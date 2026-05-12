Showpaini kohtaa Pride-kapinan, kun FCF Wrestling ja RFSU valtaavat Kaivopuiston
24.6.2026 09:16:07 EEST | Bucket Agency | Tiedote
Mitä yhteistä on showpainilla ja Pride-liikkeellä? Enemmän kuin moni ehkä ajattelee. Molemmat ovat syntyneet haastamaan normeja, rikkomaan rajoja ja luomaan tilaa niille, jotka eivät mahdu valmiisiin muotteihin. FCF Wrestlingin vauhdikkaat showpainiesitykset nähdään Helsinki Pride -viikon Puistojuhlassa lauantaina 27. kesäkuuta osana RFSU Give a F*ck -loungea.
Lauantaina 27.6.2026 FCF Wrestling tuo näyttävät showpainiesityksensä Helsinki Pride Puistojuhlaan Kaivopuistoon. Otteluita nähdään RFSU Give a F*ck -loungessa neljästi päivän aikana klo 14.00, 16.00, 18.00 ja 20.00.
RFSU:n mukaan showpaini on Prideen luonteva lisä, sillä molempia yhdistää rohkeus haastaa normeja, ottaa tilaa ja näkyä omana itsenään.
“Pride syntyi protestina. Se oli vastalause syrjinnälle ja vaatimus oikeudesta olla näkyvästi oma itsensä. Myös showpainissa on kyse näyttävyydestä, itseilmaisusta ja rohkeudesta astua esiin omana hahmonaan. Siksi tämä yhdistelmä tuntui meistä täydelliseltä”, sanoo RFSU Suomen tuotepäällikkö Maria Uusi-Rauva.
Pride syntyi kapinasta
Vaikka Pride tunnetaan nykyään ilon, yhteisöllisyyden ja rakkauden juhlana, sen juuret ovat vuoden 1969 Stonewallin mellakoissa New Yorkissa. LGBTQIA+-yhteisö nousi tuolloin vastustamaan poliisin jatkuvaa häirintää ja syrjintää. Tuosta hetkestä käynnistyi maailmanlaajuinen liike seksuaali- ja ihmisoikeuksien puolesta.
RFSU on ollut vuosien ajan ylpeä Pride-kumppani Pohjoismaissa. RFSU:n ja FCF Wrestlingin yhteistyö löytyi Helsinki Priden kautta:
“FCF Wrestling on feministinen showpainiorganisaatio ja pyrimme kaikin mahdollisin keinoin viemään tasa-arvoa eteenpäin ja lisäämään inklusiivisuutta toiminnassamme. Suomen Showpainiliitto Ry seisoo vahvasti arvojensa takana ja olemme jo vuosia marssineet osana Helsinki Pride kulkuetta - tänä vuonna vihdoin ensimmäistä kertaa myös esiintymässä virallisena ohjelmanumerona Puistojuhlassa”, kertoo Riina Kalmi, Suomen Showpainiliiton puheenjohtaja.
RFSU Give a F*ck Lounge – showpainia ja dragia
RFSU:n Give a F*ck Lounge on kohtaamispaikka, jossa juhlistetaan vapautta olla oma itsensä sekä nautitaan maailmanluokan viihteestä.
FCF Wrestlingin showpaininäytöksissä tullaan näkemään elämää suurempia hahmoja, uhmaa, seksikkyyttä, glitteriä, lihaksia ja spandexia silmien kantamattomiin – yli 20 Suomen huippushowpainitähteä tarjoaa toimintaa koko Puistojuhlan ajan.
“Tuomme FCF Wrestlingin showpaininäytöksessä takaisin vanhaa Pride-henkeä ja kapinaa! Hyvä taistelee pahaa vastaan ja varsinkin tässä maailmantilanteessa on suorastaan terapeuttista nähdä, kun paha saa palkkansa turpaanvedon muodossa”, Kalmi kertoo.
Lisäksi ohjelmassa on Gee Gee Van De Slayn vetämä räävitön Sex Toy Bingo, jossa palkintoina RFSU:n tuotteita. Puistojuhlassa RFSU jakaa kondomeja ja liukuvoiteita.
“RFSU:n missiona on edistää maailmaa, jossa jokainen voi vapaasti päättää omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan, sekä nauttia niistä. Pride on yksi tärkeimmistä areenoista tämän viestin esiin tuomiselle. Haluamme muistuttaa siitä, että saavutettuja ihmisoikeuksia ei pidä pitää itsestäänselvyyksinä”, Uusi-Rauva summaa.
