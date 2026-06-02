Millainen yhteisöllinen paikka Jyväskylään tarvitaan? Diakonissalaitos käynnistää D-aseman suunnittelun yhdessä kaupunkilaisten kanssa

Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomuksen mukaan yksinäisyys, mielenterveyshuoli ja pienituloisuus koskettavat merkittävää osaa jyväskyläläisiä työikäisistä. Samaan aikaan kaupunkielämä voi lisätä kokemusta ulkopuolisuudesta.

Diakonissalaitoksen D-asemat vastaavat näihin haasteisiin madaltamalla kynnyksiä tulla mukaan yhteiseen toimintaan: D-asema on maksuton ja kaikille avoin paikka, jossa voi kohdata muita, osallistua toimintaan tai olla mukana rakentamassa uutta yhteisöllistä tekemistä.

Toiminta ei synny valmiista rakenteista tai työntekijälähtöisesti, vaan ihmisistä käsin: osallistujien tarpeista, ideoista ja kohtaamisista. Yhteisö rakentuu luottamukselle, joka ei ole jotain erikseen ansaittavaa, vaan on toiminnan lähtökohta. Jokainen on tervetullut mukaan omana itsenään.

Tulevan toiminnan sisältöä, sijaintia ja toteutusta ei ole vielä päätetty, vaan kutsumme asukkaat, alueen eri toimijat ja yhteisöt luomaan D-asemaa yhdessä alusta alkaen.

“Haluamme rakentaa D-aseman, joka on Jyväskylän näköinen. Siksi kuuntelemme ensin mitä ihmiset tarvitsevat ja mitä täällä jo tehdään hyvin”, sanoo Diakonissalaitoksen palvelualuejohtaja Satu Aalto.

Yhteistyötä, ei päällekkäisyyttä

Jyväskylässä toimii jo monia aktiivisia kohtaamispaikkoja ja yhteisöllisen toiminnan järjestäjiä. D-aseman tavoitteena on täydentää tätä kokonaisuutta, ei kilpailla siitä.

“On hienoa, että Diakonissalaitos tuo strategiaamme ja arvoihimme sopivaa uutta toimintaa Jyväskylään. D-asema voi parhaimmillaan täydentää nykyistä tarjontaa ja tarjota kaupunkilaisille uusia mahdollisuuksia kohdata ja osallistua yhdessä”, kommentoi osallisuuspalveluiden Antti Rajala Jyväskylän kaupungilta.

Diakonissalaitos toimii Jyväskylässä jo nyt useilla tavoilla. Nuorille suunnattu Vamos Jyväskylä tukee nuoria, jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella, vahvistaen heidän arjenhallintaansa ja polkujaan eteenpäin. Lisäksi Diakonissalaitoksen omistama yhteiskunnallinen yritys Rinnekodit tarjoaa Jyväskylässä palveluja kehitysvammaisille ja autismikirjon asiakkaille sekä liikkuvaa asumisen tukea mm. mielenterveys- ja päihdehaasteita kohdanneille henkilöille.

Kerro, mitä Jyväskylä tarvitsee!

Suunnittelu käynnistyy tapaamalla muita paikallisia toimijoita ja asukkaita. Jyväskylän eri alueille jalkautuvalla kesäkiertueella kerätään ajatuksia ja toiveita tulevasta D-asemasta. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi: Millainen paikka tai toiminta Jyväskylästä puuttuu? Missä D-aseman tulisi sijaita?

“Toivomme mukaan niin asukkaita, järjestöjä kuin muita toimijoita. Tämä on yhteinen mahdollisuus rakentaa kaupunkiin jotain, joka lisää hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä pitkälle tulevaisuuteen”, Jyväskylän D-aseman koordinaattori Anssi Karhima sanoo.

Näin voit osallistua

Tule tapaamaan meitä D-asema-kesäkiertueelle tai ota suoraan yhteyttä. Aikataulut ja yhteystiedot löytyvät Diakonissalaitoksen verkkosivuilta: https://www.diakonissalaitos.fi/d-asemat/jyvaskyla/