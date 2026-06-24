Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Talouskasvu ei näy työmarkkinoilla
24.6.2026 08:50:22 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan työmarkkinoiden kehitys jatkui alavireisenä toukokuussa. Sekä työttömyys että työllisyys heikkenivät suhteessa viime vuoteen. Appelqvistin mukaan erityisesti rakentamisen ja palvelualojen elpymisen viivästyminen vaikuttavat työllisyyslukuihin.
”Bruttokansantuotteen kehityksestä on saatu viime aikoina myönteisiä uutisia, joten ymmärrettävästi monet odottelevat nousukauden siirtymistä työmarkkinoille. Siitä ei vielä ole merkkejä”, toteaa Appelqvist.
Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa oli työttömänä 376 000 henkeä. Nousua viime vuodesta mitattiin peräti 68 000. Työttömyysasteen trendi nousi jälleen ja päätyi 10,8 prosenttiin.
”Työttömyyden rajua nousua selittää osaltaan kohtalaisen vahva vertailutaso, mutta hyväksi lukemaa ei voi parhaallakaan tahdolla kuvata. Alkuvuodesta työllisyyden lasku näytti tasaantuneen, mutta tilanne on kääntynyt uudelleen heikkenemisen puolelle”, sanoo Appelqvist.
Työllisiä oli toukokuussa 32 000 viime vuotta vähemmän. Työllisyysasteen trendi 20–64-vuotiaille laski 75,2 prosenttiin. Erityisen paljon Appelqvistin mukaan heikkeni jälleen yksityisen sektorin työllisyys.
”Suomen talouden kasvulukuja ovat toistaiseksi piristäneet tavaravienti ja investoinnit. Molemmat ovat tärkeitä, mutta toimialoina ne eivät ole erityisen työvoimavaltaisia. Työllisyyskehityksen suuntaa määrittävät kotimaisen kysynnän varassa olevat palvelualat ja rakentaminen, jotka eivät toistaiseksi ole olleet samanlaisessa nosteessa”, arvioi Appelqvist.
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin toukokuussa 33 900 eli reilun kolmanneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteensä toukokuun aikana oli työvoimapalveluissa haettavana 62 000 työpaikkaa, mikä on 23 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Myös vuodentakainen taso on keskimääräistä alhaisempi. Pitkäaikaistyöttömiä oli noin 140 000, eli määrä pysyi vakaana. Appelqvistin mukaan lukema ei ole juurikaan muuttunut kuluvan vuoden aikana.
”Työvoiman kysyntä on jatkunut alkuvuodesta heikkona, mikä kertoo osaltaan siitä, että on tulossa toinen peräkkäinen heikko kesätyökesä. Nuorten kannalta on ongelmallista, kun pääsy työmarkkinoille vaikeutuu pitkäkestoisesti”, sanoo Appelqvist.
Yhteyshenkilöt
Jukka AppelqvistPääekonomistiPuh:044 263 1051jukka.appelqvist@chamber.fi
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