Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Talouskasvu ei näy työmarkkinoilla

Työntekijöiden mahdollisuus olla oma itsensä on yrityksille kilpailukykykysymys 22.6.2026 06:57:00 EEST | Tiedote

Suomalainen työelämä on ottanut viime vuosina merkittäviä askelia eteenpäin yhdenvertaisuudessa, vaikka se jääkin vielä muista Pohjoismaista jälkeen. Keskuskauppakamari korostaa, että työntekijöiden mahdollisuus olla työpaikalla oma itsensä on keskeinen osa toimivaa työympäristöä ja tärkeää yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvylle.