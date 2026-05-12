Showpaini kohtaa Pride-kapinan, kun FCF Wrestling ja RFSU valtaavat Kaivopuiston

Lauantaina 27.6.2026 FCF Wrestling tuo näyttävät showpainiesityksensä Helsinki Pride Puistojuhlaan Kaivopuistoon. Otteluita nähdään RFSU Give a F*ck -loungessa neljästi päivän aikana klo 14.00, 16.00, 18.00 ja 20.00.

RFSU:n mukaan showpaini on Prideen luonteva lisä, sillä molempia yhdistää rohkeus haastaa normeja, ottaa tilaa ja näkyä omana itsenään.

“Pride syntyi protestina. Se oli vastalause syrjinnälle ja vaatimus oikeudesta olla näkyvästi oma itsensä. Myös showpainissa on kyse näyttävyydestä, itseilmaisusta ja rohkeudesta astua esiin omana hahmonaan. Siksi tämä yhdistelmä tuntui meistä täydelliseltä”, sanoo RFSU Suomen tuotepäällikkö Maria Uusi-Rauva.

Pride syntyi kapinasta

Vaikka Pride tunnetaan nykyään ilon, yhteisöllisyyden ja rakkauden juhlana, sen juuret ovat vuoden 1969 Stonewallin mellakoissa New Yorkissa. LGBTQIA+-yhteisö nousi tuolloin vastustamaan poliisin jatkuvaa häirintää ja syrjintää. Tuosta hetkestä käynnistyi maailmanlaajuinen liike seksuaali- ja ihmisoikeuksien puolesta.

RFSU on ollut vuosien ajan ylpeä Pride-kumppani Pohjoismaissa. RFSU:n ja FCF Wrestlingin yhteistyö löytyi Helsinki Priden kautta:

“FCF Wrestling on feministinen showpainiorganisaatio ja pyrimme kaikin mahdollisin keinoin viemään tasa-arvoa eteenpäin ja lisäämään inklusiivisuutta toiminnassamme. Suomen Showpainiliitto Ry seisoo vahvasti arvojensa takana ja olemme jo vuosia marssineet osana Helsinki Pride kulkuetta - tänä vuonna vihdoin ensimmäistä kertaa myös esiintymässä virallisena ohjelmanumerona Puistojuhlassa”, kertoo Riina Kalmi, Suomen Showpainiliiton puheenjohtaja.

RFSU Give a F*ck Lounge – showpainia ja dragia

RFSU:n Give a F*ck Lounge on kohtaamispaikka, jossa juhlistetaan vapautta olla oma itsensä sekä nautitaan maailmanluokan viihteestä.

FCF Wrestlingin showpaininäytöksissä tullaan näkemään elämää suurempia hahmoja, uhmaa, seksikkyyttä, glitteriä, lihaksia ja spandexia silmien kantamattomiin – yli 20 Suomen huippushowpainitähteä tarjoaa toimintaa koko Puistojuhlan ajan.

“Tuomme FCF Wrestlingin showpaininäytöksessä takaisin vanhaa Pride-henkeä ja kapinaa! Hyvä taistelee pahaa vastaan ja varsinkin tässä maailmantilanteessa on suorastaan terapeuttista nähdä, kun paha saa palkkansa turpaanvedon muodossa”, Kalmi kertoo.

Lisäksi ohjelmassa on Gee Gee Van De Slayn vetämä räävitön Sex Toy Bingo, jossa palkintoina RFSU:n tuotteita. Puistojuhlassa RFSU jakaa kondomeja ja liukuvoiteita.

“RFSU:n missiona on edistää maailmaa, jossa jokainen voi vapaasti päättää omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan, sekä nauttia niistä. Pride on yksi tärkeimmistä areenoista tämän viestin esiin tuomiselle. Haluamme muistuttaa siitä, että saavutettuja ihmisoikeuksia ei pidä pitää itsestäänselvyyksinä”, Uusi-Rauva summaa.

INFO

RFSU Give a F*ck Lounge

Helsinki Pride Puistojuhla

Kaivopuisto, Helsinki

Lauantai 27.6.2026

Showpaininäytökset:

klo 14.00, 16.00, 18.00 ja 20.00

Bingo:

klo 15.00, 17.00 ja 19.00