INFO
RFSU Give a F*ck Lounge
Helsinki Pride Puistojuhla
Kaivopuisto, Helsinki
Lauantai 27.6.2026
Showpaininäytökset:
klo 14.00, 16.00, 18.00 ja 20.00
Bingo:
klo 15.00, 17.00 ja 19.00
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria Uusi-RauvaSuomen RFSUPuh:+358 44 519 3113maria.uusi-rauva@rfsu.fi
Kuvat
RFSU
RFSU tarjoaa korkealaatuisia tuotteita seksiin, parisuhteeseen, kehoon ja hyvinvointiin liittyen. Tuotteet mahdollistavat nautinnollisemman ja turvallisemman seksielämän sekä lisäävät hyvinvointia ja parantavat elämänlaatua. RFSU on kondomien markkinajohtaja Pohjoismaissa omilla tuotteillaan (mm. Magic). Valikoimassa on myös liukuvoiteita, ravintolisiä, raskaus-, vaihdevuosi- ja ovulaatiotestejä, intiimihygieniatuotteita sekä seksivälineitä. Suomen RFSU Oy on ruotsalaisen RFSU AB:n tytäryhtiö. RFSU AB:n omistaa RFSU-järjestö. RFSU on seksuaaliterveyden asiantuntija jo vuodesta 1933. Lisätietoa: rfsu.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Bucket Agency
RFSU lanseeraa uuden pakkauksen – nikotiinipurkista paljastuukin kondomeja12.5.2026 09:33:11 EEST | Tiedote
Useimmat nuoret haluavat suojautua seksin aikana, mutta käytäntö ei aina pysy mukana hetkessä. Saatavuus ja tilannetaju ratkaisevat, ja juuri siihen RFSU haluaa nyt vaikuttaa. Uusi Bang-kondomipakkaus, joka muistuttaa nikotiinipussien purkkia, tuo ehkäisyn muotoon, joka kulkee luontevasti mukana ja madaltaa kynnystä ottaa kondomi esiin silloin, kun sillä on merkitystä.
Vallila esittelee Rallihullut-malliston, joka on kunnianosoitus suomalaiselle rallikansalle5.5.2026 15:34:10 EEST | Tiedote
Vallila lanseeraa kesäkuussa 2026 uuden Rallihullut-malliston, joka juhlistaa suomalaista autourheilua ja sen syvälle juurtunutta kulttuuria. Mallisto on toteutettu yhteistyössä AKK Sportsin kanssa, joka vastaa Jyväskylässä ajettavan Suomen MM-rallin järjestämisestä.
RFSU:n kondomien hintoja ei nosteta toistaiseksi23.4.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Kansainväliset kondomivalmistajat suunnittelevat kondomien hinnankorotuksia Iranin sodan seurauksena. Tällä hetkellä RFSU:n kondomituotantoon ei kuitenkaan ole vaikutusta. “Olemme hyvin varautuneita, eikä meidän suomalaisina tarvitse säästää kondomien käytössä. Se on kustannustehokkain keino, joka meillä on ei-toivottujen raskauksien ja seksitautien ehkäisyyn”, sanoo Maria Uusi-Rauva, Suomen RFSU Oy:n tuotepäällikkö. Tiistaina 21.4.2026 levisi uutinen, että kondomivalmistaja Karex aikoo nostaa kondomien hintoja jopa 30 prosenttia muun muassa raaka-aineiden kallistumisen vuoksi. Pohjoismaiden markkinajohtaja RFSU AB ei ole vielä joutunut tekemään vastaavia hinnankorotuksia. “Olemme testanneet ja valmistaneet kondomeja yli 50 vuoden ajan, ja meillä on vakiintuneet toimitusketjut, jotka varmistavat kondomien saatavuuden Pohjoismaissa”, kertoo Anette Otterström, RFSU AB:n viestintäpäällikkö. Globaali kustannustilanne on kuitenkin edelleen kireä, ja muun muassa energian, kuljetusten ja tuot
Unelmointi on kriisissä – Finlayson ja Uhana nostavat esiin naisten oikeuden haaveilla21.4.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Unelmointi ei ole kadonnut, mutta siitä on tullut eriarvoista. Finlayson ja Uhana lanseeraavat yhteistyömalliston, joka ottaa kantaa unelmoinnin oikeuteen.
Uusi baari avautuu Helsinkiin – mutta sieltä ei saa alkoholia16.4.2026 09:17:54 EEST | Tiedote
Aqua d’Or -vesibaari valtaa legendaarisen Adams-salin. Baarin tavoitteena on tarjota ihmisille paikka, jossa voi tavata uusia ihmisiä, kokeilla jotain erilaista ja pitää hauskaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme