman Airport Operations Control & Insight -toiminnosta vastaava johtaja Jani Ceder.
Yhteinen tilannekuva tukee sujuvampaa lentoasematoimintaa
Finavian kehittämä AOS (Airport Operational Status) on reaaliaikainen tilannekuva- ja operatiivisen johtamisen alusta, joka kokoaa yhteen tiedot lentoaseman prosesseista, matkustajavirroista, matkatavarakäsittelystä, koneiden kääntöajoista, sääolosuhteista, turvallisuus- ja turvatoimista sekä muista operatiivisista tietolähteistä.
Järjestelmä tarjoaa lentoaseman operoijille, lentoyhtiöille, maahuolintayhtiöille, viranomaisille ja muille yhteistyökumppaneille yhteisen operatiivisen tilannekuvan, joka tukee nopeampaa päätöksentekoa ja häiriötilanteiden ennakoivaa hallintaa.
Tällä hetkellä AOS-järjestelmää käyttää yli 7 000 käyttäjää Finavian lentoasemaverkostossa. Järjestelmä toimii lentoasemayhteisön keskeisenä operatiivisen viestinnän kanavana ja tukee vuosittain yli 2 500 tapahtuman ja häiriötilanteen hallintaa.
”AOS ydinajatus on muuttaa data yhteiseksi ymmärrykseksi ja toiminnaksi. Kun kaikilla toimijoilla on käytössään sama reaaliaikainen tieto, voimme ennakoida ongelmia aikaisemmin, reagoida nopeammin ja käyttää resursseja tehokkaammin. Lopputuloksena ovat luotettavampi operatiivinen toiminta ja parempi asiakaskokemus”, sanoo Helsinki-Vantaan lentoaseman johtaja Laura Inttilä.
Helsinki-Vantaalta koko Suomen lentoasemaverkostoon
AOS-järjestelmän kehitys käynnistyi Helsinki-Vantaalla vuonna 2013 samaan aikaan lentoaseman operatiivisen johtokeskuksen (Airport Operations Centre, APOC) perustamisen kanssa. Tavoitteena oli luoda yhteinen tilannekuva lentoaseman eri prosesseista ja vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä.
Vuosien aikana AOS on kehittynyt lentoasematoiminnan digitaaliseksi selkärangaksi. Nykyisin järjestelmä on käytössä kaikilla Finavian 20 lentoasemalla, mahdollistaen yhtenäiset toimintamallit, yhteisen tilannekuvan ja tehokkaan operatiivisen koordinoinnin koko verkostossa. Ratkaisun kypsyyden ja skaalautuvuuden ansiosta Finavian AOS -järjestelmä on nykyään käytössä myös Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolella.
Tuomariston mukaan järjestelmän käyttöönotto koko Finavian lentoasemaverkostossa osoittaa strategista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa lähestymistapaa digitaaliseen transformaatioon.
AOS tukee myös Helsinki-Vantaan valmistautumista tuleviin eurooppalaisiin Airport Operations Plan (AOP) -vaatimuksiin ja edistää tehokkaampaa, häiriönsietokykyisempää ja kestävämpää lentoasematoimintaa.
Rovaniemen lentoasema sai kansainvälistä tunnustusta operatiivisesta tehokkuudesta
Helsinki-Vantaan voiton lisäksi Rovaniemen lentoasema sai ACI EUROPE -tuomaristolta kunniamaininnan Best Airport Award -sarjassa alle viiden miljoonan vuosittaisen matkustajan lentoasemien kategoriassa.
Tuomariston mukaan Rovaniemen lentoasema on saavuttanut erinomaisia tuloksia poikkeuksellisessa toimintaympäristössä, jota leimaavat arktiset sääolosuhteet, voimakas kausivaihtelu, siviili- ja sotilasilmailun yhteistoiminta sekä vaativat maantieteelliset olosuhteet. Näistä haasteista huolimatta lentoasema on ylläpitänyt korkeaa asiakastyytyväisyyttä ja onnistunut hallitsemaan voimakkaasti kasvavaa lentomatkustusta.
”Tämä tunnustus on osoitus siitä hyvästä työstä, jota Rovaniemen lentoaseman henkilöstö ja yhteistyökumppanit tekevät joka päivä. Lentoasema on onnistunut yhdistämään voimakkaan kasvun, luotettavan operatiivisen toiminnan, hyvän asiakaskokemuksen ja vastuullisuuden tavalla, joka erottuu edukseen myös kansainvälisessä vertailussa”, sanoo Finavian lentoasemaverkostosta vastaava johtaja Henri Hansson.
FINAVIA OYJ
Viestintä
Lue lisää AOS-tilannetietojärjestelmästä: https://www.finavia.fi/fi/yrityksille/aos?utm_source=chatgpt.com
ACI Europe tiedote 24.6.2026 (englanniksi): https://www.aci-europe.org/media-room/608-aci-europe-reveals-best-airport-award-winners-for-2026.html
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Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 477,4 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 919.
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